Вези нас, электробус
Во вторник, 17 августа, мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о развитии электрического транспорта и провел заседание президиума столичного правительства.
На маршрут № т53, связывающий Таганский район и Восточный округ, вчера вышел 700-й электробус.
— Всего за три года с момента поставки первых машин электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе, — отметил глава города. — В Лондоне сегодня работают 400 электробусов, в Париже — 150, в Берлине — 200, а в Амстердаме — 211.
Пассажирам удобно
Сейчас встретить электробус в Москве можно на 56 маршрутах.
— За три года работы они прошли больше 40 миллионов километров и перевезли свыше 100 миллионов пассажиров, — написал Сергей Собянин.
Весной в Москве открылся собственный завод по сборке электробусов. Там создают самые современные машины в мире: экологичные, низкопольные, укомплектованные спутниковой навигацией, с USBразъемами, медиаэкранами и климат-контролем.
Памятники под охраной
Мэр по итогам заседания президиума выделил грант на регистрацию выявленных памятников культурного наследия — свыше 10 миллионов рублей.
— Всего на территории Москвы учтено свыше двух тысяч выявленных объектов культурного наследия, из них свыше 550 объектов приняты на охрану начиная с 2011 года, — рассказали в пресс-службе мэрии.
Промзоны изменятся
Сергей Собянин призвал ускорить разработку проектов комплексного развития территорий бывших промзон. В ближайшее время правительство утвердит 13 проектов в рамках городской программы «Индустриальные кварталы».
— Если посмотреть на Москву с высоты, вы увидите, что она «утыкана» заброшенными промзонами. В них нет производства, но есть какие-то склады, груды металлолома и свалки, — сказал мэр.
Сергей Собянин отметил, что эти площади надо включать в жизнь города. Работающие предприятия оставлять и развивать, а на заброшенных территориях строить современные кварталы.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Москве внедряются «Умные перекрестки». Впервые они появились чуть больше года назад, сейчас их почти 500. По словам Сергея Собянина, их создают там, где пересекаются большие потоки машин и пешеходов. Например, на площади Тверской Заставы работает такая умная система. Благодаря ей скорость движения транспорта возле площади выросла на 35 процентов, а пешеходы стали тратить в два раза меньше времени на переход дороги.