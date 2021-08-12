Писатель и философ, прозревший сквозь столетия

Писатель, философ, директор Румянцевского музея Владимир Федорович Одоевский / Фото: Репродукция ТАСС

13 августа 1803 года родился князь Владимир Федорович Одоевский. Он был настоящим был человеком Русского Возрождения. Многие наверняка помнят его сказку «Городок в табакерке».

Одоевский был не только писателем, но и философом, футурологом, романтиком, мечтателем. В неоконченном романе «4338-й год: Петербургские письма» предсказал многие технические достижения нашего времени. Серьезно занимался химией, социологией, обществоведением, музейным делом, музыкой. Владимир Даль, Виссарион Белинский, Дмитрий Писарев восхищались его произведениями. Современники называли его «Русским Фаустом».

«Ты наш, — писал ему из сибирской ссылки Вильгельм Кюхельбекер (товарищ по Обществу любомудров, объединившему в 1820-е годы лучшие молодые умы России), — тебе и Грибоедов, и Пушкин, и я завещаем все наше лучшее; ты перед потомством и отечеством представитель нашего времени, нашего бескорыстного стремления к художественной красоте и истине безусловной».

Друг Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Белинского, Владимир Одоевский всю жизнь посвятил поиску русской истины. Итогом стал трактат «Русские ночи» — произведение сложное, напоминающее одновременно «Критику чистого разума» Канта и «Диалоги» Платона. В советское время творчество Одоевского не сильно пропагандировались и изучалось. Он считался писателем «второго» ряда. Философское его наследие однозначно шло по разделу «романтизм». Оно не укладывалось в прокрустово ложе марксистской теории.

Из своего времени Одоевский ясно видел грозящие человечеству катастрофы: экологическое неблагополучие; перенаселение; духовную и нравственную деградацию. Но исправлять ситуацию предлагал не посредством революционной смены общественно-экономических формаций, а через постепенное, вдумчивое просвещение человека, изменение самой его хищной природы. Именно она, по мнению Одоевского, являлась основной причиной перманентного мирового неустройства. Он видел смысл только в тех научных и технических достижениях, которые шли на пользу людям, облегчали им жизнь. Одоевский бы точно не приветствовал создание атомной бомбы и биооружия.

«Русские ночи» можно рассматривать как художественный поиск национальной идеи, определение места России на карте человеческой цивилизации. Одоевский видел «русский рассвет» не в противостоянии с другими народами, не в обнесении страны стенами, а в совместном преодолении общих для людей угроз. И угадывал безошибочно! «Медицина, — писал он в «Русских ночах», — на последней стадии совершенства, но причина здравия, причина болезни, образ действия лекарства — все остается загадкой. (...) Врач вышел за двери — в глаза ему является губительная зараза, которая умерщвляет жителей тысячами, а изумленный сын Эскулапа провожает ее шествие остолбенелыми глазами, не зная даже, как назвать нового, страшного путника».

Предвосхитил Одоевский и таких классиков антиутопий, как Замятин, Хаксли, Оруэлл: «Люди приняты за математические цифры; составлены уравнения, выкладки, все предвидено, все расчислено; забыто одно — одна глубокая мысль:(...) счастие всех и каждого».

Он оказался прав. В наше время говорить об этом поздно.

ДОСЬЕ

Князь Владимир Одоевский родился в Москве 13 августа 1803 года, умер 11 марта 1869 года. Русский писатель и мыслитель эпохи романтизма, один из основоположников русского музыкознания, издатель ряда журналов и альманахов. С 1846 года — директор Румянцевского музея. В середине 1840-х годов перешел от литературной к общественной деятельности, получил известность как филантроп.