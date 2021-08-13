Москвичи любят Булгакова и Кинга

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Пятница, 13-е, стала поводом выяснить, какие «ужасные» книги и фильмы предпочитают жители столицы. Оператор мобильной связи Tele2 проанализировал предпочтения своих клиентов в жанре ужасов и триллеров.

На первом месте у зрителей онлайн-кинотеатра Wink оказался фантастический фильм ужасов режиссера Джона Красински «Тихое место — 2». На втором месте — основанный на реальных событиях фильм Майкла Чавеса «Заклятие-3: По воле дьявола». Замыкает тройку лидеров психологический инди-хоррор «Прячься» — фильм о дружбе, побеждающей страх. Также в топ-10 фильмов вошли: камерный комедийный хоррор «Оборотни внутри», страшно смешная сказка «Адский ад», фильм ужасов о молодой невесте «Я иду искать», американо-германский слэшер 2021 года «Поворот не туда: Наследие». Замыкают рейтинг история о журналисте, который берется за расследование чудесных исцелений «Нечестивые», южнокорейский «Поезд в Пусан — 2: Полуостров» и российский ретро-хоррор о самой глубокой опорной скважине в мире «Кольская сверхглубокая».

В топ самых популярных книг у пользователей крупнейшего книжного сервиса по подписке MyBook в мистическом жанре вошли роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и культовые бестселлеры Стивена Кинга «Будет кровь», «Институт», «Чужак». Также пользовались спросом книга «Нечто из Норт Ривер» автора Кристиана Винда, история Стефани Майер о вампирах и оборотнях «Сумерки» и таинственный роман «Пока течет река» Дианы Сеттерфилд. Кроме того, в лидерах рейтинга — сборники «Хребты безумия» и «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта, который совершил революцию в литературе ужаса. Замыкают рейтинг книга «Люди зимы» автора Дженнифер Макмахон, современная классика ужасов «Тринадцать этажей» от одного из самых захватывающих писателей в этом жанре Джонатана Симса и интернет-исповедь психиатра «Пациент» Джаспера Девитта — лучший дебют первой половины 2020 года по версии Library Journal.

— Москвичи все чаще совершают виртуальные походы по музейным экспозициям. Они не идут в библиотеку за книгой или учебником, но ищут ее онлайн, потому что это быстрее и удобнее. Многие по этой же причине смотрят фильмы не в кинотеатрах, а в собственном компьютере, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Мы наблюдаем феномен цифровизации как межличностного общения, которое все активнее переходит в Сеть, так и культуры. Думаю, с развитием технологий этот тренд будет нарастать.