От сообщений дергается глаз: психолог рассказала, почему нужно отвлекаться от смартфона

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Ученые из Университета Джорджии провели исследование и выяснили, что привычка отвлекаться на смартфон может быть признаком депрессии и тревожного расстройства. «Вечерняя Москва» вместе с социальным психологом Ольгой Малиновской разбирались, почему так происходит.

Один из самых популярных страхов сейчас — потерять, разбить или оставить телефон дома.

—В смартфоне хранятся фотографии, сообщения и контакты. Телефон — продолжение человека. Поэтому много страхов связано именно с ним, — говорит Малиновская.

Телефон — идеальное место, чтобы «сбежать» из реальности.

— Люди с тревожными расстройствами живут в постоянном страхе и волнении. А в телефоне можно включить сериал, музыку, которые помогают справиться с тревогой. Постоянно «сбегать» туда — не вариант. Но если человеку нужно отвлечься, чтобы почувствовать себя лучше, то я не вижу ничего плохого, чтобы сделать это с помощью телефона, — добавила психолог.

Правда, люди, которые находятся рядом, могут испытывать негативные чувства, если их знакомый отвлекается на светящийся экран.

— Человеку может показаться, что он недостаточно интересен собеседнику. Кроме того, для многих такая привычка может быть показателем невоспитанности, — отметила Малиновская.

Кстати, люди чаще всего отвлекаются на телефон, находясь рядом с близкими, чем со знакомыми и коллегами. Поэтому это можно даже принять за комплимент.