Индивидуальный подход и общие победы: как преподают физическую культуру в московских школах

Фото: Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника — праздник всех, кто выбирает здоровый образ жизни. Занятия физической культурой укрепляют здоровье, совершенствуют тело и дух, воспитывают волю и упорство в достижении цели. Но есть те, для кого физкультура — не просто увлечение, а профессия. Это — школьные учителя.

— В московской системе образования работает более 4,5 тысячи преподавателей физической культуры в возрасте от 19 до 84 лет. Многие из них только начинают свой профессиональный путь, а многие работают уже десятки лет. 24 педагога удостоены звания «Заслуженный учитель России». Все они не только воспитывают будущих олимпийских чемпионов, но и с самого детства помогают москвичам сформировать правильный подход к своему здоровью, — отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

О том, как столичные учителя физической культуры выбирают свою профессию, интегрируют в уроки новые технологии и находят общий язык с детьми и родителями, — в материале редакции.

«Стать чемпионом своей жизни»

Михаил Ерофеев, педагог школы № 1518, — Заслуженный учитель Российской Федерации. Это не просто титул: он означает, что человек нашел не только профессию, но и призвание. Михаил Борисович учит школьников почти 40 лет. За это время он убедился, что секрет успеха в педагогике всего один — любить свою работу и всегда стараться быть лучше.

— Мне повезло с учителем физкультуры в моей школе. Молодой и энергичный, он приобщил нас к спорту, увлек настолько, что я окунулся в это полностью и впоследствии очень много побеждал в соревнованиях. Позже, когда я пришел работать в московскую школу, мне снова повезло с учителем: старший коллега показал мне, как нужно проводить интересно уроки, какой должна быть дисциплина. Я старался ни слова не пропустить, записывал за ним. Мне дали много классов, в том числе девятые, самые боевые, но я нашел с ними общий язык. Вспоминал своих преподавателей и все показывал ребятам на личном примере — от гимнастики на снарядах до легкой атлетики, — рассказал Михаил Ерофеев.

Он окончил Краснодарский государственный институт физической культуры, но пришел в школу не сразу: сперва прошел службу в войсках специального назначения, а затем работал на автомобильном заводе имени И. А Лихачева. Михаил Борисович приобщал к спорту коллег: организовывал лыжные походы и футбольные матчи, водил их на стадион «Торпедо» на спартакиады. Там он познакомился и играл в футбол с Эдуардом Стрельцовым — олимпийским чемпионом, именем которого впоследствии назвали стадион.

— Нам, педагогам, нужно подхватить почин олимпийцев. Мы обязаны делать свою работу как можно лучше, чтобы олимпийский девиз «вся страна — одна команда» стал реальностью для всех сфер жизни общества, — считает Михаил Ерофеев.

С Олимпиадой он связан непосредственно: в 2014 году стал участником московского этапа эстафеты Олимпийского огня зимних игр в Сочи. А в этом году ученик Михаила Борисовича, выпускник школы № 1518 Климент Колесников установил европейский рекорд в плавании на 100 метров вольным стилем и выиграл серебро на Олимпиаде в Токио.

— Я всегда говорю детям: будьте лучше, чем вы есть. Все в ваших руках и головах. Ставьте высокие, большие цели, и у вас все получится. Мое кредо: каждый школьник должен стать чемпионом своей жизни. По-настоящему важна только победа над собой, преодоление собственных недостатков с помощью интеллекта и физических упражнений. Нужно бороться с собой, с характером, генетикой, обстоятельствами, — говорит педагог.

По этим же принципам Михаил Борисович организует уроки. Физическая культура, по его мнению, должна научить школьника балансировать между свободой и безопасностью, а также помогать «разгружать» эмоции и — самое главное — раскрывать способности каждого ученика.

Уроки Михаила Борисовича всегда комплексные: здесь и игры с мячом, и силовые тренировки, и эстафеты, и настольный теннис с бадминтоном. Такой подход помогает ребятам готовиться к соревнованиям, в том числе «Президентским спортивным играм» и «Президентским состязаниям», которые проводит Московский центр «Патриот.Спорт». И, конечно, к Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре.

— Важно заинтересовать, научить новому: не просто показать упражнение, но и объяснить от начала до конца как оно работает, для чего нужно», — считает Михаил Ерофеев. — Затем эти заинтересованные дети поступают в вузы и становятся лучшими спортсменами на своих факультетах. Я привык видеть, как они растут, идут вперед. На работе я получаю от них такой заряд энергии, что хочется в ответ выложиться на максимум, стать примером для них и стать лучше, чем был вчера.

«Вовлечь всех»

Анастасия Михалева, педагог школы № 2094, стала продолжателем династии: ее мама и бабушка работали учителями физической культуры. Вот уже 15 лет Анастасия Андреевна, не забывая о детских впечатлениях, наращивает опыт и помогает ученикам не только в спортивном зале и на стадионе, но и в Сети.

— Я отслеживаю последние педагогические тенденции и всегда ориентируюсь на детей. Очень важно понять, с каким настроем они приходят на урок, что им сейчас больше нужно. Из этого выстраивается дальнейший план действий, — рассказывает Анастасия Михалева. — На занятиях, исходя из целей и задач конкретного урока, я стараюсь применять современные методы: внедряю элементы фитнеса, классической и степ-аэробики. Дети любят занятия под музыку: она воспитывает чувство ритма, помогает в эмоциональной настройке. Музыка — отличный мотиватор.

