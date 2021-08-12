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Клевые места передаются по наследству

Никита Бессарабов

Общество
Клевые места передаются по наследству
Победитель чемпионата по спортивной ловле рыбы фидером Тимофей Трофименко в Братеевском каскадном парке поймал леща / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Несмотря на то что меняются способы ловли, снасти и привычки рыбаков, неуемная страсть к рыбалке ежедневно толкает москвичей за новыми трофеями — крупным лещом, толстолобиком или москворецкой стерлядью. А вместе со взрослыми мужчинами едут и их сыновья — продолжатели семейных традиций.

По словам экскурсовода музея Москвы-реки Марины Сидуновой, до того, как город стал называться Москвой, на берегу реки находились другие поселения. Например, Дьяково городище. И оно было построено здесь не просто так. Река дает людям, живущим рядом с ней, ряд преимуществ: она является естественной защитой от врагов, позволяет добывать пропитание и брать воду. Естественно, до индустриализации Москва-река была намного чище. Рыбная ловля и охота стали основными источниками пропитания для людей, поселившихся на ее берегу.

Однако в ХХ веке водная артерия была сильно загрязнена. Она обмелела, по ней даже не могли ходить суда. Отчасти поэтому в 1932 году был прорыт Канал имени Москвы — местами река попросту высыхала. Но жители столицы все равно ловили рыбу, даже несмотря на то, что есть пойманных лещей и карасей было небезопасно.

— Сейчас московские рыбаки ловят рыбу в первую очередь ради развлечения, из спортивного интереса, — рассказала Марина Сидунова. — В столице проходят соревнования по спортивному рыболовству — и каждый раз они собирают немало азартных участников. Они соревнуются — кто поймает больше рыбы, кто аккуратнее снимет ее с крючка...

— Занимаюсь рыболовством почти всю жизнь, — рассказывает Александр Назин, рыбак с почти 60-летним стажем. — Сейчас мне 65. Впервые пошел рыбачить еще до школы, с отцом. Именно он привлек меня к этому делу. Понравилось. Сейчас живу в Орехове-Борисове, где есть Царицынские и Борисовские пруды. Они в пешей доступности, поэтому в основном ловлю рыбу здесь.

Интерес Александра Львовича пробудился, когда его семья жила недалеко от стадиона «Торпедо», рядом с Москвойрекой. В отрочестве Назин провел немало времени на ее берегу.

— Москва-река стала значительно чище с тех пор, — убежден Александр Львович. — Предприятия закрылись, несанкционированные сбросы прекратились. Помню, в конце 1960-х — начале 1970-х ситуация была намного хуже. Река была грязная, понастоящему судоходная. В августе я наблюдал из окна, как по ней ходили баржи с арбузами и помидорами из Астрахани. А за судами тянулся длинный шлейф всех цветов радуги. И рыба была условно съедобной. Сейчас все иначе. Несколько лет назад ловил рыбу в реке. Поймал леща и попросил приятеля его закоптить. Рыба не пахла. Мой друг очень щепетилен в этом вопросе — когда готовил, сказал, что она совершенно точно хорошая.

По словам опытного рыбака, в середине прошлого столетия в Москве были только бамбуковые удочки. Потом новомодные снасти стали приезжать в столицу из Европы. Рыбачить стало удобнее, но и дороже.

Клевые места передаются по наследствуДорогомилово, август 1976 года. Герой этого фото был завсегдатаем рыбного места около водосброса ТЭЦ-12 / Фото: Pastvu.com

— А первая удочка появилась у меня в конце 1960-х годов. Напротив моего дома находилась фабрика рыболовных снастей «Сатурн». У друга там работал старший брат. Всеми правдами и неправдами достал удочки для нас. Надо сказать, на тот период они были знатными. Потом у меня появились удочки из стеклопластика. А сейчас — карбоновые. Если сравнивать старые и современные снасти, то последние весят в два, а то и в три раза меньше. Поэтому сейчас, конечно, ловить рыбу удобнее.

Александр Назин рыбачит практически через день. Говорит, в его жизни есть всего два серьезных увлечения — музыка и рыбалка.

— Вот представьте: сидишь у воды, а на реке птицы поют, — рассуждает старый рыбак — Смотришь на поплавок, за спиной заливаются соловьи, на водной глади плавают утки. Иной раз мимо может пролететь лебедь. Чомги, которых я бы с удовольствием перестрелял, прыгают и пугают всю рыбу. Есть в этом процессе что-то магическое.

Молодой рыбак Тимофей Трофименко тоже ловит рыбу почти всю свою жизнь — с трех лет. В семье все рыбаки — отец, дед и прадед. Тимофей шутит, что гены передались и ему. Как и Александра Львовича, Тимофея учил рыбачить отец.

Папа рассказывал сыну истории о старой Москве — о чистых водах, в которых когдато водились осетры и белуги. Однако рыболовство сильно изменилось с тех пор. Сейчас людям уже не всегда интересно ловить рыбу на обычную поплавочную удочку.

— Многие спортсмены переходят на ловлю фидером — донной удочкой . К леске крепятся кормушка и крючок. Это все забрасывается в воду на дальние расстояния. У фидера нет поплавка — мы понимаем, что рыба клюет, когда начинает дергаться кончик удочки, — рассказывает Тимофей.

Но что точно не меняется в жизни рыбаков, так это солидарность. Все московские спортсмены-рыболовы хорошо знают друг друга. Это достаточно дружное сообщество, в котором каждый делится фотографиями своих трофеев и рыбацкими хитростями.

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