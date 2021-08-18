От Москвы до Берлина: как столичные красноармейцы в жестоких боях брали самый важный оплот фашистов

Фото: Waralbum.ru

В год 80-летия с начала сражения «Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Битва за Москву». В истории Великой Отечественной войны битва за главный город страны была важной вехой, от стен столицы пошел отсчет наших крупных побед, приведших советский народ к водружению Красного Знамени Победы над Рейхстагом.Сегодня мы вспомним те части и тех воинов, чей боевой путь протянулся от советской до германской столицы.

Одной из самых известных частей, прошедших славный путь от Битвы за Москву до взятия Берлина, была 4-я танковая, а впоследствии — 1-я гвардейская танковая бригада. Ее еще называют иногда катуковской, потому что в 1941 году ее сформировал и ею командовал знаменитый советский полководец-танкист Михаил Ефремович Катуков.

Танкисты

Формировалась бригада в Сталинграде в августе 1941-го на основе остатков кадровой 15-й танковой дивизии, понесшей большие потери в боях на Украине. К бывалым танкистам добавили новобранцев, и по плану бригада должна была вооружаться новыми на тот момент машинами — Т-34 и тяжелыми танками КВ.

Новенькие КВ прибывали с Урала, а вот Т-34 подчиненные Катукова должны были получать прямо на сталинградском заводе. Времени на обучение людей было мало, и Катуков принял необычное решение: он отправил своих танкистов в цеха завода — участвовать в сборке танков. Вместе с заводскими рабочими они собирали свои собственные машины и заодно изучали их устройство во всех деталях. После формирования бригаду перебросили на московское направление. Гитлеровцы в это время начали операцию «Тайфун» с целью захвата Москвы и уже в первые дни наступления смогли рассечь на части и окружить армии Брянского фронта, которым пришлось сражаться в «котлах».

Немецкая танковая группа Гудериана вместе с мотопехотой рванула через Брянск на Орел. Она должна была выйти к Москве через Орел — Мценск — Тулу. Дорога была открыта, наших войск на этом направлении не было. Советское командование срочно перебрасывало туда резервы, и первой к Орлу и Мценску вышла именно танковая бригада Катукова. В боях под Мценском ярко проявилось тактическое умение Катукова и его подчиненных: они уничтожали нацистов из засад, с полным взаимодействием танков, пехоты и артиллерии, умело сочетая засады с обходными маневрами и ответными ударами по врагу. Такой стиль боя стал фирменной карточкой бригады.

В результате потери бригады всегда были меньше, чем терял враг. Из-под Мценска бригаду перебросили под Волоколамск, где создалось угрожающее положение. Катуковцы и там проявили себя умелыми и удачливыми бойцами. Настолько, что бригада из 4-й танковой была переименована в 1-ю гвардейскую танковую. И уже в качестве гвардии участвовала в нашем контрнаступлении и гнала нацистов от стен Москвы.

— В боях под Мценском и Москвой в бригаде Катукова родилось понятие советских танковых асов, — рассказал военный историк Владимир Сидоров. — Самым известным был Дмитрий Лавриненко — на его счету 52 уничтоженных вражеских танка. Он умудрялся бить немцев не только из засад, но и в прямом встречном бою, используя маневренность своей тридцатьчетверки. К сожалению, во время контрнаступления под Москвой Лавриненко погиб — уже после очередного боя был убит шальным осколком немецкой мины, когда вылез из танка и пошел с докладом к командиру. Зато почти до Берлина дошел в составе бригады другой танковый ас — Владимир Бочковский. В самом начале штурма Берлина он был ранен и в сам город не попал, встретив Победу в госпитале. На счету Бочковского 36 уничтоженных вражеских танков.

В начале апреля 1942 года бригада, дойдя в контрнаступлении до Гжатска, была выведена с фронта на отдых и пополнение в Москву. Здесь же, в столице, танкисты получили новую технику и тренировались с ней на окраинах города.

Затем бригаду перебросили под Липецк, где Катуков, получивший за бои в Битве за Москву генеральское звание, стал формировать 1-й танковый корпус. И хоть он уже не командовал бригадой лично, но включал ее в состав своих более крупных частей. Летом 1942 года подразделениям бригады довелось воевать в составе 1-го танкового корпуса на Брянском фронте — против северного фланга немецкого наступления «Блау», когда нацисты с румынами и венграми рванулись к Ростову, Сталинграду и Липецку. Бригада сначала оборонялась, потом контратаковала, в результате Липецк мы удержали, немцев к городу не пустили. Осенью 1942-го Катуков сформировал уже 3-й механизированный корпус и взял в него бригаду. Корпус перевели на Калининский фронт, и он участвовал в Ржевско-Сычевской наступательной операции с ноября 1942-го по январь 1943 года.

