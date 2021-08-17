Посетителям музея предлагают пройти путь гениального поэта-акмеиста

Старший научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой Мария Степанова проводит экскурсию по выставке, посвященной поэту Николаю Гумилеву / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

17 августа в Доме-музее Марины Цветаевой открылась выставка «Поэт с историей». Экспозиция посвящена Николаю Гумилеву.

Выставка открылась в год двух юбилеев: 135 лет со дня рождения поэта и 100 лет со дня его трагической гибели.

— Николай Гумилев и Марина Цветаева никогда не встречались лично, — говорит Мария Степанова, старший научный сотрудник Дома-музея Цветаевой. — Гумилев редко бывал в Москве, но даже как-то проходил в двух шагах от дома Цветаевой в Борисоглебском переулке: в июле 1921 года, за месяц до своей смерти.

Этот факт огорчал Цветаеву. Она мечтала познакомиться с Гумилевым, с которым, по воле судьбы, постоянно сталкивалась заочно. Так, Гумилев рецензировал ее первый сборник стихов «Вечерний альбом».

— И вот в юбилейный год, можно сказать, произошло чудо: свидание двух душ, — подчеркнула Степанова, — на выставке, посвященной большому поэту, как говорила сама Цветаева о Гумилеве.

В основе выставки — статья Цветаевой, которую она написала уже в эмиграции, «Поэты с историей и поэты без истории». Гумилев, согласно ее классификации, как раз поэт с историей: он прошел путь от своей первой, довольно слабой книги «Путь конквистадоров» до великой книги русской поэзии — сборника «Огненный столп».

— Пространство выставки оформлено в виде коридора жизни Николая Гумилева, — пояснила Мария Степанова.

Посетителю предстоит пройти пять ступеней, по которым поэт совершил восхождение к своему «максимуму».

Начинается все с раздела, посвященного борьбе Гумилева с литературной богемой. Коллеги очень долго не хотели принимать его в свой мир. Второй раздел рассказывает о борьбе Гумилева за женские сердца: любви — счастливой и несчастной — в его жизни было много. В третьей части выставки поэт представлен как бесстрашный путешественник и исследователь: он четыре раза ездил в Африку. Четвертый раздел выставки характеризует Гумилева как бесстрашного воина — участника Первой мировой войны. И заключительная часть посвящена борьбе поэта с забвением.

— Когда «Огненный столп» вышел из печати, его уже арестовали за участие в антисоветском заговоре, — рассказала Степанова.

Помимо прижизненных изданий сборников поэта из фондов Дома-музея Цветаевой, на выставке представлены мемориальные вещи, письма, фотографии и документы. В экспозиции можно увидеть, например, шкатулку и чернильницу Гумилева, в которую, возможно, он макал перо, когда писал последние стихи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Жук, директор дома-музея Марины Цветаевой:

— Николая Гумилева мы каждый год вспоминаем в музее 26 августа — в день его памяти. В этот юбилейный год мы сделали выставку. Пусть она получилась камерная, но для нас очень важная. В экспозиции представлены вещи и из наших фондов, и из фондов наших друзей: Гумилевского общества, Российского государственного архива литературы и искусства. Они предоставили нам несколько автографов Николая Гумилева и его первой жены Анны Ахматовой. Фактически эта выставка — наша дань памяти, уважения и большой любви к великому русскому поэту Николаю Гумилеву.