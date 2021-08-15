Ученые выявили группы риска по психологическим маркерам

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Прогнозировать заражение коронавирусом и тяжесть заболевания можно. К такому выводу пришли ученые из Московского государственного психолого-педагогического и Эдинбургского университетов.

Исследователи с 2019 года изучали динамику показателей здоровья у людей в возрасте от 25 до 70 лет. 50 процентов из них — работающие взрослые, другая половина — пенсионеры.

Исследование при поддержке Российского научного фонда проходило своим чередом, однако наступила пандемия коронавируса. Пришлось изменить вектор работы.

Сначала наблюдались только единичные случаи заболевания. Осенью 2020 года ситуация обострилась: ученые зафиксировали 16,5 процента заболевших и около одного процента летальных случаев.

— Нас заинтересовало, можно ли предсказать тяжесть заболевания у конкретного человека, если он заразится. Факторов очень много, мы изучили только часть и обнаружили закономерности, — рассказала автор исследования, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии МГППУ Татьяна Березина.

Результаты ученые опубликовали в авторитетном медицинском журнале. Оказалось, что тяжело заболеть коронавирусом могут мужчины, которые недооценивают собственный возраст. И те, у кого индекс относительного старения высокий.

То есть, когда человек по состоянию здоровья старше своего возраста. У женщин группы риска к повышенному индексу относительного старения добавляется и повышенное давление.

— Мы считаем, что обнаруженные закономерности очень важны. Наш «алгоритм» поможет по психологическим особенностям обнаруживать группу риска к инфекционным заболеваниям, таким, как коронавирус, — добавила Татьяна Березина.

Ученые отметили, что риск заболевания снижает только соблюдение карантина: все, кто был на самоизоляции, не заразились.