«Кошку выдрессировать нельзя»: Юрий Куклачев об уникальном номере с животными и воспитании подрастающего поколения

Куклачев/ Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Накануне Всемирного дня кошек (8 августа) корреспондент «Вечерки» побывал в Театре кошек и побеседовал с руководителем учреждения артистом цирка Юрием Куклачевым о попытках стать клоуном, о рекомендации Олега Попова и многочисленных гастролях.

— Юрий Дмитриевич, а как вы стали клоуном?

— При цирковом училище в 1960-х были специальные классы. Я после четвертого класса стремился попасть в такой класс и ходил на прослушивание. Каждый год. Готовился, учил стихи. И меня не брали. И так семь лет, но я не отчаивался. Обидно было.

Сейчас понимаю, что не брали меня, потому что я был не свой — предпочтения отдавали детям из цирковых династий, а у меня все простые рабочие были.

— Вы показывали трюки?

— Нужно было прочесть басню, а я их не любил. Не нравились они мне — я читал для комиссии Лермонтова и Пушкина. Но каждый раз мною были недовольны и говорили, что мне лучше оставить это дело. Меня поддерживала мама — благодаря ей у меня все потом и получилось. После неудачных поступлений, решив не переходить в старшие классы школы, я пошел в ШРМ — школу рабочей молодежи — и рано начал работать.

— А кем вы работали?

— Был печатником, работал в типографии «Молодая гвардия». Надо же было на жизнь зарабатывать, но увлечение цирком не бросил, пошел заниматься в цирковую студию народного цирка при ДК «Красный Октябрь» у педагога Михаила Зингера. Так что начинал я с самодеятельности.

— А в цирк-то как попали?

— Благодаря cоветской власти. Вернее, ее 70-летию, в 1967 году. Народный цирк подготовил программу к юбилею и представил своих студийцев на конкурс, а в жюри сидел — кто бы вы думали? Сам Олег Попов! Он меня и рекомендовал, всем говорил — смотрите, какой уникальный клоун.

Я стал лауреатом Всесоюзного смотра художественной самодеятельности и впервые выступил на арене Цирка на Цветном бульваре. Попову я очень благодарен за такую поддержку. Меня позвали в цирковое училище, которое я и окончил в 1971-м, получив специальность клоун-пародист-акробат.

— А потом?

— Обо мне говорили — «печатник» ворвался в искусство. С улицы пришел. Делали вид, что не замечают. Но я привык. Мой номер с кошками уникальный. Больше никто с ними не выступает, и, попав в систему Союзгосцирка, я проработал в ней с 1971 по 1990 год.

Объездил весь мир, буквально не вылезал из гастролей. Жил по полгода в Японии, в Канаде, всю Европу объездил. В Америке так и говорили — два Юрия — Юрий Гагарин и Куклачев. Так и говорили — к нам приехал Юрий Второй! В Канаде на ужин меня приглашал сам Трюдо! Жозеф Филипп Пьер Ив Эллиотт Трюдо — премьер-министр Канады в прошлом веке!

В Москве же я многих руководителей стран видел — тогда гостей водили в Большой театр и в цирк обязательно. Сам Брежнев приходил в цирк с Фиделем Кастро. Великий французский мим Марсель Марсо, когда в Москву приехал, хотел фильм снимать с советскими клоунами. Ему показали всех, кроме меня. Вот он уже собирается уезжать, его возят по Москве.

Он видит здание красивое и спрашивает — а что это? Да это наш цирк — говорят ему. Там клоун с кошками есть — переводчица говорит. Так он меня и увидел. Мы с ним потом до четырех утра сидели. Пол-ящика спиртного выпили.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— Какие у вас новые идеи?

— Мне хочется жизнь нашу сделать лучше. К примеру, развить патриотизм, но через любовь к животным. Я создал такое пространство для детей у себя в театре, хрустальный замок — дети заходят к кошкам и начинают играть. Но нельзя животных руками трогать! И показываю, как кошка во время игры может делать сальто, бегать, прыгать — не надо ее дрессировать, подчинить ее волю своей невозможно!

Дети потом начинают дома делать игрушки — через любовь и игру. Причем мне не надо никаких денег! Может, всех это и отпугивает — ведь никаких откатов, ничего не будет. Мне уже восьмой десяток. Я предложил новое — детский клуб создать.