Бои шли в исключительно плохих погодных условиях при сильном снеге и морозах — таких, что снабжение почти перестало работать. Не только наступающим, но и стоящим на одних и тех же позициях войскам приходилось сбрасывать продовольствие с самолетов, обозы пройти не могли. Люди натурально голодали, но все-таки выполняли задачи. Весной 1943-го вместе со всем корпусом бригада совершила марш на 400 километров на Северо-Западный фронт и начала участвовать в операции «Полярная Звезда» по освобождению Демянска и Ленинградской области. В это время Катукову приказали на основе 3-го мехкорпуса и 6-го танкового корпуса сформировать 1-ю танковую армию. В нее вошла и бригада.

Фото: Waralbum.ru

В это время резко ухудшилась обстановка на юге — гитлеровцы провели контрнаступление под Харьковом и теснили наши части, вырвавшиеся было вперед после Сталинграда. Армию форсированным темпом перебросили в Харьковскую область, где она участвовала в остановке немецкого контрнаступления в районе станции Лозовая. В результате тех боев сложилась линия фронта, позднее ставшая называться Курской дугой. В составе Воронежского фронта на Обоянском направлении Курской дуги осталась и 1-я гвардейская танковая бригада.

Пока на фронте было затишье, танкисты готовились к летним боям. А 5 июля 1943 года, в первый же день Курской битвы, бригада вступила в бой. И вышла из боя только через 11 дней, 16 июля. За это время, действуя из засад и во встречных контратаках, с боями отступая с рубежа на рубеж, танкисты сумели остановить немецкое наступление на своем участке. Бригада, хоть и понесла большие потери, осталась боеспособной. Однако командование решило, что танкистам необходимы отдых и пополнение — ведь бригаду планировалось использовать на самом острие нашего ответного наступления. Две недели бригада восстанавливала силы, а затем пошла в наступление и погнала нацистов на Белгород и Богодухов.

Вышла западнее и южнее Харькова на Высокополье, а затем повернула на северо-запад и гнала немцев до Ахтырки. После этого танкистов вывели в район Сумы на переформирование. Осенью 1943-го армия Катукова вместе с 1-й гвардейской бригадой была передана 1-му Украинскому фронту и сосредоточена возле Киева. Оттуда танкисты повели наступление на Казатин и Жмеринку, освободив их в январе 1944-го.

Весной 1944-го первогвардейцы, как еще называли бригаду, участвовали в Проскуровско-Черновицкой операции и освободили сначала древний Чортков, а затем город с узловой станцией Коломыя, которые немцы пытались сделать своими опорными пунктами. За 11 суток бригада прошла с боями 300 километров. После небольшой передышки летом 1944-го бригада снова наступала на Украине и в Польше и прошла 400 километров, форсировав реки Западный Буг, Сан, Вислу. Затем осенью и в начале зимы бригада пополнялась, получала новую технику — Т-34–85, и тренировалась с ней.

14 января 1945 года с Магнушевского плацдарма на Висле катуковцы начали наступать в рамках Висло-Одерской операции. Дошли до Познани, обошли ее и вышли на польско-германскую границу недалеко от Нойдорфа.

В феврале 1945 года армии Катукова приказали повернуть в Северную Померанию и выйти к Балтийскому морю. Бригада прошла с боями до Бельгарда и оттуда повернула на помощь 2-му Белорусскому фронту и участвовала во взятии города-порта Гданьска. А уже из-под Гданьска катуковцы пошли на штурм Берлина. Люди и машины вернулись на Одер. 16 апреля бригада пошла на штурм Зееловских высот, к 24 апреля вышла в пригороды Берлина. В штурме города катуковцы принимали непосредственное участие — брали Анхальтский вокзал и аэродром Темпельхоф в самом центре Берлина. На этом боевой путь бригада завершила.

— Отличительной чертой 1-й гвардейской танковой бригады была хорошо поставленная ремонтно-эвакуационная служба, — отметил Сидоров. — Катуковцы даже при отступлениях старались вытаскивать свои подбитые машины с поля боя и ремонтировать их. А при наступлениях, когда поле боя оставалось за нашими, эвакуация и ремонт подбитой техники считались вообще обязательными. Командование бригады за этим строго следило. В результате даже в самых трудных боях катуковцы никогда не оставались без танков.

Пехота

Еще одна часть, чья история неразрывно связана с Москвой, а боевой путь завершен в Берлине, — 60-я стрелковая Севско-Варшавская Краснознаменная ордена Суворова дивизия.

Начинала она свой путь как 1-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения (Ленинского района столицы). В качестве ополчения этой части не повезло. Впрочем, как и всему московскому ополчению 1941 года. В числе первых 12 дивизий, сформированных из жителей столицы в июле, 1-я Ленинского района дивизия три месяца — с июля по сентябрь — обучалась и участвовала в строительстве оборонительных рубежей в тылу наших войск. 26 сентября дивизию переименовали в 60-ю стрелковую (60 сд) и переформировали по штатам кадровой армейской части.

