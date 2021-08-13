 Москва «в огнях»: самые необычные места с подсветкой в столице

Парк «Зарядье» / Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства

От «Зарядья» до Садового кольца – где можно поймать удачный кадр или просто полюбоваться городским освещением.

Подсветка зданий, объектов и различных сооружений делает город не только более безопасным и освещенным, но и более нарядным и праздничным. Обычная вечерняя прогулка или поездка на автомобиле превращается в увлекательное путешествие по миру светящихся огоньков. С каждым годом в Москве все больше объектов получают архитектурно-художественную подсветку — за последние 10 лет их число выросло в четыре раза, раскрасив ночной облик города и привлекая на столичные улицы жителей и туристов. О самых необычных местах с подсветкой, где можно сделать удачное фото или просто приятно прогуляться — в материале Департамента ЖКХ Москвы.

Парк «Зарядье»

В 2017 году в Москве открылся самый большой парк в центре города за последние 70 лет — «Зарядье», где представлены разные климатические зоны России. Отдельное украшение парка — это архитектурно-художественная подсветка, которой оборудованы все его объекты: Парящий мост, Ледяная пещера, Медиацентр, ресторан и кафе, пруды, а также концертный зал с так называемой «Стеклянной корой». Всего было использовано почти 4 тысячи осветительных приборов.

Архитектурная подсветка зданий и сооружений в парке выполнена в белом, синем и фиолетовом цветах. Ландшафт и деревья в вечерние часы подчеркнуты белым светом, благодаря чему посетители даже в темное время суток могут подробно рассмотреть деревья и цветы, которыми наполнен парк. Четыре искусственных пруда, в которых живут более 200 декоративных видов рыб и растут травы и цветы, в темноте подсвечены синими, красными и зелеными огоньками.

Особенно преображается парк зимой, когда к обычному убранству добавляются новогодние светящиеся декорации.

Для управления всеми видами освещения применяется современная комплексная система управления, которая позволяет отслеживать параметры освещения, а также осуществлять дистанционное управление.

Мемориал «Штыки» в Зеленограде

В 2020 году архитектурно-художественной подсветкой украсили мемориальный комплекс «Памятник защитникам Москвы», расположенный на 40-м километре Ленинградского шоссе на въезде в Зеленоград. Название «Штыки» он получил из-за центрального обелиска — стилизованного изображения трех штыков, символа единения трех воинских частей: 8-й гвардейской стрелковой дивизии Панфилова, особой танковой бригады под командованием Катукова и 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Доватора, отстоявших Москву.

Масштабный облик мемориального комплекса в темное время суток подчеркивают 44 прожектора заливающего освещения. Светом выделен 42-метровый обелиск, горизонтальная часть барельефа, бронзовая чаша и контур пятиконечной звезды. Пешеходную зону около мемориала освещают опоры торшерного типа специально разработанного дизайна.

Архитектурный комплекс с братской могилой был открыт 24 июня 1974 года, в 29-ю годовщину парада Победы. Мемориал является объектом культурного наследия регионального значения. В братской могиле под мемориаломпокоятся воины, павшие на месте боев за деревню Матушкино и солдаты, останки которых обнаружили во время строительства Зеленограда в 60-х годах. Именно из этого кургана был взят прах для Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Мемориал «Штыки» в Зеленограде / Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства

Высотка на Котельнической набережной

Высотку на Котельнической набережной можно по праву называть кинематографической высоткой Москвы. Там жили родители избранницы Костика в фильме «Покровские ворота», там же некоторое время провели героини Веры Алентовой и Ирины Муравьевойв киноленте «Москва слезам не верит».

Современную подсветку высотка получила в 2016 году. В основу легла концепция архитектурного освещения семи сталинских высоток, согласно которой кроме классического белого цвета используются цвета фасада зданий. Так, шпиль и башни высотки на Котельнической набережной подсвечены оттенками зеленого, а освещение белым светом варьируется от теплого до холодного. Уровень яркости при этом увеличивается снизу вверх — минимальный в пешеходной зоне около здания, максимальный у шпиля высотки.

По выходным и праздничным дням на высотке включаются дополнительные светодиоды для создания более яркой подсветки. Также концепцией предусмотрен цветодинамический сценарий — в темное время суток подсветка на шпиле здания постепенно меняется от синего цвета ночного неба до розово-персиковой гаммы, имитирующей утреннюю зарю.

Высотка на Котельнической набережной / Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства

Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла

Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла в неоготическом стиле, расположенныйв Старосадском переулке, впервые оборудовали архитектурно-художественной подсветкой в 2020 году. это главный собор региональной Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России и старейший лютеранский приход в нашей стране. Собор украсили 239 современных светодиодных светильников.

Одна из главных задач заключалась в том, чтобы деликатно интегрировать свет в архитектуру собора. Новые осветительные приборы не нарушают архитектурный стиль здания, так как смонтированы на гладких поверхностях фасада, имеют простой лаконичный дизайн и окрашены в цвет собора.Теперь новая подсветка выгодно выделяет собор на фоне вечерней Москвы.

