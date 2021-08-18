Более 80 москвичей с ментальными нарушениями присоединились к выездной реабилитации

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Этим летом Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» при поддержке столичного Департамента труда и соцзащиты организовал выездную реабилитацию для детей и взрослых москвичей с ментальными нарушениями, в том числе с аутизмом.

15 августа завершилась вторая смена для людей с расстройствами аутистического спектра и другими особенностями ментального развития. В рамках каждой лагерной смены около 50 человек с инвалидностью и их сопровождающие смогли бесплатно отдохнуть на базе санатория «Воробьево» в Калужской области. На большой зеленой территории подопечные и их родители или законные представители занимались с педагогами, получали регулярные консультации и заводили новые знакомства.

Проект реализован АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» при поддержке столичного Департамента труда и соцзащиты населения. «Наш солнечный мир» оказывает профессиональную помощь детям и взрослым с аутизмом и другими ментальными особенностями: это занятия со специалистами, социализация и все необходимые реабилитационные меры. Этим летом в рамках нового проекта более 80 детей и взрослых с ментальными нарушениями получили услугу выездной реабилитации.

— В качестве дополнительной меры социальной поддержки уже больше 15 лет для москвичей организуется выездная реабилитация. Некоторое время услуга предоставлялась в основном взрослым и детям, не имеющим ментальных особенностей здоровья. Мы получали обращения от родителей, опекунов с просьбами открыть выездную реабилитацию для их детей, искали варианты, так как все должно быть адаптировано для размещения таких ребят. Этим летом мы совместно с центром «Наш солнечный мир» впервые открыли набор на две смены для людей с ментальной инвалидностью и планируем работать над расширением программы в будущем, — прокомментировал Алексей Володин, заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы.

Зеленые холмы вдалеке, кроны деревьев, лес — такой вид открывается из окон санатория, где проводили летние дни семьи с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС). К приезду гостей организаторы выездов позаботились о безопасности во всех помещениях: на окнах и балконах установили специальные ограничители, поэтому родители могли не волноваться за ребят. Территория большая, и специалисты помогали гостям изучать живую природу, организовывали походы в лес, в поля и к водоемам. Это были не просто короткие прогулки, а важная часть реабилитации, которую очень любят как дети, так и взрослые, ведь многие из них живут в мегаполисе, не имея возможности выбраться за город.

Занятия проводились каждый день. Вместе с ребятами их посещали и родители: задача центра — не только помочь семьям в рамках одного курса, но и дать возможность набраться опыта, который пригодится для регулярных занятий дома.

Для «Нашего солнечного мира» работа с родителями — это неотъемлемая часть реабилитации, поэтому даже в санатории для них проводились специальные семинары по вечерам, когда дети уже спали. Каждое занятие — тематическое, взрослые получили большое количество практической информации, которая пригодится им в дальнейшем. Пока они учились и советовались с профессионалами, на этажах дежурили педагоги, следящие за безопасностью ребят.

В программе курса были как индивидуальные занятия, так и групповые. Каждый день проходил по насыщенному расписанию: утром дети могли заняться зарядкой на свежем воздухе под веселую музыку, потом все шли на завтрак, а в 10:00 начинались занятия, которые продолжались весь день, кроме перерыва на обед и вечерней программы.

Заключительное событие дня — просмотр летних хроник, которые ребята готовили вместе с педагогами, как настоящая съемочная группа. Они перемещались по этажам и территории лагеря, брали интервью у проживающих, старались запечатлеть интересные моменты из жизни, чтобы другие дети вместе со взрослыми могли их пересмотреть.

В лагере проводились занятия по сенсомоторной адаптации. Часто можно было увидеть, как под руководством педагогов ребята занимались с песком, глиной и другими тактильными материалами.

— Всего лишь за 10 дней занятий наблюдается колоссальная динамика. Сенсорные детали помогают детям научиться управлять своим вниманием и удерживать его на конкретных объектах, — рассказывает Константин Бешкета, клинический психолог.

Во время занятий специалисты старались найти индивидуальный подход к каждому подопечному. Некоторые люди с РАС не говорят, но при этом могут письменно выражать свои мысли: специалисты центра регулярно проводили занятия с неговорящими ребятами, которые при этом могут печатать текст с помощью клавиатуры самостоятельно или при минимальной поддержке.

Родители отметили: несмотря на важность профессиональной помощи, теплая атмосфера для них тоже много значит.

— Здесь очень домашняя обстановка, дети чувствуют себя комфортно. Мой ребенок довольно сильно реагирует на шум, но пребывание здесь помогло ему лучше социализироваться. Кроме того что здесь работают специалисты в сфере реабилитации, они еще и с огромной добротой относятся к проживающим, — поделилась Алина Иванова, мама семилетнего Артема.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Для нас принципиально важно, чтобы все реабилитационные пространства, которые мы организовываем, были инклюзивными. В этом году мы специально организовали этот выезд в месте, где на территории по соседству отдыхают обычные дети. И наши дети с особенностями развития могут играть, веселиться, принимать участие в каких-то конкурсах вместе с ними, в одном пространстве. При этом для наших ребят реализована полноценная реабилитационная программа на основе лучших методик с доказанной эффективностью, входящих в программу комплексной реабилитации и социальной адаптации центра, — резюмировал Игорь Шпицберг, руководитель центра «Наш солнечный мир».