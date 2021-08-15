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Столичные школы открывают классы, где ученики будут постигать основы медийных профессий

Марьяна Шевцова

Общество
Столичные школы открывают классы, где ученики будут постигать основы медийных профессий
Ученица школы № 1539 Далия Магди несколько лет увлекается журналистикой, снимает сюжеты для школьного телевидения и пишет статьи в газету. В этом году она поступила в медиакласс, чтобы еще больше узнать о профессии / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Первого сентября в столичных школах откроются первые медиаклассы. 15 августа Департамент образования и науки Москвы рассказал, как будут обучать будущих журналистов. В новом учебном году в московских школах появится еще одно направление предпрофессиональной подготовки — медиаклассы.

— Они будут включать шесть направлений: медиажурналистику, PR и связи с общественностью, тележурналистику, радиожурналистику, фотожурналистику и медиакоммуникации в социальных сетях, — сообщили в Департаменте образования и науки Москвы.

Один из таких классов откроется в школе № 1539. По словам директора образовательного учреждения Виталия Карагашкина, многие его ученики интересуются журналистикой.

— У нас уже несколько лет работает медиацентр «Альтаир», мы выпускаем свою газету, снимаем новостные телесюжеты, — рассказал он.

Правда, все эти годы школьная студия находилась в небольшом кабинете.

— Теперь у ребят будет свое большое пространство площадью чуть больше 100 квадратных метров с полноценной телестудией и звукоизоляцией, операторской, монтажной комнатой, — отметил Карагашкин.

Обучаться будущие специалисты в области медиа будут в здании «Школы старшеклассников» — это специальное образовательное пространство, в котором будут совмещены несколько разных профильных классов. Сейчас там завершается масштабный ремонт.

— Учебный план для медиаклассов, конечно, будет отличаться, — добавил директор. — У ребят будет гораздо больше часов литературы и русского языка, включено изучение двух иностранных языков на выбор: английский, немецкий, французский, китайский или испанский.

— Во время учебы старшеклассники также будут посещать мастер-классы известных журналистов, запланированы поездки в телецентр «Останкино», на различные телеканалы, в печатные издания. Тесное взаимодействие выстроено с Российским государственным университетом имени А. Н. Косыгина и другими вузами, — уточнил Виталий Карагашкин.

Поступить в медиакласс было непросто. В весенне-летний период желающие сдавали вступительные экзамены: компьютерное тестирование для оценки грамотности и умения работать с информацией и творческое задание. С ними прекрасно справилась 15-летняя Далия Магди.

— Я уже давно увлекаюсь журналистикой, хотела бы работать на телевидении, — поделилась она.

Школьнице нравится быть «в кадре». Пробует она себя и в печати.

— Освещаю разные события школы на страницах нашей газеты, — добавила Далия.

Поступать в медиакласс девушка решила не раздумывая.

— Это возможность узнать побольше о профессии и окончательно решить, хочу ли я связать с этим свою жизнь, — считает Далия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Зинин, директор городского методического цетнра Департамента образования и науки города Москвы:

— В медиаклассах подготовят будущих специалистов, обладающих компетенциями для создания высококачественного мультимедийного контента. Осваивать основы профессии ребятам предстоит в современных школьных медиа студиях. Такое обучение дает школьникам представление о перспективных профессиях в медиасфере и позволяет развивать востребованные на современном рынке труда навыки коммуникации, работы с информацией, создания собственного уникального цифрового контента.

СПРАВКА

Партнерами проекта стали ведущие вузы — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский государственный институт международных отношений, НИУ «Высшая школа экономики», Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Московский городской педагогический университет и другие. А повышать культуру речи и навыки публичного выступления школьникам будут помогать преподаватели театральных вузов столицы.

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