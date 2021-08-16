Реставраторы заново открыли сказочный мир художника

Заведующая мастерской ткани центра имени Грабаря Елена Семечкина показывает отреставрированный образец народного костюма из коллекции Ивана Билибина / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

16 августа в центре имени Грабаря открылась выставка «Сказ об Иване Билибине», посвященная 145-летию со дня рождения знаменитого иллюстратора русских сказок.

Экспозиция предлагает вниманию зрителей более сорока работ художника в разных жанрах: от книжных иллюстраций до портретной живописи. Все представленные экспонаты попали на выставку из собрания Ивангородского музея и прошли долгий — в некоторых случаях длиной в несколько лет — путь реставрации. Над книжными иллюстрациями и театральными плакатами, пейзажными зарисовками и портретами кисти Ивана Билибина кропотливо работали специалисты из мастерской графики реставрационного центра. А в образцы русского народного костюма из коллекции художника вдохнули новую жизнь специалисты из мастерской ткани.

— Художественные произведения Билибина и костюмы из его этнографического собрания закономерно вызывают большой интерес как у почитателей творчества художника, так и у любого человека, интересующегося подлинно народной культурой и эстетикой русской и славянской мифологии, — отметил историк Владимир Сидоров. — Всем нам с детства знакомы его иллюстрации к былинам, сказкам Пушкина, циклам русских народных сказок. У многих поколений именно его рисунки сформировали восприятие русской культуры.

Иван Билибин стал известен благодаря неповторимому стилю, давшему яркую образность картинам по мотивам сказочной Руси. Отличительной чертой билибинских рисунков стали четкие контуры объектов и персонажей, использование ярких, насыщенных цветов и дотошное внимание к деталям. В результате его рисунки получались объемно-выпуклыми и вместе с тем почти игрушечными. Это и было нужно для визуализации сказок и былинно-мифологических сюжетов.

— Вместе с тем Иван Билибин очень серьезно подходил к реальной исторической составляющей своего творчества, — отметил Владимир Сидоров. — Он предпринял этнографическую экспедицию по Русскому Северу, где собрал коллекцию народных костюмов и изучил орнаменты и символику деревянного зодчества. Все это нашло свое отражение в его творчестве. Например, для обрамления своих рисунков, создания красивых рамок Иван Билибин часто использовал орнаменты в русском народном стиле.

Выставка «Сказ об Иване Билибине» будет открыта для посетителей в центре имени Грабаря до 15 октября.

ДОСЬЕ

Иван Билибин родился 16 августа 1876 года. В 1900 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Занимался в рисовальной школе Общества поощрения художеств. В 1898 году два месяца учился в мастерской художника Антона Ашбе в Мюнхене, а после занимался под руководством Ильи Репина в Высшем художественном училище Академии художеств.