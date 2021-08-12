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Диаспоры укрепят дружбу между соседями

Никита Миронов  

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Народы Москвы
Общество
Диаспоры укрепят дружбу между соседями
Киргизская танцевальная группа «Уулжан» на волейбольном турнире в Москве / Фото: Предоставлено пресс-службой ГБУ «МДН»

В межнациональной Москве проживают более 160 народов. Практически у каждого из них здесь есть свои национально-культурные объединения.

О том, что делается этими объединениями, и о роли общественных организаций в укреплении межнационального мира в столице рассказал председатель комиссии по общественной безопасности и народной дипломатии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Федор Драгой.

— Федор Георгиевич, почему в Москве нужно вести работу по укреплению дружбы между представителями разных народов? Ведь город, по сути, и так исторически является интернациональным: начиная с первых иностранных слобод и включая становление советского народа на всем пространстве большой страны.

— Да, в Москву, как в центр, всегда стремилось много людей отовсюду. При этом надо учитывать, что переезд на новое место не всегда означает, что человек автоматически меняется.

А иногда уклад жизни, некоторые обычаи, правила поведения, привычные там, откуда человек родом, не совпадают с тем, что принято здесь или у других соседей. И потенциально такие моменты способны стать причиной для каких-то разногласий даже на бытовой почве.

— Диаспоры, авторитетные люди могут остановить подобные «порывы»?

— Не стоит считать диаспору армейским подразделением или даже трудовым коллективом, где есть единый руководитель, которому все подчиняются.

Диаспора — что-то вроде добровольной общественной организации, куда представители какой-то национальности могут входить, а могут и нет.

Взять, к примеру, молодежь — конечно, многие молодые люди просто живут своей обычной жизнью, не являясь участниками каких-либо национальных объединений.

Диаспоры укрепят дружбу между соседямиФото: Из личного архива Федора Драгово

— Значит, и влияния на них нет?

— Юридически диаспора подействовать на человека, учитывая лишь свое национальное родство с ним, не может. Она не вправе отправить, например, каких-нибудь хулиганов на родину или лишить работы, что было бы очень действенной мерой.

Но выход есть! Диаспоры просто должны активнее со своими земляками работать. Делать так, чтобы не вовлеченных в жизнь, в мероприятия национального объединения людей не было.

— А что это за мероприятия? Почему, скажем, рабочие со стройки, дворники или кассиры должны после тяжелой работы еще и на какие-то собрания идти?

— Они ничего не должны и, между прочим, сами приходят с удовольствием! Простой пример: 27 июня в Москве прошел турнир по волейболу, в котором приняли участие представители национальных диаспор. В финале, кстати, встречались киргизы и таджики. И знаете, все очень по-дружески прошло. И это лишь один пример. А таких много.

В столице регулярно проводится фестиваль «Мой дом — Москва», в котором принимают участие представители разных народов. Проходят фестивали, национальные праздники, куда, между прочим, приглашают представителей самых разных диаспор. И они приходят! И тоже празднуют.

— Сейчас пандемия — особо не попразднуешь.

— Это правда. Реальных, а не в онлайн-формате мероприятий, куда люди могли бы приходить знакомиться, стало намного меньше. И представители многих диаспор — а их в Москве больше сотни — вынуждены «вариться в собственном соку».

Но пандемия рано или поздно закончится. Мы вновь сможем собираться и общаться друг с другом. И, что еще важнее, рушить негативные установки по отношению друг к другу, которые многие вывезли со своих окраин.

— Вы думаете, что подобные встречи реально помогут?

— Они уже помогают! При любых намеках на отдельные случаи конфликтов с участием иностранных граждан благодаря усилиям столичных властей и взаимодействию диаспор все разногласия быстро сходят на нет, буквально сразу. Это значит, что диаспоры на самом деле реальная сила. Да, у них нет физической власти, но есть определенный авторитет среди земляков.

Другой вопрос, что этот авторитет нужно уметь завоевать и поддерживать. Например, помогать людям с работой, давать юридические консультации, помогать организовать лечение и так далее.

— Но, наверное, у диаспоры должна быть не только «мягкая сила», но и другие механизмы влияния на земляков.

— Согласен, рычаги влияния должны быть. Какие именно — давайте думать. Останавливаться на достигнутом нельзя, время идет и бросает нам новые вызовы. К ним нужно быть готовыми, чтобы Москва всегда оставалась городом мира, дружбы и согласия.

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