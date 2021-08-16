Домашний серпентарий: о чем стоит помнить при знакомстве с холоднокровными животными

Фото: Leon Basson/Pixabay

В соцсетях периодически встречаются фотосессии знаменитостей со змеями — одна артистка позирует с детенышем удава, другая увита разноцветными полозами. Обычно под такими публикациями поклонники оставляют множество восторженных комментариев. При этом самочувствие животных, условия их содержания остаются за скобками.

Безмолвные жертвы

Змеи, крокодилы, черепахи для многих — необычные существа с холодным покровом и непредсказуемым поведением. Желание приручить «экзотику» приводит к тому, что рептилии часто оказываются заложниками предприимчивых бизнесменов, которые наживаются на животных, отмечают в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Как натуралист, я призываю наблюдать за животными, в том числе за рептилиями и амфибиями, в природе. Это один из самых экологичных вариантов. Кроме того, существуют официальные даты, посвященные пресмыкающимся. Так, 23 мая отмечается Всемирный день черепахи, 17 июня — Всемирный день крокодила, 16 июля — Всемирный день змей.

Печальные истории о жизни холоднокровных в неволе в одной из своих книг рассказывает известный зоолог, директор Франкфуртского зоопарка Берндард Гржимек. Так, в книге «Животные — жизнь моя» он написал следующее: «Одна бывшая танцовщица, выступавшая некогда с танцами со змеями, рассказывала служителям нашего Франкфуртского зоопарка, что какая-то из змей однажды так сильно ее сжала, что сломала два ребра...

Разумеется, таскание змей по гастрольным поездкам, в особенности зимой, содержание их в плохо отапливаемых сценических уборных или гостиничных номерах никак не идет им на пользу. Они недолго выдерживают такую жизнь и погибают. Поэтому танцовщицам приходится часто обновлять запас своих питонов».

Фото: Karsten Paulick/Pixabay

Во время путешествий по странам Юго-Восточной Азии я заметила, что мероприятия со змеями вызывают ажиотаж среди путешественников. В одних местах туристам на потеху вынимают у живой кобры бьющееся сердце, бросают в стакан с горячительным напитком и предлагают выпить. Объясняют это тем, что змеиная кровь стимулирует иммунитет. В других местах животных держат в тесных клетках и показывают шоу «заклинателей змей». От вида огромной королевской кобры, которая выглядела замученной и была с опухолью, мне стало не по себе. При этом смотритель с азартом рассказывал туристам, как кормит эту кобру другими змеями. К слову, отсюда и название «серпентарий», которое иногда в шутку применяется к отношениям сотрудников в офисных коллективах. Смысл в этом есть — одни змеи в природе нападают на других. Бывает даже так, что самец кобры может выйти из себя и убить самку.

На мой взгляд, до сих пор люди не могут признать змей самыми обычными животными, как тигров или обезьян. С ними связано множество мистических историй и мифов. Это одна из причин, по которой принято считать смелыми тех, кто дрессирует змей.

В реальности — никакой мистики. Змеи — холоднокровные животные, с температурой тела чуть выше температуры окружающей среды.Прохладные на ощупь, как и рыбы, эти рептилии потеряли ноги в процессе эволюции. У их нет когтей, но есть яд для охоты и самозащиты. Яд — ценный продукт, и просто так змеи его обычно не расходуют. Неоднократно я натыкалась в джунглях на дремлющих куфий и других ядовитых змей. Они спокойно смотрели на меня, а я — на них. Главное правило — не трогать змею.

В Подмосковье из ядовитых особей можно встретить лишь гадюку обыкновенную. При укусе герпетологи советуют пить много жидкости и без промедления обратиться к врачу. А вот накладывать жгут на место укуса не рекомендуется.

Фото: Jarkko Mänty/Pixabay

На садовых участках рептилии любят прятаться в тени, в кучах мусора. Если вы вдруг наткнулись на дикого ужа, то лучше его не тревожить и дождаться пока он сам покинет участок. Не стоит гонять змею, пытаться взять ее в руки или принести домой. Для животного это будет стресс. Не стоит забывать, что это дикое животное, для которого привычный дом — естественная природа, а не стеклянный террариум.

