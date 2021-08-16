Отличные условия для новых научных свершений

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко (справа) с главным инженером административно-хозяйственной части Владимиром Рыбараком осматривают ремонтные работы / Фото: Пресс-служба Сеченовского университета

В Химическом корпусе Сеченовского университета появятся студенческие научные коворкинги. 16 августа ректор вуза Петр Глыбочко осмотрел ход ремонтных работ.

В доме № 21 на 5-й Парковой улице в плановом режиме обновляют аудитории для лекций и практических занятий перед началом учебного года. Специалисты меняют напольное покрытие и двери в аудиториях, красят стены, обновляют потолки и систему освещения. Однако руководство университета решило перепрофилировать несколько учебных классов.

— Речь идет о студенческих научных коворкингах. В этих зонах ребята со своими руководителями смогут заниматься своими проектами. Для того чтобы подтвердить ту или иную научную гипотезу, группам предоставят все необходимое оборудование. Заниматься в коворкинге студенты смогут уже начиная с первого курса, — рассказали в пресс-службе Сеченовского университета.

Там добавили, что исследования, которые ребята будут проводить в обновленных пространствах, коснутся самых разных отраслей, однако в первую очередь это будут фундаментальные науки.

— А свои наработки студенты смогут интегрировать в уже действующие исследовательские проекты вуза, — уточнили в пресс-службе вуза.

Обновленный корпус должен открыть свои двери для юных исследователей в середине сентября 2021 года. Первыми доступ в новые коворкинги получат студенты направлений биотехнология, биоинженерия и биоинформатика.

В здании расположат кафедры биотехнологии, химии и фармацевтической технологии Института трансляционной медицины и биотехнологии и Института фармации. В корпусе будут заниматься студенты лечебного, педиатрического, медико-профилактического и стоматологического факультетов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Глыбочко, ректор Сеченовского университета:

— Парадигма образования меняется, а вместе с ней должны меняться и условия обучения. Для того чтобы придерживаться выбранного университетом курса на исследовательское лидерство, наши студенты должны быть вовлечены в исследовательские проекты. Обновленный корпус и современные образовательные пространства, я уверен, будут всячески этому способствовать.