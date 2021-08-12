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Деловой настрой и фирменный чай — залог отличной поездки

Дженни Самойлова

Общество
Деловой настрой и фирменный чай — залог отличной поездки
Машинист Московской железной дороги Сергей Бодунов в кабине электровоза / Фото: Петр Нестеров / Вечерняя Москва

Сергей Бодунов пришел работать на Московскую железную дорогу в качестве помощника машиниста в 2010 году. А уже через два года он отправился в свой первый самостоятельный рейс Москва — Муром. Ему было 23 года, и на тот момент он стал самым молодым машинистом пассажирского поезда.

Как рассказывает Сергей Бодунов, о профессии железнодорожника он мечтал с детства. И если за годы работы за плечами Сергея Викторовича накопились тысячи километров, разные города и направления, то утро, по его словам, у него всегда начинается одинаково.

— Я просыпаюсь в семь часов, — рассказывает он. — И первым делом у меня зарядка и обязательно контрастный душ. Это помогает весь предстоящий день чувствовать себя хорошо и бодро.

Далее — завтрак. Бодунов предпочитает с утра гречневую кашу и чашку крепкого, ароматного черного кофе.

— Утренние сборы много времени у меня не занимают. Так как я холостой, поэтому к рабочему дню привык готовиться с вечера, — рассказывает Сергей Викторович. — Отглаживаю форму и даже завтрак готовлю себе накануне. А утром только завариваю в термос свой фирменный чай с ягодами лимонника, который всегда беру с собой в дорогу. Эта традиция пошла еще с того времени, когда я был помощником машиниста. Мой наставник Владимир Дерюгин никогда без такого чая не ездил. А я продолжил эту хорошую традицию.

Сергей Викторович считает, что «как день начнется, так его и проведешь». Поэтому те полчаса, что он едет до работы, он посвящает мыслям о предстоящем рейсе — настраивается.

По приезде в депо Сергей Бодунов первым делом проходит обязательные перед рейсом медицинский осмотр и инструктаж. Сегодня он отправляется из Москвы в Новороссийск.

До отправления поезда еще несколько часов, и если для пассажиров это время отдыха в предвкушении приятного путешествия, то для машиниста электропоезда это часы напряженной и сосредоточенной работы.

— После того как я получаю в распоряжение электровоз, я с ним детально знакомлюсь. Вначале внимательно читаю специальный паспорт, который есть у каждого электровоза, а затем уже внимательно осматриваю технику — чтобы в дороге не возникло никаких нестандартных ситуаций. Знаете, электровоз, как бы странно это ни звучало, — он ведь как человек, каждый имеет свою индивидуальность, — говорит Сергей Бодунов. — Первым делом включается аккумуляторная батарея, потом нужно проверить работу всех систем, тормозное и тяговое оборудование. А уже потом, когда все внимательно осмотрю, докладываю дежурному по депо о готовности к рейсу. И нас выпускают на линию.

Поезд № 30 сообщением Москва — Новороссийск отправляется с Казанского вокзала. Под посадку пассажиров он должен быть подан за 35 минут до того, как тронется в путь. Бодунову это все надо учесть при планировании рабочего времени. Кстати, вопреки расхожему мнению, машинист не ведет состав от начальной и до конечной точки маршрута. На каком-то отрезке пути бригада сменится.

— Это обеспечивает безопасное движение, а значит, комфорт пассажиров, — уточняет Бодунов. — Мой отрезок пути сегодня до Воронежа, где во время стоянки я передам управление другому машинисту. А меня ждет ужин в местном доме отдыха и сон. А утром снова новый рабочий день, новый пассажирский поезд и обратный путь в любимую Москву.

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