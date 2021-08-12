В столице завершилась акция в поддержку олимпийцев

Фото: olympic.ru

Во время проведения XXXII Олимпийских игр в Токио учащиеся столицы поддерживали спортсменов в рамках акции «Болеем за наших».

Юные жители столицы сняли видеоролики, в которых выразили поддержку российским спортсменам, пожелали им побед и новых олимпийских рекордов.

Участники – воспитанники детских садов, школьники, студенты колледжей, их родители и учителя нарисовали красочные плакаты, изобразив на них символы Олимпиады и написав слова поддержки, прочитали стихотворения собственного сочинения и дружно проскандировали кричалки. Кроме того, участники акции подготовили видеоролики с записями своих спортивных достижений, а некоторые показали, как они проводят состязания у себя на площадках. Другие ребята в роликах признались, что в будущем тоже хотят стать олимпийскими чемпионами в том виде спорта, которым сейчас занимаются.

Самыми активными участниками акции стали Школа № 1279 «Эврика», Школа № 1212 «Щукино», Школа № 1524 и Школа № 1501.

Все участники получат сертификаты, а учреждение, организовавшее наиболее массовую онлайн-поддержку олимпийской команде России, будет удостоено звания «Лучший болельщик» и памятного подарка.

Акция «Болеем за наших» была приурочена к Олимпийским играм в Токио – 2020. Ее организатором стал Городской методический центр Департамента образования и науки Москвы.