Здание собора было освящено в 1819 году.После 1917 года все имущество церкви национализировали, а ценности изъяли. В 1997 году собор восстановили. Сейчас это действующая церковь, где также проходят концерты органной музыки.

Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла / Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства

Музей современной истории России

Красный фасад с белыми колоннами Музея современной истории России на Тверской улице выгодно выделяется на фоне других зданий. Это памятник московского классицизма конца XVIII века, бывшая усадьба графов Разумовских и бывший английский клуб, который посещали Иван Крылов, Лев Толстой и Александр Пушкин.

Сегодня залы музея хранят память о событиях нашей страны в течение последних 150 лет. Именно это и легло в основу светового оформления здания — в вечернее время фасад музея подсвечен цветами российского триколора.

Музей современной истории России / Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства

«Драгоценные» мосты

Столичные мосты уже давно являются одной из достопримечательностей нашего города, и это неспроста. Большинство из них представляют собой не только интереснейшие исторические объекты и памятники архитектуры, но и украшают Москву в вечернее время. В 2014 году 23 моста через Москву-реку и Яузу оформили в единой световой концепции.

Каждый мост в результате получил архитектурное освещение, связанное по своему оттенку с одним или нескольким самоцветами или благородным металлом. Была разработана цветовая карта мостов и на ее основе подбирали подходящий цвет: чем ближе к центру, тем теплее цветовая гамма. В результате Большой Москворецкий символизирует опал, Лужнецкий — агат и кварц, Новоарбатский — тигровый глаз, а Крымский — рутил и кварц. Подсветка Большого Каменного моста единственная из всех символизирует металл — золото. Правда, сейчас на мосту идет капремонт. Работы планируется закончить в августе.

«Драгоценные» мосты. Крымский мост / Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства

Дома-книжки на Новом Арбате

В 2011-2012 годах на домах-книжках на Новом Арбате установили оборудование, позволяющее создавать светоцветовые динамические эффекты, а также показывать видеоизображения — медиаэкраны.

Каждый медиаэкран состоит из цепочек светодиодных светильников, расположенных горизонтальными линиями между этажами зданий. Всего для оформления подсветки было использовано более трёх тысяч осветительных приборов.

Медиаэкраны могут работать в нескольких режимах с разным художественным наполнением, при этом изображения и цвета на всех четырёх фасадах меняются синхронно.

По праздникам на домах-книжках можно увидеть тематические видеоролики, а в обычные дни на медиаэкранах транслируют сценарии, по тематике соответствующие времени года.

Дома-книжки на Новом Арбате / Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства

Улицы под «Звездным небом»

Пять пешеходных улиц в центре Москвы можно назвать настоящими местом притяжения для жителей города и туристов. Это Никольская, Большая Дмитровка, Кузнецкий мост, а также Столешников и Камергерский переулки. Несколько лет назад их украсили светодиодные гирлянды, которые круглосуточно мерцают тысячами огней, создавая праздничную атмосферу независимо от погоды и времени года.

Между домами в Столешниковом переулке на тросовых растяжках круглый год висят световые фонарики, на остальных четырёх улицах смонтированы инсталляции под общим названием «Звездное небо». В зависимости от сезона на них добавляют дополнительные декорации. Например, к новогодним праздникам к светодиодам добавляются световые сферы разного диаметра. Весной сферы меняются на шары, декорированные светодиодной гирляндой и разноцветными бабочками. Осенью происходит замена шаров с бабочками на шары с осенними листьями, которые меняют перед Новым годом обратно на световые сферы.

Самая длинная светодиодная гирлянда украшает Никольскую улицу — это целых 92 километра «звездного неба», до которого практически можно дотянуться рукой. На Кузнецком мосту висят золотые гирлянды с разноцветными искрящимися шарами, а над Большой Дмитровкой «парят» светящиеся «медузы». Камергерский переулок также преображается с наступлением темноты — там с неба спускаются мерцающие гирлянды с разноцветными украшениями.

Камергерский переулок / Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства

Садовое кольцо

Садовое кольцо ведет свою историю с XVI века, когда после набегов орд татаро-монгольского ига по приказу Бориса Годунова вокруг Москвы был насыпан земляной вал с дубовой стеной. Сегодня Садовое кольцо — это одна из важнейших магистральных улиц в центре города, с которой можно попасть более чем на 30 улиц, бульваров и площадей.

В 2013 году столичные власти разработали и реализовали новую концепциюархитектурно-художественного освещения Садового кольца – «Золотое кольцо». Концепция подразумевала не только полноценное освещение фасадов зданий белым светом, но и подсветку верхних частей сооружений золотым. Для этого на светильники установили специальные фильтры, таким образом было подсвечено 263 объекта, в том числе здание Института глазных болезней им. Гельмгольца, особняк Ф.О. Шехтеля, доходный дом Орловых, дом Дворцового ведомства, здание Народного Комиссариата просвещения, здание Московского уездного Совета, доходный дом Гутмана, городская усадьба Протасовых — Малич и т.д.

Благодаря этому все здания вдоль Садового кольца сегодня объединены в единый световой образ, что особенно хорошо заметно, если ехать по магистрали на автомобиле в вечернее время.