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В реанимациях нет пациентов, прошедших вакцинацию

Марьяна Шевцова

Общество
В реанимациях нет пациентов, прошедших вакцинацию
Медики больницы № 52 за работой в реанимации, где лечатся пациенты с тяжелым течением коронавирусной инфекции / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Мифы о вакцинации против ковида продолжают заполнять интернет-пространство. Один из последних слухов — в реанимациях много привитых пациентов. Как на самом деле обстоят дела, в понедельник, 16 августа, «Вечерней Москве» рассказал главный врач городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева Арнольд Маркаров.

По словам медика, в реанимации его больницы вакцинированных пациентов нет.

— Я много общаюсь с коллегами, и от них такого тоже не слышал ни разу. По данным нашей статистики, среди реанимационных больных вакцинированных нет, — сообщил Арнольд Маркаров.

При этом главврач больницы рассказал, что в терапевтических отделениях лечатся пациенты, которые ранее сделали прививку.

— Риск заболеть остается в первые дни после введения первого компонента вакцины, когда иммунитет еще не сформировался. Ведь антитела вырабатываются примерно в течение 20 дней, — пояснил он.

Поэтому после прививки крайне важно продолжать соблюдать меры безопасности, носить маску, держать социальную дистанцию, по возможности не посещать места с большим скоплением людей.

И все же процент заболевших среди вакцинированных совсем небольшой.

— Если такое и случается, то люди переносят вирус в легкой форме, — добавил врач.

Подобные мифы, считает он, появляются и распространяются из-за того, что люди доверяют непроверенным источникам.

— Всю достоверную информацию можно узнать только из официальных ресурсов, — подчеркнул Маркаров. — Когда я слышу о различных мифах от людей, всегда спрашиваю, есть ли у них медобразование, чтобы делать такие заявления.

В реанимациях нет пациентов, прошедших вакцинациюФото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Кстати, за распространение заведомо ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, в том числе коронавирусе, предусмотрены штрафы и даже ограничение свободы.

Между тем именно вакцинация поможет победить пандемию.

— Только с помощью коллективного иммунитета мы сможем остановить распространение вируса, — сказал Маркаров, отметив, что сейчас появляются новые штаммы.

А вот вакцинация должна помочь не допустить их возникновения.

КСТАТИ

Сделать прививку от коронавируса можно в городских поликлиниках, в любом павильоне «Здоровая Москва», а также в торговых центрах и других общественных местах, где работают выездные прививочные бригады. Сейчас горожанам доступна вакцина «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»).

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