Колбаса московская, любимая — разная

Фото: Торговая сеть «Пятерочка»

Выходные дни Николай Петрович ждет каждый раз с большим нетерпением. Для него это не только возможность поехать на дачу, рыбалку или попутешествовать с семьей по любимым городам Золотого кольца, но и развлечения иного порядка. А именно — поход в магазины. Да. Именно так. И не за хлебом и кефиром, как обычно, а за несметным количеством продуктов, покупаемых на всю неделю, чтобы холодильник радовал глаз и успокаивал душу. Они с супругой любят, чтобы в доме всегда было всего вдоволь и не приходилось постоянно бегать в магазин и что-нибудь докупать. Среди всех покупок обязательно бывает московская колбаса — разная, приятная на вид и вкус, но доступная по цене. Без колбасы, считает Николай Петрович, и холодильник не притягивает, даже если набит доверху.

Москвичам — московское

Надо признать, Николай Петрович большой любитель мяса и разных мясных изделий — особенно колбасы. Колбасу он ел бы каждый день, если бы не возраст и диета. Любовь к колбасе у Николая Петровича с детства. Многие ностальгируют по детству, вспоминая нарезку колбасы, которую мама ставила на стол к завтраку. Такое воспоминание о детстве осталось и у Николая Петровича. Но выбирать настоящую качественную колбасу он так и не научился за всю свою жизнь. Ее покупала в детстве мама, а потом во взрослой жизни — супруга. Покупать продукты, считает Николай Петрович, — женское дело. Женщины более внимательные. Вот поэтому покупку колбасы доверяет не себе, а супруге. Прежде чем выбрать, она дотошно изучает не только внешний вид самого товара, но и этикетку, смотрит состав, срок годности, условия хранения — буквально всю информацию вычитывает до конца. И выбирает чаще всего продукцию московскую, изготовленную на столичных предприятиях, потому что больше им доверяет. Да и к тому же продовольственное эмбарго подстегнуло столичного производителя увеличить и разнообразить выпуск собственной продукции.

Поэтому в списке самых важных покупок — всегда московская колбаса. Она — украшение не только праздничного стола, но обязательный будничный атрибут в семье Николая Петровича. Из-за нее он готов быть для супруги в выходные дни и водителем, и грузчиком. Сопровождает ее по магазинам без нытья и усталости, забыв о даче и рыбалке.

Немного истории

Наркоматом пищевой промышленности во главе с Анастасом Микояном еще в тридцатых годах прошлого столетия была создана сильная мясоперерабатывающая отрасль, которая должна была выпускать вкусную и доступную для рабочих и крестьян колбасу. Оборудование закупали в США, а над рецептурой работала большая команда технологов, врачей и диетологов.

В апреле 1936 года Анастас Микоян подписал приказ о производстве колбас «Докторской», «Любительской», «Чайной», «Телячьей», «Краковской», молочных сосисок и охотничьих колбасок. Всего в СССР выпускалось порядка 200 различных видов колбасных изделий.

Часть рецептур была разработана заново, другие восстановлены с прежних времен. Надо отметить, что колбаса «Докторская» была специально создана для «больных, имеющих подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма». Причем только в СССР она стала любимым лакомством горожан. Ее изготавливали не только в Москве, но и во многих крупных городах.

Любовь москвичей завоевала также колбаса «Останкинская». В отличие от основных советских колбас, она появилась чуть позже. Разработчики пытались снизить ее себестоимость в условиях нехватки мяса. Результаты этой работы не всегда нравились москвичам. Но в целом продукт они приняли благосклонно.

Одним из немногих деликатесов советской эпохи был также сервелат. В эпоху застоя он стал продуктом повышенного спроса. Его выпускали в Москве, но в основном закупали за границей. Как правило, поставляли сервелат венгерские мясокомбинаты. А в 1980 году перед Олимпиадой столица закупила финский сервелат, вкус которого куда больше понравился москвичам. Впоследствии столичные предприятия стали выпускать его аналог под названием «Финский».

Не меньшей популярность пользовалась и колбаса «Московская», которую начали выпускать еще в дореволюционной России. Со временем технологию ее изготовления упростили, однако цена оставалась все еще высокой, позволить ее себе мог далеко не каждый. Ситуация стала меняться только в пятидесятых годах: в стране начали повышать зарплаты, благодаря этому цены на колбасные изделия становились все доступнее. «Московская» при этом среди всех изделий отличалась высоким качеством — мясокомбинаты не экономили на ее производстве.

Фото: Торговая сеть «Пятерочка»

Как сейчас выбрать колбасу

Под брендом «Московская» сегодня выпускают не только сырокопченую, но также и варено-копченую колбасу. Главным критерием оценки ее качества является презентабельность или по-простому — внешний вид.

Покупая колбасу, обязательно осмотрите срез палки. Если он сероватый и рыхлый — лучше отказаться от покупки. Обращайте внимание на так называемый рисунок — он должен быть четким, мясо с кусочками шпика должно быть равномерно перемешанным. Не должно быть наплывов жира или фарша. Оболочка не должна блестеть, как у вареной колбасы.

Например, у качественной «Московской» оболочка сухая, слегка морщинистая, поэтому не стесняйтесь — пощупайте палку руками. Если она скользкая и влажная, вероятно, была нарушена технология производства. Или могли быть проигнорированы условия хранения продукта. От такой покупки советуем воздержаться.

Широкий выбор — доступная цена

Ностальгирует по советским колбасам не только Николай Петрович, но и многие москвичи. И поэтому большой популярностью продолжают пользоваться советские бренды — «Докторскую», «Любительскую», «Краковскую», «Московскую» и, конечно, сервелат покупают чаще всего. Для большинства москвичей колбаса — мясной продукт номер один. Причем «Докторская» и «Московская» до сих пор остаются одними из любимых. К счастью, на прилавках столичных сетевых магазинов можно встретить сразу несколько видов этих колбас, да и любых других — в разных оболочках и по доступным ценам.

Действительно, сегодня выбор у москвичей большой. Есть колбасы и колбасные изделия на любой вкус, а количество сортов уже давно превысило 200. При этом каждый может подобрать колбасу не только по своему вкусу, но и по бюджету. Есть дорогие варианты с трюфелем, благородной плесенью и так далее, а есть привычные, бюджетные, но от этого не менее качественные.

Как показывает практика и подтверждает Николай Петрович, закупаться колбасными изделиями все же выгоднее в сетевых магазинах. С одной стороны, сетевая розница предъявляет высокие требования по качеству продукции к производителям и поставщикам, поэтому риск встретить фальсификат или некондицию фактически отсутствует. С другой, высокая конкуренция и борьба за своего покупателя стимулируют торговые сети устанавливать максимально выгодные для потребителя цены. В частности, поэтому, например, в «Пятерочке», несмотря на очень доступную в целом ценовую политику, нередко встречаются акции и специальные предложения, в том числе и на колбасные изделия. При этом ассортимент от такой «доступности» не страдает — выбирать есть из чего. Так что вариант найдется на любого привереду.