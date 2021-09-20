Николай Бурляев: Страшно потерять душу
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Николай Бурляев отметил свой 75—летний юбилей. В интервью «Вечерке» актер и режиссер рассказал о своем отношении к цензуре, о том, какую важную, по его мнению, роль играет культура в будущем страны.
Для актера и режиссера Николая Бурялева этот год — юбилейный во многих аспектах. И одна из важных дат связана с его работой в фильме Андрея Тарковского «Иваново детство».
— Николай Петрович, когда вас расспрашивают про это кино, вы почти всегда подчеркиваете: «Ну какой Иван, я такой... американский мальчик был». Вы имеете в виду, что были американским мальчиком по облику?
—По облику. По сути я всегда был русским мальчиком. Но мне в то время говорили, что чем-то я похож на американского мальчика Джеки Кугана (Джон Лесли Куган, более известен как Джеки Куган — киноактер, вошедший в историю кинематографа как первый в истории ребенок-кинозвезда. — «ВМ»). Почему — я не знаю...
— За эти годы отрасль претерпела фундаментальные изменения — и американское кино, и отечественное. Вы отмечаете эти тенденции?
— Конечно. Наш президент открыл для меня то, чего я не знал: в Америке, в тридцать там каком-то году был принят Кодекс Хейса — этический кодекс, по которому продюсеры определили, что можно и чего нельзя (принятый в 1930 году Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов, Кодекс стал неофициальным действующим национальным стандартом нравственной цензуры кинематографа в США. В 1967 году был отменен. — «ВМ»).
И когда я прочитал об этом, то подумал — наши люди, что ли, работали над этим кодексом? Там абсолютно все прописано — отношение к государству, к религии, к семье, к детям, к насилию — нельзя много крови на экране просто так проливать...
И американцы жили более 40 лет с этим кодексом, но потом отменили, и теперь мы видим практически упадок американского кино.
Но мы все равно пытаемся их догнать, чтобы заработать эту, как я часто говорю, желтую болванку под названием «Оскар», которая абсолютно девальвирована, а сейчас тем более, когда в кино должны обязательно присутствовать гомосексуалисты, трансвеститы и прочие... Это практически партийная диктатура, которая приведет к полной деградации американского кино.
— Вы знаете, что вам на это ответят? Что о деградации Америки еще коммунисты говорили. Она все деградирует и деградирует, но по-прежнему остается страной, куда с удовольствием эмигрируют в том числе...
— Я не знаю, кто туда с удовольствием нынче будет эмигрировать.
— Вот Алексей Серебряков в Канаду уехал, прославленный наш актер.
— Он все равно работает здесь больше, чем там.
— Почему?
— Да потому, что здесь он популярен, востребован, а там, я думаю, он не очень нужен.
— Ну а где грань между кодексами продюсерскими и цензурой? Вообще цензура нужна, как вы считаете?
— Обязательно нужна. И это не я так считаю. Я, кстати, против тоталитарной государственной цензуры, потому что мы от нее все натерпелись — и Тарковский, и Высоцкий, да и я, в общем, все абсолютно. Но я поддерживаю мысль Александра Сергеевича Пушкина о цензуре. Я ее просто выучил: «Нельзя позволять проповедовать на площадях каждому, что ему в голову взбредет, и государство вправе остановить раздачу рукописей». Я бы уже добавил сюда и кино, и театр и все прочее.
Обязательно должен быть контроль. Но общественный. И в этом плане опыт у меня есть, поскольку я последние пять лет был первым заместителем председателя Общественного совета Минкультуры. И вот у совета по положению, по уставу полномочий гораздо больше, чем у министра культуры Российской Федерации. Именно мы (а это 36 компетентных людей в области и драматургии, и оперы, и театра, и кино) сказали свое слово, поглядев антихристианскую постановку оперы «Тангейзер».
Мы высказали свое мнение, опираясь на которое бывший министр Мединский предложил директору Омского театра убрать эту провокацию и уволил его.
— А в Америке, допустим, есть аналог Министерства культуры?
— Этого я не знаю.
— Но получается, что там люди искусства, люди кино сами для себя понимают, что можно, а что нельзя? А у нас существуют какие-то институты, которые все-таки художников направляют.
— У них отсутствуют эти механизмы нравственной самоцензуры, иначе бы не было такого непотребства в их кино.
— Ну, насчет непотребства, по-моему, в нашем кино тоже все в порядке, мы на эти американские стандарты вышли задолго до «Левиафана», мне кажется…
— Вышли после того, как Ельцин издал закон о том, что государство не должно никак вмешиваться в вопросы культуры. Все направили в поток вседозволенности — делайте что хотите. Я беседовал с одним из прежних министров культуры, и я ему прямо говорил: «Зачем вы поддерживаете вот эти выставки так называемой современной живописи, где куры гадят на голову Льва Толстого, а посетителей заставляют топтать Евангельские тексты, проецируемые на пол?» Он мне ответил, этот министр: «Должны цвести все цветы». Я говорю: «Но зачем помогать сорнякам?!» Нужно очень задуматься нашему руководству, государству, потому что от министра ничего практически не зависит, не может он, каким бы прекрасным ни был, это регулировать.
Министры только деньги дают. Вот сейчас мы на пороге принятия закона о культуре. Я читал то, что вышло из недр администрации президента, и, по-моему, проект закона делали все те же люди, которые считают, что «должны цвести все цветы», что государство никак не должно вмешиваться, что люди творческие имеют право на любую трактовку исторических событий… И к чему мы так придем? К деградации полной, а она уже идет, мы это видим.
