Создатель подземных дворцов:со дня рождения архитектора Леонида Полякова исполняется 115 лет

Интерьер подземного зала станции «Арбатская» столичного метрополитена / Фото: Борис Приходько / РИА Новости

В августе исполняется 115 лет со дня рождения архитектора Леонида Полякова, по проектам которого были построены многие станции столичного метрополитена.

Леонид Михайлович Поляков родился 21 августа 1906 года в Санкт-Петербурге. Высшее образование получил в бывшей Академии художеств — в Ленинградском художественно-техническом институте. Среди его учителей был зодчий Иван Фомин.

В начале 1930-х годов вместе с группой архитекторов Леонид Поляков переехал в Москву, где вместе с Борисом Иофаном и другими участвовал в проектировании Дворца Советов, (проект так и не был воплощен). В марте 1938 года открылся участок метро второй очереди между станциями «Улица Коминтерна» (ныне «Александровский сад») и «Курская». Проект был выполнен архитектором Леонидом Поляковым.

В 1950 году по его проекту была сооружена станция «Калужская» («Октябрьская» Кольцевой линии), а в 1953 году открылась «Арбатская» Арбатско-Покровской линии.

— Архитектурной находкой «Октябрьской» явилась декоративная композиция торцовой стелы зала: сквозь арочный проем, в котором установлена черно-золотистая решетка в виде ворот, виднеется подсвеченное скрытым источником изображение синего неба, помещенное в неглубокой нише. Архитектор, преодолевая ощущение подземности, создал иллюзию раскрытия пространства зала в природу. Этот прием он повторил через несколько лет в оформлении станции «Пушкинская» Ленинградского метрополитена, — рассказал историк метрополитена Петр Новиков.

Архитектор Леонид Михайлович Поляков / Фото: Public domain

В архитектуре станции «Арбатская» явно читаются древнерусские декоративные мотивы. Белый фасад наземного вестибюля, который после строительства здания Министерства обороны не виден пассажирам, был украшен гирляндами цветов над входными арками. Основная архитектурная тема станционного зала — параболическая аркада, уходящая далеко в перспективу.

В 1955 году вышло постановление ЦК КПСС о борьбе с излишествами в архитектуре. Леонида Полякова и Александра Борецкого лишили Сталинской премии за проект гостиницы «Ленинградская». Этот удар Поляков пережил тяжело. До конца жизни он преподавал в Московском центральном художественно-промышленном училище, но никакими проектами больше не занимался.

КСТАТИ

В середине 90-х годов прошлого века была идея переименовать станции Кольцевой линии в соответствии с месяцами года. Но «Ноябрьских» и «Декабрьских» станций не случилось.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

На станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии в 1996 году был снят клип на песню Валерия Сюткина «42 минуты», а в 1976 году — «Арлекино» Аллы Пугачевой.

ЦИФРА

40 метров составляет глубина заложения станции «Октябрьская» Кольцевой линии метрополитена.