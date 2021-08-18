Вези нас, электробус

Генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов (слева направо на первом плане) во время посещения центра по производству электробусов на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода / Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы / АГН «Москва»

Во вторник, 17 августа, мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о развитии электрического транспорта и провел заседание президиума столичного правительства.

На маршрут № т53, связывающий Таганский район и Восточный округ, вчера вышел 700-й электробус.

— Всего за три года с момента поставки первых машин электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе, — отметил глава города. — В Лондоне сегодня работают 400 электробусов, в Париже — 150, в Берлине — 200, а в Амстердаме — 211.

Пассажирам удобно

Сейчас встретить электробус в Москве можно на 56 маршрутах.

— За три года работы они прошли больше 40 миллионов километров и перевезли свыше 100 миллионов пассажиров, — написал Сергей Собянин.

Весной в Москве открылся собственный завод по сборке электробусов. Там создают самые современные машины в мире: экологичные, низкопольные, укомплектованные спутниковой навигацией, с USBразъемами, медиаэкранами и климат-контролем.

Мария Хатоян, водитель электробуса / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Памятники под охраной

Мэр по итогам заседания президиума выделил грант на регистрацию выявленных памятников культурного наследия — свыше 10 миллионов рублей.

— Всего на территории Москвы учтено свыше двух тысяч выявленных объектов культурного наследия, из них свыше 550 объектов приняты на охрану начиная с 2011 года, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Промзоны изменятся

Сергей Собянин призвал ускорить разработку проектов комплексного развития территорий бывших промзон. В ближайшее время правительство утвердит 13 проектов в рамках городской программы «Индустриальные кварталы».

— Если посмотреть на Москву с высоты, вы увидите, что она «утыкана» заброшенными промзонами. В них нет производства, но есть какие-то склады, груды металлолома и свалки, — сказал мэр.

Сергей Собянин отметил, что эти площади надо включать в жизнь города. Работающие предприятия оставлять и развивать, а на заброшенных территориях строить современные кварталы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Москве внедряются «Умные перекрестки». Впервые они появились чуть больше года назад, сейчас их почти 500. По словам Сергея Собянина, их создают там, где пересекаются большие потоки машин и пешеходов. Например, на площади Тверской Заставы работает такая умная система. Благодаря ей скорость движения транспорта возле площади выросла на 35 процентов, а пешеходы стали тратить в два раза меньше времени на переход дороги.