— Вы когда говорили о своем диалоге с министром, почему-то не назвали его фамилию. Это самоцензура?
— Ну, понимаете в чем дело — этот человек, к удивлению моему, и до сих пор действует во власти…
— Побаиваетесь?
— Не-е-ет, нет! Я же ему прямо говорил, я же требовал его отставки у президента — подписывал документ вместе с Михалковым, Свиридовым, Распутиным… Это Швыдкой, он огромный ущерб нашей культуре нанес. Он уничтожил детское кино, подписал приказ о ликвидации Киностудии детских и юношеских фильмов. Ее нет, но свято место пусто не бывает, поэтому наши дети сегодня воспитываются на заморском чужебесии. Образы Гарри Поттера, циклопы, монстры и так далее. Вот на чем они растут. А российского детского кино у нас нет по-прежнему.
— Вы упомянули Михалкова. Я так понимаю, что привечаете вы Никиту Сергеича, а не вашего крестного отца в кино — Андрея Сергеича.
— Наше общение с Никитой эпохальное, мы дружим с 13 лет. В школе одной учились, на одном курсе в Щукинском училище, и, кстати, именно со мной Никита Сергеич начал пробы своих режиссерских сил.
Он предложил мне участвовать в его самостоятельном отрывке. Сделали мы это на «отлично», и вот оттуда все пошло. И Никита мне как-то говорит: «Давай поставим «12 разгневанных мужчин». Фильм видел?» Я говорю: «Нет». — «Потрясающий американский фильм.
В главной роли — Генри Фонда, суд присяжных, он один супермен. Ты будешь играть эту роль»... Мы начали это делать, и когда он увлекся, вышел приказ об отчислении Михалкова из училища. Это была ошибка ректора. Но Никита все равно продолжал работать тайно, залезая в окно училища по вечерам, когда все педагоги уходили, и сделал все на потрясающем уровне. Как нынче говорят, это был хит. Вся Москва к нам ездила глядеть.
Но что было дальше? А дальше прошло лет пятьдесят, каждый из нас идет своим путем, и на одном из московских кинофестивалей мы с Никитой Сергеичем обнялись, и он говорит: «Скоро поработаем!» Я отвечаю: «Ну, наконец-то!» Потом узнаю, что он делает «12», меня больше не приглашает, на главную роль взял Маковецкого.
И я поглядел этот фильм. И он мне очень понравился! Это совершенно другая история — мощная история, совершенно по-русски сделанная, с русскими характерами, все русское. Никита тогда получил приз в Венеции. Я ему туда позвонил и поздравил. И говорю: «Ты поменял концепцию?» Он говорит: «Да».
А потом Никита мне позвонил и говорит: «Коля, офигительная авантюра! — по-русски так сказал. — Я хочу, чтобы ты поиграл 12-го. Я делаю «12» для театра со своей академией». Я ему честно говорил, что я бросил театр, мне это неинтересно. Но я пошел. Потому что мне интересен он.
И вот прошло 60 лет от нашего детства, и я сейчас открываю этого человека. Какая это стала личность! Какой феноменальный артист! Каждому показывает, затрачивается, проживает истинные эмоции — то, что не могут пока актеры... Никита Михалков — это, может быть, последний профессионал, который все знает и про театр, и про кино. Который знает Систему Станиславского, Чехова, который отдал всю жизнь этому — режиссуре, он умеет это делать.
— А кстати, Михалкова ведь сейчас многие знают как блогера. У него есть проект «Бесогон»… Вы не наблюдаете его в этом качестве?
— Нет. Я его в целом наблюдаю и говорю: его надо беречь. Это национальное достояние. Я не люблю все эти слова — блогер, шмогер… Он личность, которая имеет право говорить то, что считает нужным, без обиняков и иносказаний. То, что побаиваются делать другие. У него есть это право.
— Данное ему кем? Династией?
— Это право он заработал своим творчеством и каторжным трудом. Он труженик, каких поискать. Это главное!
— Вы говорили про современное американское кино. А если говорить о нашем?
— Все, что сейчас делается в нашем кино — сериалы, полный метр, это все хуже относительно того, что мы делали в прошлом веке. Это деградация и халтура.
— Профессиональная деградация, нравственная? Или какая?
— Последние 10 лет я упорно со всех трибун говорю одно — бюджет Министерства культуры должен быть равнозначен бюджету Министерства обороны. Потому что культура — самая главная оборона: оборона души. Потеряем душу — потеряем все. И кому эти все инновации, модернизации нужны будут?
За мою долгую жизнь я видел разных руководителей, и у всех — и в Советском Союзе, и сейчас — культура на последнем месте.
А я хочу, чтобы в сознании государства она встала на первое место. Тогда и дети, и внуки наши будут нормальные, и будет кому передавать Россию.
ДОСЬЕ
Николай Бурляев родился в 1946 году в Москве. Актерский дебют Николая состоялся в начале 1960-х, когда он снялся в курсовой работе Андрея Кончаловского «Мальчик и голубь». Затем Андрей Тарковский взял его в картину «Иваново детство», где Бурляев сыграл роль подростка, которого война лишила детства.
В фильмографии актера около 60 ролей, в том числе в таких картинах, как «Герой нашего времени», «Андрей Рублев», «Маленькие трагедии», «Мама вышла замуж», «Трын-трава», «Военно-полевой роман», «Мастер и Маргарита» и многих других.