Пять острых вопросов о ковиде

Администратор пункта вакцинации в Гостином дворе Елена Шмелева помогает горожанам заполнять нужные анкеты и выдает талоны на прием к специалистам / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вчера ученые из Америки заявили о распространении нового штамма коронавируса «йота». «Вечерка» попросила экспертов ответить на пять острых вопросов, касающихся новых штаммов ковида.

Вопрос 1: Штамм «йота» дошел до Москвы?

Специалисты уверяют, что в России не отмечены случаи заражения этим штаммом.

— Наблюдения за циркулирующими вариантами нового коронавируса указывают на то, что вариант «дельта» вытесняет другие варианты из циркуляции, — сообщили в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Вопрос 2: Отличаются ли симптомы при инфицировании разными штаммами ковида?

Симптоматика очень схожа, и зачастую в первые дни болезнь легко перепутать с обычной простудой. Эксперты отмечают, что при инфицировании штаммом «дельта» реже встречается такой симптом, как потеря обоняния, однако следует помнить, что и в период «первых волн» обоняние и вкус теряли далеко не все.

Вопрос 3: Эффективна ли вакцина против штамма «дельта»?

Отечественная вакцина защищает от всех актуальных вариантов коронавируса. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты по борьбе с «дельта»штаммом. По последним исследованиям, эффективность вакцины составляет 83 процента. А вероятность того, что прививка защитит от тяжелого течения инфекции, — 95 процентов.

Вопрос 4: Меняются ли группы риска заболевания в зависимости от штамма?

В основные группы риска, независимо от штамма, в первую очередь входят пожилые люди, а также люди, имеющие те или иные хронические заболевания.

— При этом эксперты и многие врачи отмечают, что сегодня появляется все больше молодых людей с достаточно тяжелой симптоматикой, что раньше случалось реже. Более того, достаточно много молодых людей, состояние которых очень быстро ухудшается, — рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Вопрос 5: Новые штаммы более заразны?

Сейчас, когда в Москве доля привившихся граждан достаточно высока, врачи говорят скорее не о заразности того или иного штамма, а о степени защищенности общества вакциной.

— Я призываю москвичей как можно скорее сделать прививку, ведь вакцинация — самый эффективный и безопасный способ защиты от COVID-19. Причем вакцинация не только поможет защитить себя и ваших близких, но и снизит риск возникновения новых, более опасных штаммов, — добавил Тяжельников.

КСТАТИ

За штаммом «йота» специалисты наблюдают еще с ноября 2020 года. В научном центре «Вектор» сообщают, что он выявлен в 43 странах, но до настоящего времени не демонстрировал значительного роста. Мутировавший штамм появился в НьюЙорке и распространился по США.