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Оперная певица Наталья Петрожицкая: Парк Горького стал мне родным

Юлия Зыкина

Общество
Оперная певица Наталья Петрожицкая: Парк Горького стал мне родным
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Театральный сезон закончился, и Наталья строит планы на предстоящий отдых. А пока певица поделилась с корреспондентом «Вечерки» воспоминаниями о студенческих временах и важных моментах жизни.

Мы встретились с оперной певицей возле Зачатьевского монастыря. Наталья Петрожицкая взяла на прогулку сына Матвея. Внимание мальчика сразу же привлек памятник святителю Алексию. Пока он изучал его, мама рассказала, почему выбрала это место.

— Это достаточно закрытый район. Проезжаешь Остоженку, а что здесь внутри, не увидишь, пока не пройдешься, — говорит Петрожицкая.

На улицах, где расположились маленькие домики, почти всегда немноголюдно. Но бывать в этих местах чаще Наталья стала, когда Галина Вишневская (советская оперная певица. — «МВ») основала неподалеку Центр оперного пения.

— Тогда артистам хотелось прикоснуться к такой величине. Можно сказать, здесь появилась народная тропа оперного пения. Но мне так и не удалось тут поучиться. Когда я пришла на прослушивание, мне сказали, что и так все хорошо, — вспоминает певица.

Но Наталья приезжала сюда с однокурсниками из консерватории. Своя история связывает Наталью и с Зачатьевским монастырем.

— Я очень хотела детей и пришла просить об этом именно сюда. Когда родился Матвей, встал вопрос о крещении. В монастыре этого обычно не делают. Но когда я рассказала батюшке, что именно здесь мне и дали то, о чем просила, все стало возможным, — вспоминает она.

Для Натальи крещение сына стало одним из ярчайших событий в жизни. Что-то похожее она чувствовала, когда на перекрестке улиц Профсоюзной и Миклухо-Маклая рассказала мужу, что беременна.

Раньше, рассказывает певица, она с подругами любила ходить в Парк Горького.

— Там, где сейчас площадка для уличных танцев, мы по весне кормили уток. А теперь вместе с Матвеем кормим белок в Нескучном саду. Они там приученные, сразу выходят на дорогу и ждут лакомств. Мы тоже обожаем вкусно поесть, на изоляции даже научилась печь торты, — рассказывает Петрожицкая. — А вообще, Парк Горького дорог не только прогулками, здесь мы часто выступали. Когда долгое время готовишься на одной площадке, она уже становится родной.

Оперная певица Наталья Петрожицкая: Парк Горького стал мне роднымДля Натальи крещение сына в Зачатьевском монастыре — ярчайшее событие / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Как коренная москвичка Наталья замечает преобразования города: как меняются названия улиц, как появляются новые магазины.

— На Тверской есть бутик одежды, который для меня навсегда останется магазином «Наташа», а консерватория будет на улице Герцена, а не на Большой Никитской, — признается Петрожицкая.

Любит Наталья и парк «Музеон». А ее заветная мечта — переехать когда-нибудь ближе к центру.

— Я родилась на «Теплом стане», потом жила на «Коньково» и «Беляево», так и до кольца доберусь, — шутит оперная певица.

ДОСЬЕ

Наталья Петрожицкая родилась в 1981 году в столице, окончила Московскую консерваторию имени Чайковского. С 2006 года солистка Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Исполняет главные роли в постановках «Евгений Онегин», «Война и мир», «Дон Жуан». С гастролями побывала во многих странах: в Японии, Италии, Китае, Нидерландах.

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