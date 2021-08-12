Певец рыцарей и нежных дам

Портрет сэра Вальтера Скотта (около 1824 года) художника Эдвина Ландсира

Вальтер Скотт родился в Эдинбурге 250 лет назад. Основоположник исторического романа, он подарил нам книги, которыми зачитываются поколения.

Если бы ценитель старины и коллекционер Алексей Мусин-Пушкин не отыскал в конце XVIII века на чердаке рукопись «Слова о полку Игореве», вряд ли бы неудачный поход новгород-северского князя на половцев обрел славу русского эпоса.

Точно так же король-крестоносец Ричард Львиное Сердце, кстати, живший в одно время с князем Игорем, героические разбойники Робин Гуд и Роб Рой вряд ли бы занимали на протяжении веков мысли читателей, если бы не романы Вальтера Скотта (15 августа 1771 — 6 июля 1832) — «Айвенго», «Роб Рой», «Талисман», «Квентин Дорвард». Всего он написал 28 романов, не считая огромного числа стихов, баллад, статей и переводов из германского и шотландского эпоса.

Этого родившегося в Эдинбурге писателя по праву считают родоначальником жанра исторического романа. Если иные произведения доходили из Европы до России с опозданием, то романы Вальтера Скотта переводились и издавались практически мгновенно. Переводы глав из «Айвенго» публиковались в журналах «Сын Отечества» и «Вестник Европы» уже в 1820 году, то есть на следующий год после выхода книги на родине автора.

Иллюстрация Джорджа Крукшанка к роману «Уэверли», считающемуся первым прозаическим произведением писателя

Издатель и критик Николай Полевой писал о Вальтере Скотте: «Его творения читают и переводят с равным интересом в Париже, Стокгольме, Милане и Москве Этого мало: он мирит вкусы всех знаний и состояний. Математик оставляет решение задачи и дочитывает роман В. Скотта; модная дама не едет на бал, получив роман его; историк учится писать у В. Скотта; философ удивляется, как умел он разгадать тайны сердца человеческого, которые понятны ему только через отвлеченные и утомленные исследования».

О Вальтере Скотте одобрительно отзывались Пушкин и Карамзин, Жуковский переводил его баллады. Русский исторический роман первой половины XIX века (Михаил Загоскин, Фадей Булгарин, Иван Лажечников) наследовал и развивал традиции Вальтера Скотта. В советское время воспетые Скоттом благородные разбойники Робин Гуд и Роб Рой романтизировались, как борцы за свободу и справедливость. «За что же на бой поведет вас Роб Рой? // За землю, мама, за землю!» — отвечал в стихотворении Сергея Наровчатова матери молодой шотландец, уходящий в изодранном пледе «холодной февральской порою» в лагерь народного героя.

Вальтер Скотт был патриотом окончательно лишившейся независимости в 1707 году Шотландии и одновременно трубадуром великой Британской империи, над которой, как писали современники, никогда не заходило солнце. Он был имперским писателем, но, в отличие от Киплинга, не строил иллюзий относительно миссии белого человека, цивилизационного превосходства Запада над Востоком. Вальтер Скотт воплотил в себе лучшие качества просвещенного европейца: тонкий и острый ум, страсть к познанию, интерес к наукам, уважение к представителям других наций и религий (еврейка Ревекка и ее отец Исаак в «Айвенго» — стопроцентно положительные герои), наконец, исключительную честность и порядочность, как в личных, так и в деловых отношениях.

Пережив в юности драму неразделенной любви, Вальтер Скотт, остепенившись, был образцовым семьянином. По свидетельству современников, вел размеренный образ жизни и никогда не изменял жене. «Я видел многое, — писал он, — но не знаю ничего лучше моего собственного дома». Инвалид (он перенес в детстве паралич), Вальтер Скотт всю жизнь боролся с недугом, страдая, но не падая духом. Опережая время, он писал в публицистических статьях о необходимости беречь и сохранять окружающую среду, был «повернут» на экологии. Везде, где жил, высаживал деревья и цветы.

Он хлебнул горя, когда после финансово-биржевого кризиса 1825 года разорился издательский дом, куда он вложил свои средства. Писатель мог отойти в сторону, объявить себя несостоятельным, но, не желая подводить друзей и компаньонов, признал астрономический долг (130 тысяч, по меркам 2018 года — десять с половиной миллионов фунтов стерлингов) и до конца жизни выплачивал его, обрекая себя на каторжный труд. Позже его судьбу при других обстоятельствах повторит Федор Достоевский.

Героиня романа «Айвенго» леди Ровена, иллюстрация из альбома 1866 года «Галерея главных женских персонажей сэра Вальтера Скотта»

Спокойно воспринимая плюсы и минусы капитализма, Вальтер Скотт был по своим политическим воззрениям консерватором, занимал видное место в окружном (по месту жительства) обществе Высоких земель, как адвокат по первой профессии добивался справедливости для «униженных и оскорбленных».

«Я быстро приближаюсь к концу своей карьеры, — писал он за несколько лет до смерти, — скоро пойду со сцены. Я, быть может, самый плодовитый автор своего времени, но меня утешает мысль, что я не старался пошатнуть веры ни в одном человеке, не распространял никаких безнравственных принципов и не написал ни одной строчки, которую на смертном одре пожелал бы вычеркнуть».

Как исторический романист, Вальтер Скотт открыл читателям мир Средневековья. В своем творчестве он объединял факт и вымысел, превращал историю в предмет чувственного познания, наделял героев понятными читателю страстями и переживаниями, воссоздавая через это живой дух эпохи, которую, как писал Пушкин, потомки будут воспринимать по произведениям этого автора. «Айвенго», к примеру, почти сразу разошелся в Англии неслыханным по тем временам тиражом — 25 тысяч экземпляров. Не меньшим успехом пользовались и «Роб Рой», «Талисман», «История Наполеона Бонапарта».

Вальтер Скотт был исследователем и знатоком того, что называется рыцарством. Он автор трех больших статей в Британской энциклопедии: «Рыцарство», «Романс» и «Драма».

Собственно, в органичном сочетании трех этих понятий и заключается долгоиграющее очарование его лучших романов. Но если в художественных произведениях Вальтера Скотта главенствуют романс и драма, как ученый он не слишком обольщался духом рыцарства, видя его некую отстраненность от жестокой и грубой повседневной жизни простых людей в ту далекую, но хорошо изученную им эпоху. «Для института рыцарства, — утверждал он, — было свойственно сочетать военную доблесть с сильнейшими страстями, возбуждающими человеческий разум чувствами преданности и любви». По мнению писателя, рыцари боролись «за Бога и своих дам», иные мировоззренческие вопросы волновали их значительно меньше.

Сегодня произведения этого писателя представляются наивными и архаичными. Современная дама, скорее всего, отложит его книгу и поедет на бал. Но герои Вальтера Скотта — Роб Рой, Робин Гуд, Ричард Львиное Сердце, трепетная и нежная Ревекка, отважные Айвенго и Квентин Дорвард — живут в литературе. Их создатель ни единой строкой не пошатнул (напротив, силой таланта укреплял) в сердцах читателей веру в достоинство, благородство и чистую бескорыстную любовь, то есть в то, чего нам так не хватает в реальной жизни.