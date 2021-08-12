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Сплести венок по древним обычаям: москвичи познакомились с традициями белорусов

Альфия Камиловa

Общество
Сплести венок по древним обычаям: москвичи познакомились с традициями белорусов
Ансамбль «Ластауки» на Купалье в Москве / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Деловом и культурном комплексе посольства Белоруссии в России прошел народный праздник Купалье.

Один из старейших праздников Беларуси Купалье имеет более 15 названий, в том числе Купалинка, Иван Купала, Крес, Колосок, Свята Сонца і Кахання («Праздник Солнца и Любви»), а его празднование позволяет белорусам, осевшим в Москве, сохранить вековые традиции и познакомить с особенностями национальной культуры москвичей.

— Мы приехали на праздник в столицу из Таганрога, — говорит хореограф ансамблей «Ластауки» и «Зоровки» Юлия Белоусова. — В Купалье молодые приглядывались друг к другу, гадали, прыгали через костер, девушки плели венки и дарили их избранникам.

С этими традициями и знакомили зрителей, большинство из которых следили за праздником онлайн, участники фольклорных творческих коллективов. Концерт дополнили мастер-классы.

На них гостей учили плетению венков из трав, изготовлению браслетов из кожи, на которых можно было написать свое имя глаголицей, и многому другому.

— В старину рукодельницы сами мастерили обереги для дома, для семьи и игрушки для детей, — рассказала мастерица из Москвы Ольга Соколовская. — Мне очень приятно, что мы, столичные белорусы, бережно храним традиции и делимся ими с молодежью.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алла Тужилкина, председатель НКА«Белорусы Москвы»:

— В этом году к нам приехали порядка 100 участников из трех регионов России. А прямой эфир праздника посмотрели более 125 тысяч зрителей.

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