Но личный состав остался прежний, из московских добровольцев. Затем часть перевели на фронт под Вязьмой. Через несколько дней немцы начали наступление на Москву — операцию «Тайфун», — и 60-я стрелковая попала под этот тайфун в первые же дни боев. Дивизия входила в состав 33-й армии, оказалась в окружении, немцы прорвали ее фронт и рассекли на части.

Уцелевшим ополченцам пришлось разрозненными группами прорываться из окружения. В этом 60-й сд относительно повезло (на фоне других частей, полностью погибших или попавших в плен). Из 10 тысяч человек начального состава дивизии к своим смогли вырваться около 700. Среди вышедших из окружения были штаб и управление дивизии, хотя сам комдив, генерал-майор Котельников, погиб в бою. Тем не менее Ставка решила не расформировывать часть, а переформировать ее на основе уцелевшего управления. После переформирования 60-я сд участвовала в нашем контрнаступлении под Москвой и гнала немцев из Калужской области.

В январе 1942-го дивизия была выведена в резерв Ставки и пополнялась подкреплениями. Затем в составе Брянского фронта полгода пыталась наступать на Орел и захватывать плацдармы на западном берегу Оки. А затем еще полгода оборонялась от ответных немецких контратак.

В 1943 году 60-я сд уже в составе 65-й армии Центрального фронта участвовала в битве на Курской дуге и в последующем наступлении наших войск. В августе дивизия в ожесточенном двухдневном бою освободила город Севск. За что получила почетное наименование «Севская». Потом участвовала в форсировании Днепра и начала освобождение Белоруссии на Гомельско-Припятском направлении. Зимой, в конце 1943 года, дивизия попала под сильный контрудар немцев и, хотя смогла удержать свои позиции, понесла большие потери. Ее вывели на отдых и переформирование в район Курска.

В 1944 году дивизию передали в 1-й Белорусский фронт, и она освобождала Белоруссию, а затем и Польшу, пройдя от Ковеля через Брест до Варшавы.

В январе 1945-го 60-я стрелковая участвовала в Варшавско-Познанской операции. За освобождение польской столицы дивизия получила почетное наименование «Варшавская». За 17 дней прошла с боями 325 километров и уже в конце января вышла на польско-германскую границу в районе городка Пискау. Продолжая наступление уже в Померании, бойцы дивизии взяли штурмом сильно укрепленные города Дойч-Кроне и Шнейдемюль. А затем участвовали в отражении немецкого контрудара под городом Альтдаммом на Одере. После этого дивизия была переброшена на Берлинское направление и участвовала в Берлинской операции.

Фото: Waralbum.Ru

В апреле-мае 1945 года 60-я стрелковая Севско-Варшавская дивизия участвовала в окружении Берлина с северной стороны и создании кольца вокруг нацистской столицы. А после падения Берлина еще несколько дней добивала нацистов западнее города и вышла на Эльбу в районе Магдебурга. На Эльбе встречей с союзниками дивизия и закончила свой боевой путь.

— За время войны эта дивизия переформировывалась четыре раза, — отметил историк Сидоров. — Однако мы можем говорить, что дивизия оставалась в некотором роде «московской», ведь в нее каждый раз направлялось некоторое количество призывников из Москвы. Конечно, их число в ходе войны было несравнимо с вариантом первого, ополченского формирования.

Однако эта человеческая связь дивизии со столицей все-таки сохранялась.

ЦИТАТА

Георгий Жуков (1896–1974), маршал Советского Союза:

— Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну. Человек, переживший однажды большие испытания и победивший, будет всю жизнь потом черпать силы в этой победе.

РЕПЛИКА

Дивизия пополнялась новобранцами из регионов

Сергей Разин, кандидат исторических наук:

— Можно утверждать, что из первого формирования 1-й Московской дивизии до Берлина никто не дошел. Их же под Вязьмой «покрошили», к сожалению. Но затем, чтобы саму идею ополчения не уничтожить — будто сформировали и за неделю всех потеряли, — наиболее уцелевшие части просто переформировали. От дивизии сохранялась вывеска, название, но туда вливался личный состав из Сибири, Средней Азии, с Дальнего Востока. То есть оттуда, откуда резервы подходили. И вот они уже под старым названием дивизии шли в бой.

По документам часть оставалась той же, но люди в ней уже были другими. Я пытался проследить, кто из ополченцев дошел если не до Берлина, то хотя бы до конца войны. И не смог этого сделать. Нет таких данных. Однако предприятия Ленинского района шефствовали над «своей» дивизией, постоянно присылали в нее различные подарки бойцам, и тех, кого призывали в течение войны с Ленинского района столицы, прямо на уровне военкоматов и призывных пунктов предлагали направить именно в эту дивизию.