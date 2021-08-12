Аферист меняет профессию: как защититься от мошенников в интернете

«Вы любите деньги больше, чем надо» — упрекал Бендер Кису Воробьянинова. Посмотрите на фото Андрея Миронова в роли Бендера в «12 стульях» и запомните: мошенники умеют быть убедительными/ Кадр из фильма «12 стульев» / 1971 год

Банк России опубликовал статистику по кибермошенничеству правоохранительных органов и Банка России, мошеннических атак становится все больше. Разбираемся, что сейчас в тренде у аферистов ,какие новые уловки появились в и арсенате и что мы можем им противопоставить.

Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте Банка России, общий объем украденных денег со счетов клиентов в первом квартале 2021 года вырос на 57%, количество операций — на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Рост объема и количества несанкционированных операций объясняется активным переходом граждан на дистанционные каналы приобретения товаров и услуг, в том числе финансовых. Необходимо учитывать, что цифры в отчете сравниваются с первым кварталом 2020 года, когда пандемия уже стучалась в наши двери, но еще не проникла во все сферы жизни.

Но не все так плохо, как может показаться на первый взгляд: доля социальной инженерии по всем операциям без согласия клиента снизилась: с 64 до 56,2%. Мы стали более осмотрительными, менее доверчивыми, с опаской относимся к звонкам и рассылкам в мессенджерах с обещаниями быстрого обогащения. Однако расслабляться рано.

Эксперты не устают повторять, что мошеннику проще «взломать» голову клиента, чем пытаться вскрыть системы защиты банка. Статистика убедительно доказывает: более чем в половине случаев слабину дают именно люди.

Многие из нас весьма беспечно относятся к личной информации. Кто-то выкладывает фотографии, сообщая лишние сведения о себе в соцсетях, кто-то опрометчиво заполняет формы на фишинговых сайтах (от английского слова «рыбалка» — то есть сайты, специализирующиеся на «выуживании» персональных и платежных данных). Ну а некоторые могут запросто сообщить свои данные мошеннику по телефону.

Информацией о вас может обладать неограниченный круг лиц. Вам не удастся купить что-то в интернет-магазине, не указав некоторые сведения о себе. Большинство дистанционных услуг требуют раскрытия определенных персональных данных. Поэтому нужно очень внимательно относиться ко всем ресурсам, где просят сообщить ту или иную информацию о вас.

Мошенникам интересно знать о вас практически все: полное имя, дату рождения, паспортные данные, данные банковских карт, даже девичью фамилию матери и кличку первого животного в вашей семье.

Представим простую ситуацию: мошенник звонит и представляется знакомым вашей мамы или сообщает, что он ветеринар и когда-то лечил вашего кота или собаку. И разговор, который, по большому счету, должен был закончиться не начавшись, продолжается, ведь аферист умело сыграл на эмоциях и дорогих вам воспоминаниях. Незаметно для вас общение перетекает в финансовую плоскость, и вот уже секретная информация становится известной мошеннику. Помните: есть информация, которую нельзя раскрывать никому и никогда. Например, это CVC/CVV-код карты и коды подтверждения операций из смс, кодовое слово.

Фото: Рixabay

Мошенники вездесущи: например, в середине июля космонавт Олег Новицкий рассказал журналистам, что аферисты смогли дозвониться до него даже на Международную космическую станцию. Поэтому запомните универсальную формулу обороны: бдительность, сдержанность и здоровая доля скептицизма.

Одной из последних тенденций стали попытки мошенников заработать на людях, ищущих работу. Вот одна из таких историй.

Женщина разместила резюме в интернете, после чего ей позвонил представитель якобы рекрутинговой компании и сообщил, что в ее городе открывается филиал крупной корпорации, которая срочно набирает штат. Необходимо было лишь пройти несколько собеседований — сначала с компанией-рекрутером, потом с потенциальным руководителем и так далее.

А еще надо было заполнить анкеты с личными данными, включающими в себя и сведения о зарплатной карте. Как вы уже догадались, деньги с той самой карты попытались списать. Лишь по счастливой случайности ее владелица их не лишилась: денег на счете было немного, и она вовремя заметила посыпавшиеся на телефон уведомления об отказе в проведении операции из-за нехватки средств.