Ключевое качество в работе учителя, по мнению Анастасии Михалевой, — это индивидуальный подход. Чтобы найти компромисс между федеральным стандартом и пожеланиями детей, педагог постоянно общается с учениками, интересуется их увлечениями, спрашивает, что бы им хотелось изучить более углубленно, на что стоит сделать акценты. Особенно это помогло во время самоизоляции: ребята на уроках не имели возможности взаимодействовать друг с другом очно и остро нуждались в смене деятельности, поэтому каждому требовалась индивидуально дозированная нагрузка.

— Мы очень творчески провели период дистанта. Помогли соцсети. Общались в прямом эфире, выполняли зарядку, разминку, упражнения. Ребята составляли свои комплексы упражнений, снимали их на видео, накладывали музыку и эффекты. Получалась интеграция физкультуры и информатики, — поделилась Анастасия Андреевна. —Мне как учителю эта ситуация помогла: я продолжаю вести ютуб-канал, мои ученики подписаны на меня, смотрят, занимаются. Очень часто дети пишут, например, помогите, хотим укрепить пресс. Я иду и записываю ролик с упражнениями. Бывает даже, что мамы обращаются.

Кроме того, подходить индивидуально — значит, учитывать особенности здоровья. Анастасия Михалева контактирует со школьным врачом, который предоставляет информацию о возможностях и ограничениях ребят. Те, кто по тем или иным причинам не может выполнять общую программу, получают индивидуальные задания.

— Если ребенок хочет заниматься, но ему физически сложно — это не повод оставаться на скамье. Мы находим способы вовлечь всех, — говорит она.

«Не только физическая подготовка»

Путь в педагогику у московских учителей складывается по-разному. Так, Светлана Штойко, инструктор по физической культуре школы № 1748 «Вертикаль», пришла в образование из профессионального спорта. Достигнув звания мастера спорта по академической гребле, она осознала, что по-настоящему по душе ей именно труд учителя.

— Еще в школе я была уверена: чтобы стать профессиональным спортсменом, нужна не только физическая подготовка, но и знания. Поэтому я поступила в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Знаний было действительно много, они захлестнули меня волной. Их объем и параллельная педагогическая практика позволили в полной мере понять специфику работы с детьми, — рассказала Светлана Штойко.

В школе № 1748 «Вертикаль» Светлана Вячеславовна преподавала физическую культуру ученикам 1–11-х классов, а сейчас обучает детей из дошкольных групп плаванию и художественной гимнастике. Охватывать такой широкий спектр дисциплин ей позволяет спортивный опыт и многостороннее образование. Кроме университета Светлана Вячеславовна окончила колледж искусств по специальности «Народный и классический танец» и прошла несколько курсов повышения квалификации.

— Гимнастика всегда была мне близка. Даже когда я занималась греблей, тренер доверял мне проводить заминку и растяжку с группой как в юношеском возрасте, так и в группе высшего спортивного мастерства, где я тренировалась после юниоров. Несмотря на то что мой спорт — взрослый, в университете я осознала, что анатомия, психология, физиология любого спорта очень схожи. Преподавателю нужно уметь максимально эффективно направлять ресурсы и стремления ребенка, — считает Светлана Штойко. — Нам, специалистам дополнительного образования, не так уж важно, преподаем ли мы общую физическую подготовку или конкретный вид спорта. Самое главное — сформировать у ребенка интерес, любовь к физической культуре. Это важнейший шаг к тому, чтобы заложить базу, которая пригодится в дальнейшем и в спорте, и просто для поддержания здоровья на протяжении всей жизни.

Физкультура по-современному

Физкультурно-спортивное воспитание детей и подростков — одна из первоочередных задач московского образования. Эффективный способ решить ее в полной мере — сформировать у ребенка потребность в регулярной физической активности, сделать ее неотъемлемой частью жизни. Для этого специалисты системы образования постоянно разрабатывают новые формы преподавания и спортивной жизни, соответствующие современным потребностям детей.

Так, Московский центр «Патриот.Спорт» реализует проект «Урок-секция», который дает школьникам возможность выбрать формат освоения предмета «физическая культура». Дети занимаются спортом во внеурочное время: в секциях дополнительного образования, детско-юношеских спортивных школах. Зачет по физкультуре они получают по итогам своих достижений в спорте или при успешном выполнении нормативов ГТО.

К проекту присоединились уже 122 образовательные организации Москвы. Свыше 25 тысяч школьников сейчас могут самостоятельно выбрать траекторию физического развития. А более 500 учителей и педагогов дополнительного образования получили возможность повысить педагогическое мастерство и квалификацию в отдельных видах спорта.

Но самая эффективная форма организации спортивной жизни в учебных заведениях — это школьные спортивные клубы. Они объединяют всех участников образовательного процесса: учеников, членов их семей, педагогов, тренеров. В них школьники не только занимаются физкультурой, спортом и готовятся к соревнованиям. Многие ребята вступают в группы поддержки и болеют за свои школы, освещают спортивные события в социальных сетях, придумывают лозунги и атрибутику. Здесь увлекательно для детей с любым уровнем подготовки и состоянием здоровья. Ведь главное в физической культуре — желание и заинтересованность.