Мгновенья раздают — кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие…

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15 августа, исполнилось 90 лет со дня рождения Микаэла Таривердиева — композитора, чья завораживающая музыка стала и лирическим голосом эпохи, и пронзительным портретом своего времени.

Если бы он создал музыку только к «Семнадцати мгновениям весны» и «Иронии судьбы» («Мне нравится, что вы больны не мной»), его имя уже было бы вписано в историю страны. Ее уже нет на картах, а мелодии живут, продолжая нас объединять...

Микаэл Леонович Таривердиев — армянин, родившийся в Тифлисе, по настоянию матери уехал учиться композиторскому делу в Ереванскую консерваторию, но диплом получил уже в Москве, окончив Гнесинку, где учился у великого Арама Хачатуряна. С Москвой у Таривердиева было связано много и профессионального, и личного. Достигнута договоренность, что в его квартире на улице Усиевича будет открыт музей, который станет филиалом Музея музыки. Эту квартиру композитор и его друзья называли Третьей улицей Строителей…

Автор музыки к 132 фильмам, Таривердиев досадовал, когда его называли «песенником». Его перу принадлежат еще 4 балета, 5 опер, несколько камерных вокальных циклов, симфония, 3 концерта для органа, 2 концерта для скрипки с оркестром...

Благодаря усилиям Веры Таривердиевой — супруги, музыковеда — работа по раскрытию его наследия не останавливается. Событий на юбилейный год запланировано множество. На днях в Музее музыки открылась выставка, где представлено более 300 фоторабот, сделанных Таривердиевым во время многочисленных зарубежных поездок. С осени начнется масштабная концертная программа, приуроченная к юбилею.

Ожидается участие Валерия Гергиева и Мариинского театра, три программы обещаны Концертным залом «Зарядье»: 13 сентября выступят лауреаты Международного конкурса органистов имени Таривердиева; в ноябре прозвучат вокальные циклы и последнее его произведение, фортепианное трио, а 19 декабря — опера «Граф Калиостро» с Сергеем Лейферкусом. Ну а остаться с музыкой Таривердиева можно в любой момент...