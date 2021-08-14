Рита Дакота: Я обычная девушка с проблемами

Фото: Из личного архива Риты Дакоты

Популярная певица Рита Дакота выпустила новый клип на свой хит «Карандаш». Артистка рассказала «Вечерке» о знакомстве с новым возлюбленным, экспериментах в музыке и о том, что делает ее более счастливой.

— Рита, о чем ваша новая работа?

— Как шутят мои поклонники, «Карандаш» — это маленький тренинг. Действительно так. И в конце клипа есть послание, где говорится о том, что нужно творить, любить жизнь и быть счастливыми.

Я очень хотела донести до людей, которые сидят дома или в офисе на нелюбимой работе и боятся самореализоваться, что творчество у них в кармане.

Песня «Карандаш» лидировала в топ-чартах и полюбилась слушателям, а ведь мы ее записали в квартире с человеком, у которого нет музыкального образования. И вообще в команде, работающей над этим клипом, не было ни одного дипломированного специалиста. В итоге — комментарии только положительные. Такое впервые.

— Раньше вы писали песни в основном про любовь. А сейчас?

— О жизни, о душе, о философии, о чем-то абстрактном, какие-то вещи, вдохновленные историями моих друзей, сюжетами кино и книг. Но все равно в той или иной степени все вращается вокруг любви. Кстати, свою первую композицию я создала лет в пять.

А в десятилетнем возрасте во время просмотра фильма «Леон» меня очень сильно зацепил саундтрек Shape of my heart в исполнении Стинга. Во время рекламы я помчалась подбирать на пианино мелодию. Пока бежала, забыла, как она играется. В итоге вдохновленная создала свою песню. Она получилась взрослой и осознанной не по годам. Потом я продала ее одной известной белорусской певице, которой было далеко за 50.

В музыке мне по душе разные стили, и я с ними работала, начиная от романсов и заканчивая серьезными рок-композициями или детскими песенками для мультиков. И даже сама пела в рок-группе, достаточно успешной. Наш альбом был записан на пленку. В современном мире уже никто так не делает, но это актуально до сих пор.

— А благотворительностью заниматься продолжаете?

— Да. У меня есть два мощных проекта. Один из них уникальный, такого в мире больше нет. Он помогает зависимым людям получить поддержку в специализированных центрах. Посмотрите мой клип «Цунами». Это автобиографичная история об отношениях с папой, который очень много лет был зависим от алкоголя и наркотиков. Когда же он поехал в реабилитационный центр, тем самым вдохновил еще сотни людей сделать то же самое. Из этой истории родился громкий проект. Огромное количество нуждающихся мы отправляем за свой счет на реабилитацию.

И еще есть проект, который помогает приюту «Дом для мамы» в Москве. В этом центре бесплатно живут беременные и девушки с грудными детьми. Им некуда идти. Они стали жертвами домашнего насилия. Приют мы поддерживаем финансово уже несколько лет. Все это для меня крайне важно.

Фото: Из личного архива Риты Дакоты

— Где черпаете силы? Возможно, на любимом острове Бали?

— Именно там. Бали я бы назвала уже не вторым домом, а первым. Хотя там нахожусь реже, чем в столице. Но ни разу не случалось такого, чтобы я приехала на Бали — и ничего нового в моей жизни не произошло.

Этот остров меняет все на 180 градусов. Там было рождено немало классных идей. Счастлива, что нашла такое место, которое настолько сильно на меня влияет. Этим летом на отдых времени пока нет. Очень много работы.

— Должно быть, вдохновляет на все новый возлюбленный Федор Белогай. Как вас свела судьба?

— Познакомились на съемках моего клипа на песню «Новые линии». Симпатизировали друг другу с первого дня, но никаких отношений строить сразу не стали. Понимали, что мы очень разные и живем в разных точках планеты.

У каждого свой бизнес. Все казалось сложным. Федор только расстался с девушкой, я развелась. Однако спустя год мы снова пересеклись. И тогда уже решили, что раз Вселенная настаивает, противиться не станем. Это называется power couple (в переводе с англ.«сильная пара». — «МВ»), когда два мощных и успешных в своем деле человека встречаются и, скажем так, усиливают друг друга. Мы по отдельности счастливые и успешные, а вместе еще счастливее и успешнее. Я посветила Феде четыре песни.

