Байгали Серкебаев: Здесь мое гнездо

Фото: Youtube/GAKKU TV

Пианист, композитор, продюсер, основатель и бессменный руководитель группы A’Studio уже более тридцати лет считает себя отчасти москвичом. За эти годы накопил множество ностальгических воспоминаний, связанных с разными уголками столицы, и не сомневается, что колоссальные видоизменения, происходящие буквально на глазах в городе, только к лучшему.

— Байгали, наверняка вы уже Москву, а не родную Алма-Ату считаете своим домом…

— Алма-Ата — это город моей души, моя родина, но когда я туда приезжаю, то останавливаюсь в отеле или у друзей, а в Москве у меня уже давно квартира, поэтому, конечно, «гнездо» здесь.

Я знаю все нюансы столичного существования, но при этом мне дорого все, что связано с моим детством, юностью и семейной историей.

Кстати, между Алма-Атой и Москвой есть множество связующих нитей — во время войны киностудия «Мосфильм» и многие известные театры базировалась в Алма-Ате. Многие легендарные фильмы снимались там, эвакуированные педагоги из Московской консерватории преподавали. Часть московской интеллигенции осела в Алма-Ате.

— Вы соблюдаете традиции? Хорошо знаете язык?

— Вообще, я метис, мама у меня русская, а папа казах. Я ходил в русскоязычную школу, в доме у нас говорили в основном по-русски, и по-казахски, к глубокому сожалению, понимаю лишь отдельные фразы. Тем не менее казахскую культуру я хорошо знаю. Например, я очень люблю национальную кухню, казахские народные песни. Они чрезвычайно красивые. Помню, папа мне пел необыкновенно мелодичную песню под названием «Япыр-ай».

— Можете назвать любимые национальные блюда?

— Казахи издавна были кочевым народом, поэтому и кухня соответствующая — простая, сытная, но без овощей, которые нужно возделывать. Бешбармак — главное блюдо. Переводится как «пять пальцев». То есть употреблять его следует руками — так гораздо вкуснее. Во время пандемии я даже научился его сам готовить. Делал мясной бульон, а потом в нем пять минут отваривал пластины из тонкого теста.

Затем выкладывал эти пластины на тарелку, сверху нарезал вареное мясо, как правило, баранину, иногда добавлял картофель… Также научился готовить плов. Еще я люблю баурсаки, это крохотные колобки из теста, полые внутри. Бесподобная штука! Казахи крайне гостеприимный народ — стоит кому-ни- будь появиться на пороге, его тут же сажают за стол и угощают. Обязательно наливают черный чай. Традиция чаепития — первостепеннейшая. Я ей следую всю жизнь — раньше в поездках всегда с кипятильником, с заваркой.

— А что у вас в характере и привычках истинно казахское?

— Казахи добрые, не взрывные, не напористые, все делают без спешки, но целеустремленно. Долго запрягают, зато быстро едут. С моим гастрольным графиком я точно кочевник. Движение — это жизнь! У меня и дочки постоянно перемещаются, учатся и работают в разных городах мира.

Фото: Youtube/ Дана Орманбаева

— Как встретила вас Москва? Местная суета не пугала?

— Мы с ребятами как-то избежали тяжелой адаптации в столице. Приехали и сразу влились в ритм, начали работать — все проходило естественно. Мы постоянно переезжали с одной съемной квартиры на другую, что позволило нам изучить многие районы города. Ленинский проспект, площадь Гагарина сразу вызывают воспоминания юности — там часто останавливались у знакомых.

Район ВДНХ ассоциируется с работой в Театре песни Аллы Пугачевой и жизнью в тамошних гостиницах. Чистые пруды — особое место, там находится посольство Казахстана, стоял отель, где мы часто размещались.

— Сегодня москвичи гостеприимнее к приезжим?

— Все индивидуально: встречаются как радушные люди, так и те, кто настороженно относится к «понаехавшим». Но Москва крупнейший мегаполис, и мощный приток в него различных национальностей только обогащает столицу. Переезд в новую страну — всегда непростой процесс. Хотелось бы, чтобы относились к приезжим с пониманием.

— Вам нравится, как меняется столица?

— Безусловно. Я так рад, что появляются комфортные, модные локации, множатся велосипедные дорожки, развивается общественный транспорт, в приоритете пешеходы. Пускай трассы для транспорта сужаются, это не так страшно, экология важнее. Надеюсь, город сохранит свой исторический облик. Ведь Москва действительно один из лучших городов планеты, без сомнений!

ДОСЬЕ

Байгали Серкебаев родился 27.06.1958 в Казахстане, в семье оперного баритона, народного артиста СССР Ермека Серкебаева. Окончил консерваторию по классу фортепьяно. Работал в коллективе «Арай», аккомпанировавшем Розе Рымбаевой. Позже с другими участниками отделились в проект A’Studio. В 1989-м группа начинает работать в Театре песни Аллы Пугачевой. Сейчас A’Studio среди самых популярных групп СНГ.