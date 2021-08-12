20 лет спустя: как живет многодетная семья московского спасателя-водолаза

Семья Чураковых (слева направо): Настя, Маша на руках у Полины, самую младшую Леночку держит на руках мама Марина, рядом с ней Алеша, Витя, папа Володя с Мишей на руках, за ними Катя, Аня и Федор / Фото: Анна Темнышова

В большой семье спасателя-водолаза Владимира Чуракова и его жены Марины Торжество: они и их десять детей отмечают 20-летие со дня рождения их многодетной «ячейки общества».

Так же, как героиня известного фильма «Однажды 20 лет спустя», Марина Чуракова признается, что главная ее профессия — мама. Десять ее ребятишек и муж это подтверждают.

А московский спасатель-водолаз Владимир Чураков предан сразу двум выбранным по уму и сердцу профессиям. Сутки через трое он спасает людей от всех напастей и бед в составе дежурной смены Поисково-спасательной станции на водных объектах «Ленинские горы» столичного Департамента ГОЧСиПБ. А остальное время посвящает шестерым дочкам и четырем сыновьям.

Красивый дом за надежным забором с улицы смотрится точно визитка благополучия. Открывается калитка, а там: и горбатый мостик через имитацию речки, и круглая беседка с жаровней из кирпича, и длинный, из золотистого дерева, стол. За ним, праздничным, сидят: 14-летняя Полина, 13-летняя Анна, 10-летняя Екатерина, 8-летняя Настя, 6-летний Витюша и 5-летний Федор, трехгодовалый Алешка, двойняшки Маша с Мишей двух лет от роду, 7-месячная Леночка удобно устроилась на маминых руках.

Семья Чураковых переехала сюда, в район Лобни, чуть больше года назад в рамках программы по приобретению жилья для многодетных семей. Правда, к восьми миллионам полученного сертификата пришлось еще взять кредит на два с лишним миллиона...

— Когда думал о женитьбе, загадал, что хочу большую семью и свой дом, — говорит Владимир. — Вот, видите, сбылось. Конечно, и дом, и участок требуют еще больших вложений: и трудовых, и финансовых.

Раньше здесь жили другие люди. Переехав в эти 280 квадратных метров из городской «двушки», семья вздохнула свободнее, хотя и забот прибавилось.

— Муж рукастый, сыновья пытаются помогать. А старшие дочери по хозяйству управляются не хуже меня. Осилим перестройку за несколько лет, — уверена Марина.

Когда-то смолянка Марина и туляк Владимир, получив среднее образование, уехали в Москву и поступили в серьезный вуз — Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова. Встретились в коридоре институтского общежития, потом знакомство продолжилось на веселой вечеринке. Правда, у Марины в то время уже завязались отношения с другим парнем. И Володя собирался было сделать предложение другой девушке. Но судьбу не обманешь...

Владимир и Марина Чураковы, отметившие 20-й день рождения своей семьи/ Фото: Анна Темнышова

Они поженились 4 августа 2001 года. 20 лет было Марине, Владимиру — неполных 27.

— На стипендию не проживешь. Поэтому я иногда торговала вещами на рынке, мыла полы в Доме книги на втором этаже, — вспоминает Марина. — И нам хватало еще на путешествия по России: Алтаю, Карелии, Крыму… — Я окончил институт, начал работать на химическом предприятии — СП. Деньги на квартиру там заработал, потом нашел себя в спасательной службе, — рассказывает Владимир.

Они оба могли бы реализоваться как успешные ученые-химики за рубежом. Вызовы поступали регулярно. Но они учились, работали и подрабатывали, обходясь даже без родительской помощи.

Марина Чуракова, окончив аспирантуру, получила два патента на собственные изобретения, устроилась на престижную работу в научно-производственную химическую сферу. Ей было 27, когда родилась их Полина. Кандидатскую Марина защищала, уже став мамой.

Когда Полинке исполнилось пять месяцев, у Марины случилась вторая беременность. Она растерялась, попросила у мужа поддержки в решении ее прервать.

— Он сказал — нельзя убивать дарованную жизнь. И я согласилась, — вспоминает Марина.

После рождения второй дочки Анюты Марина поняла, что хочет еще рожать и воспитывать детей и будет строить свою «карьеру» именно в этом направлении. И третий, и четвертый, и пятый… и десятый ребенок стали для Чураковых желанными и ожидаемыми.

Все их дети — очень разные. Вот, например, Полина и Аня. Первая в энциклопедию тыкала пальчиком еще до года, музыкой занималась, фехтованием, танцами. Вторая выбрала волейбол и рисование, учится только на «отлично». Катюша берет первые места в художественной гимнастике, а Настя тяготеет к художественной лепке. Витя и Федор — противоположности: один скуп на эмоции и рассудителен, хочет быть военным, другому по душе строительные работы. Алешка — пока полная загадка.

Даже близнецы Миша и Маша подкидывают родителям ребусы. А почти беззубый рот Леночки умиляет совершенством.

Недавно Марина Чуракова поняла, что свою многодетность сможет совмещать с работой. Будучи беременной десятым ребенком, она возглавила лобненский филиал некоммерческой организации Центра помощи многодетным семьям «Многомама».

— Раньше здесь не было даже бесплатных экскурсий для детей из многодетных семей. Мы их организовываем. Находим спонсоров — поставщиков бесплатных продуктовых наборов, собираем одежду для малоимущих, — рассказывает Марина.

...Если кто-то увидит спешащую по улицам Лобни шоколадную «Ладу Ларгус», набитую до отказа детьми, с женщиной-водителем, притормозите и улыбнитесь. Это Марина Чуракова развозит своих детей по кружкам и школам. В этой большой семье папа — главный спасатель и строитель, а мама крепко держит в своих руках руль. И главное — все счастливы.