Свой или чужой: покорить столицу восточной улыбкой и знаниями

Фото: Из личного архива Хуршеды Хамракуловой

12 августа Хуршеду Хамракулову, одну из организаторов проекта «Московский Навруз», называют самой известной таджичкой Москвы. За плечами полвека в столице, и кто, как не она, знает, что объединяет людей разных национальностей и как стать своим в новом краю.

Активистка таджикской общественности, вице-президент Международной академии духовного единства и сотрудничества народов мира сегодня — все это Хуршеда Давроновна. Но когда-то и ей пришлось столкнуться с трудностями, завоевывать столицу с первого дня приезда сюда в 1971 году.

— Порой мне казалось, что я в пустыне. И первое время я даже считала, что плохо говорю по-русски, хоть и училась в русской школе и окончила Самаркандский университет, — вспоминает Хуршеда Давроновна. — У меня была практика двуязычия, которая, особенно в молодости, предполагает, что на одном языке ты говоришь лучше, чем на другом. И в диалоге нужно было напрячься: мне приходилось прислушиваться к речи других, хотя с первых дней говорили, что у меня московский выговор.

В то время Хуршеда Давроновна училась в аспирантуре филфака МГУ. После защиты диссертации ей предложили работу на кафедре советской литературы. Тогда и пришлось столкнуться с трудностями.

— Через два года моей работы завкафедрой, профессор Алексей Иванович Метченко, предложил перевести меня на должность старшего преподавателя, — продолжает Хуршеда Давроновна. — Этот опыт дал мне силы работать дальше и осваивать новые территории.

По словам Хамракуловой, сегодня выходцы из СНГ тоже сталкиваются с подобными проблемами. И это нормально, когда к постороннему человеку относятся с настороженностью.

— Представьте, что вы идете по темной улице, а вам навстречу — неизвестный мужчина. Вы в этот момент напряжетесь? Конечно. Ведь вы встретили незнакомца. Это естественная реакция, — объясняет она. — Чтобы незнакомец стал своим, он должен потрудиться. Я в Москве уже своя.

У Хуршеды Давроновны есть множество примеров, когда специалисты из СНГ приезжали в Москву и прекрасно трудоустраивались.

Команда Таджикского культурного центра на одном из городских мероприятий/ Фото: Из личного архива Хуршеды Хамракуловой

— В начале 90-х приезжим с высшим образованием трудно было найти работу, но сейчас другая ситуация. И грамотный работодатель не станет смотреть на национальность, он оценит навыки, — говорит она.

Тем, кто решится осесть в Москве и получить гражданство, предстоит сдать экзамен, который непрост.

— Для людей, претендующих на рабочие профессии, для начала достаточно знать 500–700 слов. Вспомните Эллочку-людоедку из «Двенадцати стульев».

Она прекрасно обходилась 30 словами из всего великого и могучего русского языка, — улыбается эксперт. — Но вот лексика специалиста не может ограничиваться и полутора тысячами слов. В тесте ведь есть еще и вопросы по истории, и по праву. И не на каждый из них сможет ответить даже средний российский гражданин. Не думаю, что эти тесты нужны в усложненном виде.

Чтобы влиться в среду, нужно также уважать окружение, соблюдать правила жизни, знать культуру страны. Именно она объединяет людей разных национальностей.

— Культурная работа, которую мы проводим в Таджикском центре вот уже 25 лет, — один из элементов интеграции приезжих. Например, наш проект «Московский Навруз» помогает мигрантам почувствовать, что они здесь не совсем чужие, — продолжает Хамракулова. — Мы их поддерживаем морально.

Но центру нужно свое помещение, куда они смогут прийти и получить помощь.

Во время самоизоляции, когда многие выходцы из Средней Азии лишились работы и не могли вернуться домой из-за закрытых границ, центр объявил сбор средств для особо нуждающихся. Кроме того, было роздано более полутора тонн продуктовых наборов.

— Когда возникают такие ситуации, мы не можем оставаться в стороне, — восклицает она. — Так поступали все, кто мог. Неравнодушных людей оказалось много, и я благодарна всем, кто услышал мой призыв.