Уберите руки от Цоя

Фото: Чумичев Александр, Шогин Александр / ITAR-TASS

В понедельник, 16 августа, сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр обратился с апелляционной жалобой на решение Савеловского суда Москвы, который не стал рассматривать его иск к авторам фильма «Цой».

Кинолента Алексея Учителя вышла 12 ноября 2020 года, и с тех пор сыну Цоя нет покоя. Еще тогда Александр опубликовал в соцсетях сообщение, что вместе с Робертом Цоем (отцом Виктора Цоя) он обратился в правительство, Минкультуры и к президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на судьбу фильма.

Причинами возмущения стало то, что родные Виктора не давали согласия на использование его изображений, причем нигде до этого не опубликованных, и имени в фильме, не было и разрешений на использование интеллектуальной собственности. По мнению создателей кино, там нет Цоя, есть только кадры из документальных съемок Учителя. Режиссер уверят: главный герой фильма не Цой, а гроб, который везут близкие музыканта вместе с водителем на кладбище. Александр посчитал, что такая «вымышленная история» порочит доброе имя Цоя и его родных.

— Мы сразу обозначили свою позицию, что мы это не согласуем и не разрешим использовать, надеясь, что они изменят сценарий, если будут снимать все-таки, — объяснял журналистам Александр.

Александр Цой добивается удаления кадров со своим отцом Виктором Цоем, которые режиссер Алексей Учитель использовал в фильме / Фото: Никеричев Андрей /АГН «Москва»

Но мирного решения не последовало, и он обратился в суд: потребовал удалить имя отца из названия ленты и кадры с ним, а также взыскать компенсацию морального вреда за несогласованное использование изображения на общую сумму 110 тысяч рублей. Цой подал три иска в Пресненский и Савеловский суды, но все они были отклонены. По какой причине — узнать так и не удалось. Теперь Мосгорсуд рассмотрит жалобу Александра на решение районных судов. Пресс-служба суда подтвердила, что апелляция будет рассмотрена.

Андрей Марочкин, звездный юрист:

— В соответствии с частью 1 статьи 152.1. ГК РФ обнародование и использование изображения гражданина допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти его изображение может использоваться с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии — с согласия родителей. Такое согласие не требуется, когда изображение получено при съемке в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях. Если в фильме фигурирует такое изображение Виктора, то претензии родственников к Учителю необоснованны.

Что касается интеллектуальной собственности, если исключительное право на произведения Цоя перешло по наследству, то правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам его использовать. Что касается нарушения неприкосновенности частной жизни, то в уголовном праве РФ имеется статья 137 УК РФ, по которой наступает ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну.

Алла Соколова, драматург, режиссер:

— Я считаю, что Алексей Учитель не имел права использовать материалы и додумывать историю без согласования с родственниками Виктора Цоя. Если бы это был какой-то вымышленный персонаж, тогда режиссер имел бы право творить, как ему хочется. А здесь он должен был бы назвать фильм иначе или хотя бы написать в титрах — посвящается Виктору Цою. Если же режиссер берет за основу случай из жизни и героя, то, конечно, он не имеет права до такой степени извращать жизненный путь звезды. Если родственники живы, то с ними, конечно, нужно держать связь. Я бы обязательно связалась.