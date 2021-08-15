Будь готов, отличник: как подготовить ребенка к школе

Фото: Рixabay / Victoria_Borodinova

До начала учебного года осталось всего несколько недель. Как подготовить ребенка к школе, «Вечерке» рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Варвара Лаврентьева.

Чтобы хорошо подготовить своего ребенка к школе, нужно прежде всего самим родителям психологически настроиться на новый этап жизни, в который 1 сентября предстоит войти всей семье.

И, конечно, в этот период родителей могут посещать различные сомнения и тревоги. Однако делиться ими со своими детьми не стоит.

Чем спокойнее ведет и чувствует себя родитель, тем увереннее будет ребенок. Многие зачастую больше думают об интеллектуальной готовности, о том, умеет ли их чадо считать или писать.

Но не это залог успешной адаптации к первому классу. Гораздо важнее начинать подготовку не со знаний, а «прокачать» другие навыки будущего школьника. Ребенок должен уметь представиться, рассказать о своих интересах, спокойно реагировать в случае отказа, просить взрослого о помощи, принимать критику, выражать несогласие.

Важны умения благодарить, просить прощения, навыки управления своими эмоциями. Будет здорово, если он умеет самостоятельно переодеваться, переобуваться, завязывать шнурки, собирать портфель.

Планшет пригодится

На него можно скачать развивающие игры, учебники, книги. А еще с его помощью можно рисовать, смотреть интересные мастер-классы. Лучше всего купить планшет с противоударной обложкой, у гаджета должна быть защита от влаги.

Цена: от 4500 рублей.

Часы для связи

Они помогут быть уверенными, что ребенок в безопасности. При выборе обратите внимание на ремешок — он должен сидеть на руке ребенка достаточно плотно. Лучше всего выбирать модели с GPS, а не с LBS или Wi-Fi.

Цена: от 1500 рублей.

Удобное рабочее место

Первоклашкам нужно оборудовать удобное рабочее место дома. Детский стул должен быть с регулируемой спинкой, повторять физиологическое строение позвоночника и поддерживать его. Конструкция должна быть надежная и устойчивая. Также стул должен соответствовать росту ученика. Рабочий стол должен соответствовать стандартам: глубина пишущей поверхности от 60 см, ширина стола — минимум 100 см, место для ног — 45–50 см.

Цена: кресло — около 5000 рублей, стол — около 5000 рублей.

Самая модная

Самые модные цвета школьной формы 2021 года — черный и синий, а также бордовый и темно-зеленый. Из принтов популярнее всего ромбы, клетки, горох и кельтские узоры.

У девочек в тренде воротники жабо, ленты-завязки, кружево, рюши и плиссированные сарафаны и юбки. Длина — чуть выше колена. Бретели должны перекрещиваться на спине. Также для девушек актуальны брючные костюмы: пиджаки в три четверти, брюки со стрелками. Цвета рубашек — кремовый, мятный, светло-розовый.

Цена: от 1800 рублей.

Ланч-бокс всегда с собой

Обед или перекус школьнику удобно брать с собой в ланч-боксе. В продаже можно найти оригинальные модели в форме ананаса, совы, единорога. Желательно, чтобы контейнер был из экологичного материала: он не такой тяжелый, как стекло, и не выделяет вредных веществ.

Цена: от 500 рублей.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Правильный Портфель

Ранец должен быть с твердым каркасом, анатомической и ортопедической спинкой, S-образными лямками 4–7 сантиметров шириной. Весить он должен до 700 граммов, а размер — не больше ширины плеч школьника и не ниже талии. Кстати, детям старше 12 лет лучше брать взрослые рюкзаки — они пригодятся и в ближайшие несколько лет.

Цена: от 3500 рублей.

Самый стильный

Для юношей актуальны узкие брюки и рубашки светлых тонов, которые чуть выглядывают из рукавов пиджака. Возможны кардиганы и пуловеры бежевых тонов.