Замечено, что люди, которые ищут ра-боту, легче и проще других раскрывают свои персональные данные. И чем больше времени прошло с момента потери предыдущей работы, тем откровеннее они становятся.

Когда мы составляем резюме, мы указываем многие персональные данные — имя, возраст, адреса электронной почты и телефон. Этого достаточно, чтобы стать жертвой мошенников. Остается лишь немного подтолкнуть нас, и мы выложим всю информацию, которая требуется якобы для оформления трудового договора: и паспортные данные, и ИНН со СНИЛС, и данные о родственниках, и многое другое.

Эйфория от того, что все испытания успешно пройдены, могут усыпить бдительность соискателя. В этом состоянии можно не заметить, что вас просят сообщить не только номер карты и название банка, но и конфиденциальные данные — срок действия карты и три цифры с оборота. Все прикрывается легендой, что это необходимо для перечисления зарплаты. А эти секретные данные — ключ к счету, на котором лежат ваши деньги.

Если с вами на связь вышел представитель известной фирмы с привлекательным предложением, не спешите выполнять его инструкции и тем более передавать личные сведения и документы. Если вопросы рекрутера вас смутили — уточните имя и должность собеседника и перепроверьте информацию: зайдите на официальный сайт организации, найдите ее контакты и позвоните сами. Спросите, действительно ли у них работает тот или иной сотрудник и правда ли, что у них есть конкретная вакансия.

Кстати, в последнее время соискателей часто просят установить на компьютер специальные программы, объясняя, что это требуется для работы. Программы эти могут содержать вирусы, которые способны натворить немало дел: передать конфиденциальную информацию мошенникам или, хуже того, от вашего имени проводить операции по отмыванию денег, полученных преступным путем.

Так что эксперты настоятельно рекомендуют поддерживать антивирусные программы на своем компьютере в актуальном состоянии.

На фоне возобновления авиасообщения с популярными курортами как грибы после дождя стали появляться ресурсы, предлагающие купить авиабилеты по низкой цене. Обычно на таких сайтах пишут, что предложение ограниченно, и побуждают нас купить билеты как можно быстрее, не разбираясь и не проверяя достоверность рекламного предложения.

Фото: Рexels /Anna Shvets

Учитывая, что сейчас идет сезон отпусков, мошенники значительно активизировались в предложении псевдотуристических услуг.

Например, аферисты могут затаиться на сайте-агрегаторе для аренды жилья. Схема обмана такова: турист находит замечательный вариант — невысокая цена, удобное расположение, красивый интерьер.

После запроса на аренду жилья ему на почту отправляется письмо с гиперссылкой и предложением завершить бронирование. После того как человек прошел по ссылке, ему предложат внести предоплату. Следующий этап: человек ввел данные карты, деньги списались, однако приходит сообщение, что оплата не прошла, но деньги скоро вернутся и надо торопиться с оплатой. И только от доверчивости клиента зависит, сколько раз мошенники смогут провернуть эту схему. А в некоторых случаях через фишинговые сайты аферисты просто воруют данные карты и списывают с нее все деньги. И если человек не распознал подделку и перевел деньги, банк, скорее всего, не будет возвращать их, ведь операция выполнена добровольно.

Обратите внимание на следующее: как правило, страница, на которой клиента просят повторить бронирование, подтвердить данные карты или провести оплату, оформлена в той же стилистике, что и сайт-агрегатор. Все это делается для того, чтобы у человека не возникло подозрений, что перед ним сайт-подделка, а его деньги улетают к мошенникам.

Если вы столкнулись с такой ситуацией, лучше сразу задать вопрос в службу поддержки площадки-агрегатора. Они помогут разобраться в ситуации и не попасться на удочку мошенников.

Естественно, мошенники не могли обойти стороной тему вакцинации от коронавируса. Вариантов обмана здесь тоже немало. В интернете вам могут предложить купить сертификат без прохождения вакцинации. Вам будут рассказывать, что эту справку можно представить работодателю, что по этому сертификату можно без проблем выехать за границу или заселиться в гостиницу в любом регионе России.