Лучше пионерии! Нужно духовный мир защищать и не стать тараканом! В погоне за деньгами даже тараканы участвуют!

— Вы объездили весь мир. Не было желания где-то остаться?

— Поначалу, еще в советское время, когда ничего не было, стремился денег заработать и с радостью покупал то, чего в магазинах не было. Папе дом подарил большой — он даже не поверил, что это его. Видел заграничную жизнь уже без флера какой-то таинственности, недосягаемости — ходил на рынок там, общался. Видел, как там сложно живут.

Уверен, что где родился, там и пригодился. Мне бы было выгодно жить там — много работы, гастроли все время. Я уже понял, что если не работаешь в системе советского цирка, то платят за выступление намного больше! Стал работать самостоятельно. Мог бы, как Олег Попов,уехать и жить в Германии… Но он себя потерял.

Тут ему все бы дали — и цирк бы дали, и театр свой сделать, а он в 1990-м, как и многие, очень увлекся Западом. Я же к тому времени уже все это имел и очень хорошо понимал, что театра мне там не создать. И когда мне московская мэрия выделила помещение под Театр кошек — все и пошло. Как Полунин — приезжает на заработки, хапнул и убежал.

Ни театр делать, ничего тут создавать ему не хочется. Живет во Франции. Мне этого не нужно! В России я создал династию. Мои дети — Дима, Вова и Катя —делают по 8 спектаклей! Мы репертуарный театр! Вот меня не будет, а театр будет жить еще сто лет, как Уголок Дурова. Там такой мини-цирк больше ста лет существует.

А мы и драматические спектакли в своем театре делаем. Хотя какой свой? Наш театр — государственный! И самое главное — к нам дети ходят, полные залы всегда. Вот только ради этого стоит тут находиться — это ж столько радости, когда с ними общаешься!

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

— Кто вам помогает?

— Вы, репортеры. Меня журналисты все время спасают! Когда кому-то понадобилось мое здание и один из банков хотел тут новый офис себе делать, так я обратился за поддержкой — меня отстояли. А банк тот закрылся, и у него лицензию отобрали. Вот так.

ДОСЬЕ

Юрий Куклачев родился 12 апреля 1949 года в Подрезкове Химкинского района Московской области. В 1963 году поступил в московское ПТУ № 3, где учился на печатника. В 1971 году окончил цирковое училище. Создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве с 1990 года. Народный артист РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола.

Чарли Чаплин вдохновил

Стать клоуном Юрий Куклачев решил еще в детстве. Его кумиром был знаменитый актер Чарли Чаплин. Посмотрев фильмы с его участием, будущий артист захотел так же поднимать настроение зрителям.

Кошка спасла жизнь

Однажды с Куклачевым чуть было не случилась трагедия. Артист демонстрировал в Японии одну из своих кошек. Внезапно ранее спокойное животное пронзительно заорало и бросилось на улицу.

От неожиданности все выбежали вслед за кошкой. Через пару минут произошло землетрясение. Дом, в котором находился Куклачев, обрушился. Так пушистая артистка спасла жизнь знаменитому клоуну.

Любовь навсегда

Юрий Куклачев встретил свою жену, Елену Гурину, еще будучи студентом циркового училища. Девушка была танцовщицей. Елена до сих пор ассистирует артисту в Театре кошек. В браке у них родились трое детей: Дмитрий Куклачев, который пошел по стопам отца; дочь Екатерина стала главным художником в театре Юрия Куклачева; а младший сын Владимир сначала занимался балетом, но затем тоже пришел в театр отца.

Первый котенок

Идея работать с кошками пришла к артисту не сразу. В начале 1970-х годов он шел по улице, увидел бездомного маленького котенка и подобрал его. Поиграв с ним, Куклачев заметил, что питомец способен за угощение выполнять несложные команды — прямо как собака. Так и родилась идея создать свое кошачье шоу.

Дрессировщиком себя не считает

Артист категорически против, чтобы его называли дрессировщиком. Он отмечает, что его метод работы с кошками заключается в развитии индивидуальных навыков животного. А это не связано с дрессурой. Артист утверждает, что только терпением и добротой можно воспитать пушистого циркового артиста.

Хобби

В свободное время Юрий Куклачев занимается резьбой по дереву. Научился этому он в трудные времена безденежья: некоторое время мастерил деревянные маски на продажу.