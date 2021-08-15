Проголосовать можно будет из любой точки мира

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Продолжается подготовка к сентябрьским выборам в Госдуму, на которых можно будет в том числе проголосовать онлайн. Техники приводят электронную систему к «боевой готовности», наблюдатели проходят обучение.

Более 500 тысяч москвичей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре 2021 года. Каждое заявление направляется в Центральную избирательную комиссию России. Если проверка пройдет успешно, пользователя включат в список электронных избирателей.

Очевидно удобство данного метода. Проголосовать можно будет, находясь где угодно: в отпуске, на даче, в другой стране и даже на Южном полюсе. Так, к примеру, сотрудники антарктической станции «Новолазаревская», прописанные в Москве, смогут проголосовать онлайн.

— Для участников таких экспедиций, как экспедиции в Арктике, Антарктике, электронное голосование является прекрасной альтернативой обычно используемому способу голосования. Мы поддерживаем своих сотрудников в желании проголосовать дистанционно. Это современный способ голосования, — отметил руководитель российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

Онлайн-формат голосования оценили моряки. Александр Шерстобитов, моряк атомного ледокольного флота предприятия ФГУП «Атомфлот», отметил, что онлайн-голосование позволяет выразить позицию, независимо от личных обстоятельств и эпидемической обстановки.

— Я работаю в море и хочу, чтобы мой голос был услышан. В условиях командировки и пандемии этот метод наиболее удобен для меня. Он расширяет круг людей, которые могут свободно проголосовать, — сказал он.

Шерстобитов подчеркнул, что доверяет дистанционному методу, но при условии наличия прямого технологического контроля голосования. В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве уверяют: электронное голосование безопасно и анонимно, а цифровая система защищена от воздействий извне. В ходе тестирования системы в конце июля даже привлекали хакеров, которые могли попытаться взломать систему.

— Это так называемая программа баг-баунти, когда все желающие могут получить вознаграждение, если в системе будет выявлена какая-то уязвимость. Для проверок привлекают «белых хакеров», — пояснил представитель «Лаборатории Касперского» Александр Сазонов.

Следить за ходом голосования, в том числе и электронного, будут наблюдатели Общественной палаты Москвы. Их обучение продолжается, 5200 человек прошли очный курс, 7500 — дистанционный. Всего корпус наблюдателей насчитывает более 13 тысяч человек.

На портале mos.ru работает специальный раздел, посвященный дистанционному электронному голосованию, где описаны все его особенности. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября. Участвовать в онлайн-голосовании могут совершеннолетние москвичи, у которых есть полная запись на mos.ru. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться в личном кабинете и перейти по ссылке.

Онлайн-голосование пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года. Помимо депутатов Госдумы, жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и частей районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского будут выбирать депутатов Мосгордумы, а жители района Щукино — муниципальных депутатов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы:

—Московская платформа для электронного голосования — одна из немногих в мире, которая обеспечивает безопасность и анонимность голосования как на программном уровне, так и на уровне аппаратного обеспечения. В этом году в систему была введена функция «отложенное решение», защищающая избирателей от технических сбоев.