Одна из самых знаковых — «Дети рейва»... «Не держусь и не боюсь потерять, смотри в эту красоту, пусть твой путь к себе лежит через меня». У нас абсолютно схожая система ценностей, общий духовный наставник, практики, взгляды на мир.

— Вы достаточно открыто демонстрируете ваши отношения общественности.

— Да. Можно зайти ко мне на страничку в инстаграм либо к Феде и посмотреть, что происходит в нашей жизни. Мы там честно пишем о том, какие этапы проходим, не только позитивные, но и негативные. Кроме того, Федя — дипломированный специалист по дыхательным и медитативным техникам. Я тоже более десяти лет увлекаюсь медитацией. Она помогает мне наполняться энергией и побеждать.

— Вы всегда выглядите великолепно. Как за собой ухаживаете?

— Спасибо за комплимент, но я обычная девушка, у которой бывают проблемы и с телом, и с лицом.Появляются и морщины, и прыщи, и целлюлит, и лишний вес, и все остальное. То, что вы видите в журналах, все ведь ретушированное, профессиональная съемка.

А видео — это классно выставленный свет, мейкап и прочее. Один из моих будущих проектов назову «Тело — храм». Он о том, как мы порой «не дружим» со своей внешностью, и сколько бывает боли при взгляде в зеркало. Пока ответа нет, но я его ищу всю свою жизнь. Девочки, я мысленно вас всех обнимаю, вы не одиноки. Мы все прекрасны и красивы, и нет предела совершенству.

Фото: Из личного архива Риты Дакоты

ДОСЬЕ

Рита Дакота родилась в Минске 9 марта 1990 года. Музыкой начала заниматься в пять лет. Окончила ВГИК по специальности звукорежиссер.

Звездный час для артистки наступил с приходом на проект «Фабрика звезд-7». Песня Риты «Спички» стала настоящим хитом. А новый виток карьеры ознаменовало ее участие в шоу «Главная сцена». Рита дошла до полуфинала.

Лучшие драники

Певица с белорусскими корнями удивляет друзей кулинарными способностями, в частности, лучшими драниками в Москве. На просьбы поделиться заветным рецептом Рита отвечает, что хороший повар своих секретов не выдает. Но признается, что ее коронное блюдо — это симбиоз драников от ее мамы и драников от ее лучшей подруги. Дакота совместила два рецепта и получила идеальный результат.

Не вокалистка, а пианистка

Недавно Дакота открыла тайну, заявив: «Я не вокалистка, а пианистка». Рита училась в музыкальной школе по классу фортепиано. А запела от безысходности: никто не мог исполнить некоторые ее композиции, поэтому приходилось петь самой. Дакота — автор хитов Светланы Лободы, Елки, Ани Лорак и многих других топовых артистов.

Прошлое

С 2017-го по 2019-й Рита Дакота состояла в браке с известным певцом и актером Владом Соколовским. У них родилась дочь Мия. Сейчас бывшие супруги поддерживают теплые дружеские отношения.

Соцсети с сюжетом

Рита называет свой блог в инстаграме еще одним видом творчества. Неспроста за жизнью певицы ежедневно наблюдает более трех миллионов подписчиков, а подписи под фотографиями давно превратились в увлекательный роман, которым зачитываются поклонники Дакоты. Множество издательств предлагали написать книгу, но Рита отвергает щедрые предложения, утверждая: «Блог — моя книга».

Профессиональный визажист

Рита Дакота — дипломированный визажист. Мало кто об этом знает. В Минске в начале 2000-х было не так много школ по мейкапу, поэтому она училась на дому у представителя косметической компании. С профессией визажиста не задалось, потому как летом 2007-го объявили о кастинге в «Фабрику звезд».

Но Рита часто шутит — если музыку в мире запретят, она прокормит себя в любой точке света, вооружившись палеткой теней.

К слову, множество косметических брендов выбирали именно Дакоту своим лицом и амбассадором, потому что певица славится безупречным мейкапом в любой ситуации.