Родители чаще выбирают спортивные секции

12-летний Юрий Терещенков занимается хоккеем в физкультурно-спортивном объединении «Хоккей Москвы» Департамента спорта города Москвы. На льду школьник с восьми лет и готов вставать на тренировки даже ранним утром в выходной день / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Более миллиона детей посещают кружки и секции. 17 августа Департамент образования и науки Москвы рассказал о самых популярных направлениях.

Сегодня записать ребенка в кружок или секцию можно через официальный сайт мэра Москвы. Услуга расположена в разделе «Образование». Родителю или школьнику нужно кликнуть на название, уточнить этап обучения (начинающий или продолжающий), а в строке поиска ввести ключевые слова для поиска интересующего направления. Для удобства пользователей кружки и секции систематизированы и разделены на 35 тематических блоков: «Музыка», «Туризм и краеведение», «Физическая культура и спорт» и другие.

— В прошлом учебном году занятия посещали свыше 1 миллиона 145 тысяч человек, что на 122 тысячи больше, чем годом ранее, — рассказали в Департаменте образования и науки Москвы.

Сейчас открыто более 130 тысяч кружков и секций, при этом большая часть занятий — 83 процента — проводится на бесплатной основе. Ребята могут выбрать техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое, социально-гуманитарное направления. В учреждениях образования изучают литературу, математику, информатику, робототехнику, программирование, китайский и английский языки. Немало и тех, кто хочет заниматься творчеством. В кружках можно научиться писать маслом, рисовать, играть на музыкальных инструментах или танцевать.

Одними из самых популярных остаются спортивные секции, где готовят будущих кандидатов в сборные команды города и страны.

— В Москве работает 79 спортивных школ, здесь можно попробовать свои силы в более чем 70 видах спорта: в футболе, волейболе, дзюдо, бадминтоне и других, — уточнили в департаменте. — Чтобы приступить к некоторым тренировкам, понадобится пройти вступительные испытания.

Многим современным мальчишкам нравится хоккей. 12-летний Юрий Терещенков учится в 7-м классе и посещает физкультурно-спортивное объединение «Хоккей Москвы» столичного Департамента спорта. С клюшкой на льду он с восьми лет.

— Мне очень нравится этот вид спорта, — поделился школьник. — Тренировки несколько раз в неделю, устаю, но даже в пять утра готов встать, чтобы поехать на лед.

Заниматься хоккеем в детстве мечтал Юрин папа, Алексей. Он даже играл во дворе своего дома с известным игроком ЦСКА Игорем Сметанкиным.

— Я прошел отбор в команду «Динамо», но моя мама была против такого травмоопасного спорта, в итоге у меня не сложилось, зато мои сыновья Юра и Ваня достигают больших успехов в этом деле, — отметил Алексей.

В семье Терещенковых действительно два хоккеиста. Пример старшего брата заразил этим видом спорта и 10-летнего Ивана.

— Спортивные занятия — это очень полезно для здоровья. Хочется, чтобы мои дети выросли сильными и здоровыми, — добавил папа мальчиков.

Кстати, помимо хоккея, Юра увлекается программированием, а Ваня — обожает историю. Родители стараются заниматься их разносторонним развитием.