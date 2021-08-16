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Эксперты центра «Моя работа» рассказали, как и зачем заводить полезные знакомства

Марьяна Шевцова

Общество
Эксперты центра «Моя работа» рассказали, как и зачем заводить полезные знакомства
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Что такое нетворкинг, как и где развивать сеть контактов, как он помогает при устройстве на работу и в дальнейшем развитии карьеры, рассказывают карьерные эксперты центра «Моя работа».

— Нетворкинг — это создание и развитие сети полезных знакомств. Это инвестиция в будущее: вы устанавливаете рабочие отношения, которые пригодятся в карьере или бизнесе. Чем больше у вас таких контактов, тем больше возможностей, — пояснили в центре занятости.

По словам экспертов, в нетворкинге важно развитие не только вертикальных связей с руководством, но и горизонтальных — к ним относятся коллеги из вашей и смежных сфер, а также нижестоящие по должности люди. Чем сильнее ваше присутствие в профессиональном сообществе, тем больше пользы из этого вы сможете извлечь.

При профессиональных знакомствах оцениваются ваши интеллектуальные и социальные ресурсы, потенциал, эмоциональный интеллект, навыки взаимодействия с людьми. С помощью грамотно выстроенного нетворкинга можно закрыть многие профессиональные потребности.

Постоянный доступ к экспертному мнению

При знакомстве с профессионалами из различных сфер вам больше не придется тратить время на поиск нужной информации. Вы сможете обратиться к людям из своей записной книжки, которые оперативно смогут помочь вам решить вопрос или подсказать эксперта в данной области.

Эксперты центра «Моя работа» рассказали, как и зачем заводить полезные знакомстваФото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Возможности для трудоустройства

Если вы покажете себя как человека, который умеет и любит выполнять свое дело хорошо, с которым приятно иметь дело, вас обязательно запомнят и пригласят к сотрудничеству, когда представится такая возможность.

Повышение мотивации, создание высокого уровня профессиональной среды

Общение с людьми, которые любят свою работу, открывает новые возможности. Как правило, такие люди пробуют новые методы работы, горят идеями, запускают различные проекты. Их опыт сможет в дальнейшем помочь вам в вашей работе, а результаты их достижений зададут более высокую планку и подтолкнут к достижению новых результатов.

Развитие контактов эффективнее всего происходит в профессиональной среде. Для установления таких контактов лучше всего подходит посещение профессиональных отраслевых форумов, сообществ и клубов, а также экспертных групп в социальных сетях.

На заметку

Если у вас остались вопросы или необходима помощь в трудоустройстве, обращайтесь к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — службе занятости населения города Москвы. Сайт центра «Моя карьера» — mycareer.moscow, Центра занятости населения «Моя работа» — czn.mos.ru. 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы» города Москвы. Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1 и ул. Шаболовка, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50+, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

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