И все же горожане порой пытаются «приручить» змей и заводят их в качестве домашних питомцев. Полозы, питоны, удавы входят в список самых распространенных обитателей московских квартир. Нередко они уползают по стояку в соседние квартиры. При этом сбежать змея может и у ответственного владельца. Для соседей ярко-оранжевый полоз в ванной станет шоком, но опять же, а если сбежала агрессивная собака и на кого-то напала, — это лучше?

— Нельзя относиться к змеям, как к игрушкам или аксессуарам, — подчеркнул начальник отдела биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров. Кроме того, стоит помнить, что некоторые рептилии внесены в перечень запрещенных к содержанию в домашних условиях животных, утвержденный правительством РФ. К примеру, это все виды винных змей, кобр (настоящих, ложных, щитковых, древесных, пустынных), а также питонов длиной более четырех метров.

Лично я беру в руки только ручных змей и для того, чтобы показать — это неопасно. Как не опасны и фотосессии с такими рептилиями, выполненные в присутствии специалиста. Однако стоить помнить, что съемки с животными, как правило, — это коммерческая деятельность, на которую должно быть разрешение. Поэтому призываем отказываться от таких предложений и не поддерживать использование диких зверей в коммерческих целях.

— Для змей любые фотосессии — стресс. Если животное нервничает, то возможны самые непредсказуемые сценарии. К примеру, змея может вцепиться в лицо, — рассказывает Евгений Благодир, дрессировщик крокодилов, герпетолог, изучающий поведение и психологию крокодилов, чей опыт работы с «экзотикой» составляет 14 лет. Вместе с тем, есть уравновешенные животные, которые без стресса переносят общение с людьми. Это, к примеру, крупные змеи со спокойным нравом, а также некоторые крокодилы, мелкие животные типа пауков и ящериц-эублефаров.

Фото: PublicDomainImages/Pixabay

Диалог с крокодилом

Крокодилы, как и змеи, являются заложниками своей внешности. Этих пресмыкающихся также окружает множество мифов. У меня есть фото со Шри-Ланки, когда я стою на берегу озера, а за спиной медленно подкрадывается крокодил. В таких случаях следует грамотно просчитывать расстояние — ведь эти «медлительные бревна» передвигаются с невероятной скоростью. Запомнилось и то, как я кормила ручных крокодилов со специального мостика. Бросаешь им мясо — и сразу же начинается суматоха, борьба в воде за еду.

Крокодилы — живые существа с интеллектом, своей системой общения. Понять их и даже приручить, научить выполнять команды, вполне реально. Но не за один месяц и даже год. Это подвластно тем, кто посвятил свою жизнь изучению этих рептилий.

Ответственные террариумисты живут этим делом. Как правило, они держат не одно животное дома, а целый зоопарк, участвуют в специализированных выставках. У всех же людей разные хобби. Одни выращивают в саду двести сортов лилий, другие по театрам ходят, а третьи — заводят лягушек, игуан, змей.

— Заводить крокодила или крупную змею дома, если вы не специалист, недрессировщик — рискованное решение. Люди сталкиваются со множеством трудностей и в большинстве случаев не справляются. Как результат — отказ от животных, судьбам многих из которых не позавидуешь, — отмечает Евгений Благодир. В лучшем случае питомцев отдают в специальные центры, в худшем — выбрасывают на помойку или выпускают в дикую природу, где животные, как правило, погибают.

Поэтому призываем ответственно подходить к выбору питомцев и к условиям их содержания. Не нужно забирать диких животных из естественной среды обитания.

Чтобы повысить ответственность горожан, которые выбирают или уже завели домашних питомцев, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы запустил общегородскую акцию «Живые неигрушки». Мы также хотим обратить внимание на предприимчивых дельцов, которые зарабатывают на животных. К примеру, предлагают сфотографироваться с ними на улицах, в парках города. Их цель — получение денег, а не забота о зверях. По сути, соглашаясь на фотосессию, в большинстве случаев вы поддерживаете нелегальный бизнес на животных.

Если вы увидели в городе экзотического зверя, птицу, и подозреваете владельца в том, что он нарушает условия его содержания, — обращайтесь в полицию. В Москве, если животному требуется помощь, звоните на горячую линию единой справочной службы столичной мэрии: +7 (495) 777-77-77.