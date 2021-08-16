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Избавляемся от родительских установок — мудро и по-взрослому: советы психолога

Марьяна Шевцова

Общество
Избавляемся от родительских установок — мудро и по-взрослому: советы психолога
Фото: Pexels / Gustavo Fring

Сейчас фразу «Все мы родом из детства» можно слышать достаточно часто. Причем одни говорят ее, улыбаясь, вспоминая тепло родительского дома и пытаясь с помощью привычных деталей интерьера и добрых традиций создать уют в собственной семье. Другие — пожимая плечами и как бы оправдывая этим выражением сложности своего характера и жизненные перипетии. А третьи — с горечью, ощущая устойчивость родительских установок и свою беспомощность в плане борьбы с ними. О том, что можно предпринять для избавления от «балласта детства», который мешает во взрослой жизни, расскажет специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

— Вряд ли стоит объяснять, почему так важна роль воспитания. Пока дети маленькие, за них отвечают родители, которые вне всяких сомнений знают, как лучше, удобнее и безопаснее. Личностные особенности папы и мамы — также один из самых главных факторов, формирующих и личность ребенка. И зачастую выходит так, что, взрослея, человек либо перенимает осознанно или невольно какие-то черты и привычки у родителей, либо зарекается их иметь, — рассказывает Екатерина.

Однако порой родительские установки — серьезная помеха для принятия себя и предполагаемых изменений. Перечислим основные шаги, которые помогут начать осуществлять желаемое — внастоящем и без оглядки на прошлое.

Простить своих родителей

Пожалуй, это самый первый и наиболее важный шаг — своего рода краеугольный камень, лежащий в основе многих перемен в вашей жизни. Кто-то говорит, что это нужно сделать до того, как сам станешь родителем, а кто-то считает, что прощение мамы и папы обязательно произойдет после того, как появятся собственные дети. Как же это сделать? По-настоящему понять родителей вряд ли получится — еще никому на свете не удавалось проникнуть в душу другого. А вот принять как аксиому то, что у родителей были веские причины быть теми, кем они есть, и воспитывать своих детей так, как они это делали, по силам каждому. Определенные обстоятельства, которые порой оказываются сильнее человека, характер, генетика, а иногда даже наличие или отсутствие удачи. Именно эти факторы стоит принимать в расчет, прежде чем судить и обвинять. А еще важно помнить — родители в своем большинстве безусловно любят свое дитя и делают для него все, что могут.

Взять ответственность на себя

Официально восемнадцатилетний человек перестает быть ребенком. Однако случается, что и много позже он не вполне самостоятелен и не умеет держать ответ за свои поступки. Кстати, оправдания во взрослом возрасте тем, что тебя плохо воспитали родители, — как раз тому подтверждение. Идеальное воспитание в принципе отсутствует: даже видение лучшего настоящего и будущего частенько бывает различным и у самих родителей, и тем более у их ребенка. И именно поэтому вместе со способностью отвечать за себя открывается и другая функция — самовоспитание. Безусловно, кому-то она в большей степени актуальна, кому-то — в меньшей, но менять свой нрав и образ жизни, привычки и взгляды в соответствии со своими, а не с родительскими представлениями доступно для всех.

Избавляемся от родительских установок — мудро и по-взрослому: советы психологаФото: Pexels.com / Cottonbro

Грамотно ставить цели

«Я вообще абсолютно другой!», «Никогда не буду такой, как моя мать!», «В моей семье все будет иначе», «Да чтобы я наказывала своего ребенка и повышала на него голос?!». Эти и другие реплики, порой высказанные в гневе или отчаянии, редко помогают достичь результата. То ли, как говорится, весь пар в гудок уходит, то ли решение делать назло добром не заканчивается… А может, и вправду, Ивану, родства не помнящему, все гораздо тяжелее дается? В общем, задумав построить свою жизнь, семью и карьеру по-новому, но с учетом примера родителей, старайтесь формулировать свои цели позитивно: ради и для чего-то, а не вопреки и в пику кому-то. Ориентироваться лучше на собственное видение себя и своей жизни. Тем более, как показывает практика, на чужих ошибках учиться получается так себе.

Быть родителям благодарным

Бывает, что взрослый человек чувствует себя чем-то обделенным в детстве, обижается на родителей за то, что ему уделялось мало внимания или в семье были финансовые сложности, да и вообще считает, что родители обязаны были «стараться лучше». И в обилии претензий порой забывается главное — кем была дана нам жизнь и благодаря кому мы выросли такими умными и красивыми. Все-таки то, как мы живем, в основном зависит от нас самих, и точно так же от нас зависит, заберем ли мы из прошлого хорошее или плохое, будем вспоминать радости и успехи или упрекать за ошибки и недочеты тех, кто до сих пор переживает за нас гораздо больше, чем мы сами. Груз человека, якобы лишенного свободы навязанными правилами и обижающегося на самых родных и близких — очень тяжелая ноша. И только сбросив ее, можно стать настоящим творцом своей жизни, которая в таком случае станет и легче, и счастливее.

Если вы хотите разобраться со сложными отношениями в семье, за поддержкой можно обратиться в Московскую службу психологической помощи www.msph.ru. Круглосуточный телефон неотложной психологической помощи в Москве — 051 с городского телефона, +7 (495) 051 с мобильного.

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