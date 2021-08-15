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Как грандиозный проект обернулся авантюрой

Геннадий Окороков

Общество
Как грандиозный проект обернулся авантюрой
Фото:Youtube /History TV

16 августа исполняется 65 лет со дня принятия постановления ЦК КПСС «Об орошении и освоении целинных земель».

Так в СССР началась знаменитая кампания по освоению целины. Тысячи молодых людей со всей страны по призывам советской пропаганды поехали поднимать целинные земли в Казахстане, Поволжье, Сибири. «Целина» стала одним из символов эпохи Генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Результаты освоения земель были спорные.

С одной стороны, во многие районы страны пришло современное сельское хозяйство, техника, увеличилось население республики. С другой — необдуманная распашка привела к эрозии почв. Ветер носил над просторами распаханных полей целые пылевые облака. После первых нескольких лет больших урожаев продуктивность бывших целинных земель снизилась, а собранное зерно негде было хранить, и оно часто гнило под открытым небом.

В то же время районы российского Нечерноземья оставались в тени грандиозных кампаний и явно недополучали средств на послевоенное восстановление и развитие.

— Кампания по освоению земель, верная по своей сути, стала в итоге непродуманной авантюрой. Миллионы рублей были просто зарыты в землю, не принеся видимого результата, — отметил историк Евгений Спицын. В массовой культуре освоение целины нашло свое отражение в том числе в фильме о комсомольце Ване Бровкине

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