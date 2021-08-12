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Диетолог назвала самые вредные продукты на кассе магазина

Марина Найденкова

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Общество
Диетолог назвала самые вредные продукты на кассе магазина
Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

На кассе в магазине лучше не приобретать пищевых продуктов. Самыми неполезными для здоровья товарами, которые можно найти в такой зоне супермаркета, можно назвать кондитерские изделия: печенье, мармелад, шоколад и «киндер-сюрпризы», а также злаковые батончики. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, чаще всего на кассе размещают те изделия, у которых срок годности подходит к концу или которые залежались на полках. И найти на кассе полезный и безопасный товар крайне сложно: да и время на прочтение состава не всегда есть.

— Чаще всего это кондитерские изделия. Если почитать состав на печеньках, то там часто либо маргарин в составе, либо растительные жиры типа пальмового масла и тому подобное. Используют такой дешевый аналог. Конечно, так как это кондитерское изделие, в нем большое количество сахара. Они лежат на кассе, дети стоят и ждут, когда мама там пробьет что-то, они выпрашивают то, что лежит на кассе. Там же «чупа-чупсы», мармеладки с большим количеством сахара, — сказала Писарева.

С точки зрения правильности и полезности питания, по словам эксперта, на кассе маловероятно будут размещать хороший продукт, который, например, должен храниться в холодильнике. Писарева также подчеркнула, что популярные на кассе фитнес-батончики тоже ничем не полезны. В них большое количество углеводов, а также мед или глюкозный сироп. Такие батончики стоит покупать только в специальных магазинах. По словам эксперта, на кассе также не нужно покупать шоколадные яйца и шоколадки.

— Практически в весь молочный шоколад добавляется растительный жир. Никто не делает «киндер-сюрпризы» из горького шоколада, такое невозможно, такое не нравится... Если почитать состав шоколада, из которого делается такое яйцо, мы увидим, что там используется большое количество растительных жиров либо дешевый маргарин, — сказала диетолог.

Писарева посоветовала внимательно читать состав всех продуктов, которые человек собирается приобрести не только на кассе, но и в торговом зале. По ее словам, лучше дольше походить по магазину и почитать, чем брать непонятные и неполезные для здоровья продукты.

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