Цена: от 1500 рублей.

Найдется все

Вещи будут в сохранности, если повесить на них специальный GPS-маячок. Если ваш ребенок случайно выронит из рюкзака ключи или кошелек, то гаджет поможет быстро их отыскать. Через Bluetooth или Wi-Fi брелок будет передавать сигнал о местонахождении потерянной вещицы на смартфон.

Цена: от 174 рублей.

Форму не забыли

Одежда для занятий физкультурой тоже может быть стильной. В этом сезоне для девушек в тренде леггинсы или бриджи с топами или футболками, для юношей — спортивные свободные брюки и майки оверсайз (широкого кроя. — «МВ»). Из обувиподойдут сетчатые кроссовки.

Цена: форма от 1100 рублей, обувь от 900 рублей.

Сменка под рукой

В сумке для сменной обуви главное проверить прочность лямок, постараться подобрать влагоотталкивающий материал.

Цена: от 500 рублей

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Обучающая 3D-ручка

Этот аксессуар помогает создавать объемные фигуры. 3D-моделирование развивает мелкую моторику, тренирует образное мышление, учит ребенка быть усидчивым и внимательным к деталям.

Цена: от 1000 рублей.

Клетка и линейка

В клетку и линейку по 12 листов купите и тех и других 4–10 штук. Обязательно обращайте внимание на плотность бумаги тетради, она не должна быть слишком тонкой.

Цена: около 10 рублей за штуку.

Подставка для книг

Подставки помогают сделать процесс чтения безопасным для зрения. Выбирайте легкие, пластмассовые или металлические.

Цена: около 150 рублей.

Исправляем почерк

Сделать почерк более красивым поможет специальный тренажер для исправления техники письма. Также существуют наборы для обучения письму, например в виде насадок-рыбок, которые помогут ребенку правильно держать ручку или карандаш. Продаются такие комплекты в книжных магазинах.

Цена: от 39 рублей.

Собираем пенал

Есть два вида пеналов: с одним отделением, по типу косметички и с несколькими секциями и фиксирующими резинками. Внутрь нужны ручки: две синие, красная и зеленая. Корпус ручки должен быть средней толщины и удобно лежать в руке. Понадобятся также простые карандаши, можно купить набор с несколькими вариантами жесткости. А еще линейка, ластики. Ученикам старших классов также потребуется чертежный набор с циркулем и транспортиром.

Средние цены: пенал — 500 руб лей, набор ручек — 200 рублей, набор карандашей — 600 руб лей, набор ластиков — 150 руб лей, деревянная линейка — 20 рублей, чертежный набор — 200 рублей.

МОЖНО СЭКОНОМИТЬ

Для начала составьте полный список того, что действительно нужно. Подробный чек-лист несложно найти в интернете. Следующий шаг — посмотрите, где дешевле. Товары даже одного и того же производителя в разных магазина могут существенно отличаться по цене.

Другой способ сэкономить — пользоваться дисконтными картами, покупать товары со скидкой: перед началом учебного года многие магазины предоставляют их для того, чтобы покупатели пошли именно к ним.

Канцтовары лучше закупать оптом: покупка большого набора обойдется намного дешевле покупки всех предметов по отдельности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Меркулов, профессор, доктор медицинских наук:

— Очень важен вес рюкзака школьника. Пустой рюкзак учеников начальных классов должен весить не более 700 граммов, для учеников средних и старших классов его вес не должен превышать килограмма. С учетом комплекта учебников и письменных принадлежностей рюкзак школьников должен весить не более 1,5 килограмма для учеников первого-второго классов, 2 килограмма для третьих-четвертых классов, 2,5 килограмма для пятых-шестых классов, 3,5 килограмма для седьмых–восьмых классов и 4 килограмма для девятых-одиннадцатых классов. Более тяжелый ранец негативно скажется на позвоночнике.