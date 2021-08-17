Здесь всегда ждут вашего звонка

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Москвичи выбирают управляющую компанию с лучшим кол-центром.

Пока с большим отрывом лидирует УК «НВ-Сервис». На втором месте — компания «Соколиная гора», на третьем — «Ремкомплектстрой»

— Вообще кол-центр в УК — это каменный век, рассказывает исполнительный директор управляющей компании Ринат Газимов. — Все современные «управляшки» давно создали свои сайты и мобильные приложения, и общение, как правило, происходит через них. Но люди так устроены, что им нужно поговорить, пообщаться, услышать сочувствие — ведь многие звонят по какой-то проблеме.

Поэтому управляющие компании часто вынуждены содержать кол-центры. Как правило, их сотрудники не просто записывают заявки, но и дают советы. Что делать, например, если залили соседи. Или закапала батарея. Или во всей квартире погас свет, хотя у соседей он есть.

Диспетчеры одновременно и консультанты по вопросам ЖКХ, и психологи. О работе управляющей компании часто судят именно по ним.

Как пояснил Ринат, содержат кол-центр, разумеется, сами жильцы, оплачивая услуги управляющей компании. Обычно операторы работают из дома, но есть и настоящие диспетчерские — в ново- стройках площади позволяют их организовать.

— Диспетчерские работают круглые сутки, а вот помощь некоторых специалистов — например, кровельщика — круглосуточно не оказывается. Иногда приходится ждать до утра. Имейте в виду и с диспетчером не ругайтесь, — советует эксперт.