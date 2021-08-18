Какие вопросы задают о донорстве плазмы на горячей линии

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

С апреля 2020 года специалисты горячей линии для доноров плазмы с антителами к COVID-19 обработали более миллиона звонков от горожан. Всего с начала пандемии 24 тысячи переболевших и вакцинированных москвичей совершили более 32 тысяч донаций. Благодаря донорам город заготовил 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19. Сегодня расскажем о том, какие вопросы оказались самыми популярными, и с какими ситуациями приходилось сталкиваться операторам горячей линии для доноров плазмы.

Около 20 процентов обратившихся на горячую линию уточняют подробности донации, спрашивают о том, как подготовиться к этой процедуре и каковы критерии отбора доноров. Еще один популярный запрос касается проверки на антитела.

К операторам горячей линии постоянно обращаются жители с хроническими заболеваниями с вопросом: «Как стать донором плазмы?». Несмотря на противопоказания, люди, переболев ковидом или зная от переболевших, как тяжело может протекать болезнь, готовы помогать другим. Они горячо убеждают операторов, что прекрасно себя чувствуют и могут стать донорами.

А однажды на горячую линию обратилась девушка с желанием стать донором. При переходе к вопросу про возраст она рассказала, что ей исполнилось 18 лет только вчера. Операторы рассказывают, что девушка приняла решение стать донором ещё в прошлом году, будучи несовершеннолетней. Она решила, что как только достигнет 18 лет, сразу станет донором для помощи больным коронавирусной инфекцией и донором цельной крови для тех, кому она требуется.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Сотрудники учреждений соцзащиты Москвы стали одними из первых, кто сдавал кровь на плазму в рамкахпроекта «Доноры надежды». Одна сдача плазмы может спасти жизни двоих или троих людей благодаря антителам, выработанным после болезни, которую перенес донор, или после вакцинации.

Одним из таких доноров надежды является сотрудница Моего социального центра «Ломоносовский» Альмира Вальшина. Она давно занимается донорством для больных детей. После перенесенной коронавирусной инфекции, не задумываясь стала донором плазмы.

— Для меня день донации — это всегда праздник и встреча с настоящими героями, потому что каждый донор, каждый кто помогает нуждающимся — это герой. Главное в этом деле эмпатия и желание помочь, — говорит Альмира.

Сотрудница ТЦСО «Царицынский» Татьяна Рогожина проходила донацию неоднократно.

— Многие мои знакомые и близкие очень тяжело перенесли коронавирус, у некоторых были серьезные поражения легких. Я занимаюсь сдачей крови уже более 20 лет. У меня не было никаких сомнений — после болезни я сразу пошла сдавать кровь на антитела, — рассказывает Татьяна Рогожина.

Отметим, что окончательное решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог в день назначенной донации.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Донорам плазмы с антителами к коронавирусу полагаются стимулирующие выплаты — 5000 рублей, а также компенсация на питание — 1235 рублей. При безвозмездной плазмосдаче донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса «Почетный донор Москвы» или «Почетный донор России».

Для желающих стать донорами плазмы после перенесенной коронавирусной инфекции или вакцинации «Спутником V» работает горячая линия по телефону: +7 (495) 870-45-16 (ежедневно с 9:00 до 19:00). Более подробная информация — на сайте Департамента здравоохранения Москвы mosgorzdrav.ru/plazma.

В Москве работает 8 пунктов для сдачи плазмы после COVID-19:

— Центр крови имени О.К. Гаврилова — ул. Бакинская, д. 31

— Центр крови имени О.К. Гаврилова — ул. Поликарпова, дом 14, корп.2

— НИИ СП имени Н.В. Склифосовского — Большая Сухаревская площадь, д. 3, корп. 12

— ГКБ № 52 — ул. Пехотная, д. 3 корпус 1

— ГКБ имени М.П. Кончаловского — Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 5

— ГКБ имени А.К. Ерамишанцева — ул. Ленская, д. 15

— ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова — ул. Саляма Адиля, д. 2/44

— ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова — Ленинский пр-т, д. 10, к.