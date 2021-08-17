Соблюсти баланс между экологией и инфраструктурой

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

В ходе конкурса «Московское качество» горожане выбирают парк с лучшей рекреационной инфраструктурой. На что при выборе обращать внимание? Какие услуги в парке нужны?

Чем больше на природной территории рекреации, тем меньше самой природы, убежден редактор Красной книги Москвы, кандидат биологических наук Борис Самойлов.

— Для парка достаточно удобных пешеходных дорожек и скамеек. Ведь главное, что там нужно делать — это гулять, слушать птиц и созерцать природу, — убежден эксперт.

Урбанист Григорий Мельник добавляет:

— Помимо пешеходных дорожек, сейчас необходимы еще отдельные и велосипедные. А рядом с парком — городской велопрокат. Дело в том, что сама идея велопрогулок сейчас становится все популярнее, а инфраструктуры остро не хватает. В одном из лучших парков Москвы — Битцевском — кататься на велосипеде вообще проблематично: на грунтовых тропках слишком много корней. Похожая ситуация в парке «Кузьминки».

Эксперт также убежден, что в парке обязательны детские площадки.

— Ребенку совершенно не интересны пешие прогулки по лесу. «Заманить» его в парк можно обещанием привести в интересный игровой городок. Поэтому таких городков должно быть несколько, по всему парку — чтобы гулять с детьми от одного до другого, — убежден эксперт.

Также, как считает Мельник, в парке должно быть несколько спортивных площадок.

— Воздух на природных территориях намного чище, чем в наших дворах, и прекрасно подходит для занятий спортом, — пояснил эксперт. — Поэтому спортивные городки должны располагаться в разных концах парка, причем ближе к жилым массивам, чтобы там могли заниматься жители ближайших домов. «Уносить» спортивные городки вглубь парков, как это часто делается сейчас, — глупо. Мы сразу резко снижаем число занимающихся.

Борис Самойлов также считает, что паркам необходимы эколого-просветительские центры, как, например, в «Лосином острове» и «Кузьминках».

— Дети, да и взрослые, которые приходят сюда на экскурсии, должны понимать, что парк — это не просто деревья, а часть городского леса, живой организм, где есть свои насекомые, животные, птицы, рыбы. Что это природа, к которой нужно относиться трепетно и с почтением.

По мнению Григория Мельника, каждому парку также необходимы беседки — чтобы укрыться от жары и дождя, а также туалеты.

— Если говорить о парках культуры и отдыха, то тут вполне уместны и кафе, и летние кинотеатры, и открытые бассейны, и эстрады для танцев, и детские аттракционы, — перечисляет эксперт. — Эталоном в этом плане, я думаю, можно назвать «Сокольники»: здесь действительно масса развлечений на любой вкус. Но перебарщивать с ними тоже нельзя. Парк Горького, я считаю, переборщил, и там теперь, как правило, более людно, чем даже на Красной площади. Все-таки обилие рекреационной структуры должно органично сочетаться с инфраструктурой для отдыха спокойного: тенистыми аллеями, дорожками, беседками.

Парк, где гремит музыка и бродят плотные толпы посетителей, — это привет из СССР. В современном городе, где и без того людно и шумно, многие хотят более камерной обстановки.

СПРАВКА

Сейчас в категории «Парк с лучшей рекреационной инфраструктурой» лидируют природно-исторический парк «Косинский», а также парк «Сказка» в Крылатской пойме Москвы-реки.

На третьем месте — памятник природы «Серебряный Бор». Голосование продлится до конца октября. Успейте выбрать парк, который вам больше нравится!