Тысяча лет под землей: археологи нашли золотые украшения конца XI века

Слева направо: директор Института археологии РАН Николай Макаров, директор ГПИБ Михаил Афанасьев и археолог Игорь Стрикалов осматривают старорязанский клад / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Презентация «Археологические жемчужины 2021 года» прошла в Доме Российского исторического общества. На ней представили два уникальных клада.

Презентацию приурочили ко Дню археолога, который отмечают 15 августа.

Младший научный сотрудник отдела Института археологии РАН Александр Морозов показал часть клада, обнаруженного в суздальском Ополье на берегу реки Нерли. Он представляет собой сосуд и комплект поволжско-финских женских украшений из цветного металла и стекла, датированных серединой I тысячелетия нашей эры.

Находка не была случайной: Суздальская экспедиция искала селища I тысячелетия целенаправленно. В то же время, по словам Морозова, сыграла роль удача. Фрагменты украшений обнаружили на пашне, и удивительно, что этого не случилось раньше, в процессе сельскохозяйственных работ. Тогда клад мог и не попасть в руки археологов.

Внимание приковывают литые привески-«уточки», которые женщины носили на кожаном шнурке.

— Образ водоплавающей птицы в финно-угорской культуре был связан с мифом о создании мира, утку считали прародительницей богов, создательницей земной тверди, — поясняет Александр Морозов. Эти украшения, хранившиеся в земле в берестяном коробе, — первый подобный клад на этой территории, относящийся к эпохе Великого переселения народов. Обстоятельства его сокрытия ученым еще предстоит выяснить.

— Ценные предметы, которые в древности были намеренно скрыты, важны для истории, — считает директор Института археологии РАН Николай Макаров. — Благодаря кладам можно многое узнать о социальном строе тех времен, исторических событиях, развитии технологий.

Второй клад найден вблизи городища Старая Рязань человеком, который сразу передал его в руки археологам, проводившим исследования в этом районе. В него входят шейные гривны, род колье из серебра, височные кольца, браслеты конца XI — первой половины XII века.

— Мы обследовали участок и выяснили, что клад был скрыт в глухом месте на берегу оврага, вдали от селений, — отмечает руководитель экспедиции Игорь Стрикалов. — Владелец этих сокровищ стремился спрятать их как можно надежнее, подальше от людских глаз. Возможно, это был разбойник, возможно — купец или человек, планировавший крупную сделку.

Немалый общий вес клада — около двух килограммов — и разнообразный характер предметов позволяют ученым предположить, что это не комплект женского костюма одной женщины или нескольких, а вещи, собранные вместе с какой-то целью.

Эта находка, уверены археологи, поможет пролить свет на раннюю историю Старой Рязани, ведь большинство ее поселений возникли примерно на век позже, чем был сокрыт клад, — в конце XII века.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Афанасьев, директор государственной публичной исторической библиотеки России:

— Археологические исследования имеют громадное значение для нас и осознания нами своей исторической идентичности. Они помогают нам представить себе связь времен, делают ее зримой и материальной. Эта презентация археологических находок — тому пример.

Я убежден, что археология — куда больше чем вспомогательная историческая дисциплина. Это единственный точный механизм проверки гипотез в исторической науке. И она способна предоставить такие факты, с которыми спорить невозможно.