Грандиозный праздник здорового тела и духа

Тренер Кира Беляева провела мастер-класс по хореографии в рамках празднования Дня физкультурника на ВДНХ. Она научила москвичей основным танцевальным движениям. Занятие прошло на площадке около фонтана «Каменный цветок» / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В столице отпраздновали День физкультурника. Насыщенную спортивно-развлекательную программу провели во всех округах города.

У фонтана «Каменный цветок» на Выставке достижений народного хозяйства звучит бодрая, энергичная музыка. Около огороженной площадки с «букетом» из красных шариков стоит одна из организаторов проекта «Спортивные выходные» Мария Гришина.

— Через пять минут начинается мастер-класс по танцам. Участвовать можно всем, — зазывает девушка прохожих.

Она раздает детям красные шарики, а малыши, получив подарок, уговаривают родителей выучить несколько новых па.

Мастер-класс по танцам проводит тренер Кира Беляева.

— Мы разучим простые движения из разных популярных танцев. Слушайте ритм и повторяйте за мной, — инструктирует она участников.

Среди танцоров-любителей — москвичка Лариса Озерова.

— Я занималась танцами, когда училась в школе. Правда, народными. А потом стало некогда: университет, работа...

Недавно в интернете увидела программу этого праздника, решила прийти. Мне очень понравилось. Даже задумалась, почему бы мне снова не записаться на танцы, — поделилась после занятия Лариса.

А в другой части парка, наоборот, царят умиротворение и спокойствие. Здесь, около Дома культуры, тренер Иван Паленок проводит занятие по растяжке.

— Это очень популярные тренировки. В них сочетается укрепление мышц и повышение гибкости, — объясняет Иван.

Участницы расстелили на площадке с деревянным покрытием коврики для йоги. Они внимательно слушают указания тренера, а потом принимают удивительные позы, чтобы растянуть мышцы.

Рядом более взрослые посетители парка занимаются китайской гимнастикой цигун, а любители экстремальных видов спорта катаются на роликах... Завершается праздник футбольным матчем и соревнованиями по баскетболу, стритболу и мини-футболу.

В других округах столицы москвичей также ждала насыщенная программа. Например, физкультурно-спортивный праздник провели в Зеленограде. Для детей там установили надувные полосы препятствий и батуты, а для взрослых устроили соревнования по увлекательным спортивным играм: настольному теннису, жульбаку и бочче. Там же с показательной программой выступили и воспитанники столичных спортивных центров, секций и школ.

На стадионе «Тушино» организовали соревнования по перетягиванию каната и гигантским шахматам. Кроме того, все желающие смогли проверить свои силы в армрестлинге, а меткость — в дартсе.

На большинстве столичных площадок можно было сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Для этого нужно было заранее зарегистрироваться и получить разрешение от врача.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Юношам от 16 до 17 лет, чтобы получить золотой значок ГТО, нужно 14 раз подтянуться, 42 раза отжаться, прыгнуть в длину с разбега на 440 сантиметров. Нормативы для девушек другие.

Им нужно 16 раз отжаться, пробежать 2000 метров за 9,50 минуты, прыгнуть с разбега на 345 сантиметров и сделать 44 упражнения на пресс за 1 минуту.