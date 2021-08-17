От сообщений дергается глаз: психолог рассказала, почему нужно отвлекаться от смартфона
Ученые из Университета Джорджии провели исследование и выяснили, что привычка отвлекаться на смартфон может быть признаком депрессии и тревожного расстройства. «Вечерняя Москва» вместе с социальным психологом Ольгой Малиновской разбирались, почему так происходит.
Один из самых популярных страхов сейчас — потерять, разбить или оставить телефон дома.
—В смартфоне хранятся фотографии, сообщения и контакты. Телефон — продолжение человека. Поэтому много страхов связано именно с ним, — говорит Малиновская.
Телефон — идеальное место, чтобы «сбежать» из реальности.
— Люди с тревожными расстройствами живут в постоянном страхе и волнении. А в телефоне можно включить сериал, музыку, которые помогают справиться с тревогой. Постоянно «сбегать» туда — не вариант. Но если человеку нужно отвлечься, чтобы почувствовать себя лучше, то я не вижу ничего плохого, чтобы сделать это с помощью телефона, — добавила психолог.
Правда, люди, которые находятся рядом, могут испытывать негативные чувства, если их знакомый отвлекается на светящийся экран.
— Человеку может показаться, что он недостаточно интересен собеседнику. Кроме того, для многих такая привычка может быть показателем невоспитанности, — отметила Малиновская.
Кстати, люди чаще всего отвлекаются на телефон, находясь рядом с близкими, чем со знакомыми и коллегами. Поэтому это можно даже принять за комплимент.