Кроме того, вам могут предложить сделать платную прививку определенной вакциной. Для любителей экзотики — даже зарубежного производства, почему же нет? И это при том, что некоторые отечественные вакцины не всегда бывают в наличии, а зарубежные к нам вообще не поставляются. Однако мошенников это не останавливает.

Если говорить о телефонном мошенничестве, то нередки случаи звонков с угрозами штрафа за отказ от прохождения вакцинации. Причем подобные звонки могут идти как в режиме так называемого холодного обзвона, так и целенаправленно.

В последнее время эксперты заметили приятную тенденцию: уменьшилось количество звонков от злоумышленников, представляющихся сотрудниками коммерческих банков или Центрального банка. Видимо, информационная кампания против такого вида мошенничества дала свои плоды. Что ж, аферисты быстро сориентировались и «поменяли профессию»: теперь они представляются сотрудниками правоохранительных органов — полиции, прокуратуры или каких-то специализированных ведомств.

Фото: Pixabay

ЦИФРА

40% на столько выросло в первом полугодии 2021-го количество несанкционированных клиентами операций.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ильшат Янгиров, первый заместитель начальника ГУ Банка России по ЦФО:

— Не важно, ищете ли вы работу или продаете в интернете детское кресло: алгоритм действий мошенников всегда примерно одинаков. Сначала вас попытаются вывести из равновесия — вызвать волнение, чувство эйфории, страха или сыграть на вашей жадности.

При этом практически всегда для принятия решения потенциальной жертве дается минимум времени, чтобы не было возможности спокойно осмыслить информацию и выбрать правильное решение.

Не давая вам опомниться, мошенники будут пытаться выудить секретную информацию, чтобы похитить средства. Поэтому в борьбе за целостность содержимого своего кошелька важно помнить несколько правил. Прежде всего, берегите персональные данные.

Не только свои, но и своих близких. Мошенники при разговоре с ними могут действовать и от вашего имени. Не сообщайте никому конфиденциальную платежную информацию — код на обратной стороне карты, коды из смс, кодовое слово. Эта информация, как ключ от сейфа, — передаче в чужие руки не подлежит.

Внимательно изучайте адресную строку сайта, на котором просят ввести ваши данные. Название фальшивого сайта часто отличается от настоящего буквально на один-два символа. Простая невнимательность может стоить больших денег. Скептически оценивайте слишком выгодные предложения от незнакомцев.

Не доверяйте телефонным звонкам. Если на вас давят, нужно прекратить разговор и проверить информацию самостоятельно. Запомните эти простые правила и расскажите о них близким. Лучшее средство для борьбы с мошенничеством — это наша с вами осведомленность и осторожность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Михайлов, руководитель ГБУ «Мосфинагентство» Департамента финансов города Москвы:

— Ситуация с коронавирусом вдохновляет мошенников: они активно рассылают в социальных сетях сообщения о том, что вакцинированным россиянам положены единоразовые бонусные выплаты от государства. Обычно ссылка из сообщения ведет на поддельный сайт, имитирующий страницу того или иного госоргана. Чтобы оформить выплату, человеку предлагается заполнить расчетную форму, указав при этом реквизиты банковской карты.

Схема стандартная: у вас крадут информацию, а вслед за ней — деньги. Еще одна распространенная в последнее время схема мошенничества — продажа фейковых сертификатов о вакцинации, справки о наличии антител, перенесенной болезни или противопоказаний к вакцинации.

Знайте, мошенники исчезают мгновенно, как только получают деньги за оказанную услугу. К тому же, покупая липовые документы, имейте в виду: вы легко можете стать жертвой шантажа из-за их приобретения и хранения.

Разумеется, универсальных средств защиты от мошенничества не существует. Однако необходимо помнить базовые принципы: не вводите информацию о себе и о банковской карте на сайтах, подлинность которых вызывает сомнение; используйте антивирусы на гаджетах; не храните учетные данные в открытом доступе и старайтесь быть в курсе новых методов мошенничества.