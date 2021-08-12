Курбан-байрам встретили по-семейному

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В этом году один из главных мусульманских праздников прошел в Москве в режиме онлайн.

Праздничная молитва в Московской Соборной мечети прошла 20 июля без верующих, с участием только мусульманского духовенства. В мечети собрались около 80 человек. Службу транслировали в прямом эфире на телеканалах, официальных сайтах религиозных организаций, а также в соцсетях.

— Волонтеры предупреждали, что мечеть закрыта, а праздничный намаз можно увидеть в онлайн-трансляции, — рассказал главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

Благодаря новым возможностям любой правоверный мог совершить намаз дома, следя за трансляцией на экране смартфона, что многие и сделали. В подобном режиме Курбан-байрам отмечают в столице уже второй год подряд. Ничего не поделаешь — пандемия.

— Никаких инцидентов: ни чрезвычайных происшествий, ни фактов нарушения общественного порядка — ни в этом, ни в прошлом году на Курбан-байрам зарегистрировано не было, — сообщил руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.