За каждым экспонатом скрывается история подвига

Начальник поисково-спасательной станции «Серебряный Бор» Ярослав Черногоров показывает старинное водолазное снаряжение. Шлему полвека, но он в рабочем состоянии / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Начальник поисково-спасательной станции «Серебряный бор» Ярослав Черногоров собрал коллекцию раритетов, связанных с историей водно-спасательного дела Москвы. Позже они войдут в экспозицию тематического музея.

Поисково-спасательная станция «Серебряный бор» на берегу Москва-реки утопает в зелени. И здание ее тоже зеленое. Начальник станции Ярослав Черногоров показывает мне фото 1909 года, на котором запечатлено здание спасательной станции. Разве что пристроек еще нет, крыша другая.

— Станцию открыли в 1901 году, в честь 25-летия Московского округа императорского российского общества спасания на водах, и назвали Юбилейная, — рассказывает Ярослав. — По воспоминаниям современников, это была самая красивая станция в округе. Планируется, что позже здесь откроют музей, посвященный истории водно-спасательного дела. В экспозицию войдут раритеты, собранные Ярославом Черногоровым и его коллегами за последние годы.

В кабинете начальника станции висят старинные карты, красуется водолазный шлем, которому уже полвека. Он показывает альбом с фотографиями, открытками, плакаты, пособия для водолазов. С любопытством изучаю брошюру «Подание помощи мнимоумершим от утопления», изданную в 1899 году Императорским Российским обществом спасания на водах. Мнимоумершими в те времена называли тех, кого еще можно вернуть к жизни, реанимировать.

В советское время за безопасность на водоемах отвечала добровольная массовая организация ОСВОД — Общество спасания на водах. В коллекции есть наградные знаки, членские билеты, вымпелы.

Рассматривать эти раритеты можно бесконечно.

В Московской городской службе спасения на водных объектах, образованной в 1996 году, Ярослав работает уже 10 лет. Он с детства увлечен историей, и когда «втянулся» в работу, понял, что очень хочет собирать и сохранять материалы о развитии спасательного дела.

— В поиске помогают коллеги-энтузиасты. Ведь наше богатство — это люди, — отмечает начальник ПСС «Серебряный бор». — Материал собираем по всей России. Что-то находим и на аукционах за границей. Это, пожалуй, мое хобби. Но я часто вспоминаю слова мецената Саввы Морозова: «Благо Отечества — наше благо». Нас не станет, а это продолжит жить, будет нужно.

Непередаваемые ощущения — держать в руках награды, врученные героям за спасение утопающих. За каждой из них стоит подвиг, риск для жизни и здоровья, а еще ежедневный тяжелый труд.

НЕОБЫЧНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

— В Крыму есть Музей катастроф на водах. Там можно увидеть вещи моряков, старинное водолазное снаряжение, обломки затонувших судов.

— Капитан дальнего плавания Билевич из Польши коллекционирует записи шума волн морей и океанов, по которым он ходил.

— Музей истории спасательного дела «Наследие времен» есть в Вологодской области. Там есть раздел, посвященный развитию в регионе службы спасения на водах.