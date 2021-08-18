Военных строителей встретил почетный караул

Начало строительства главного военного храма страны в парке патриот / Фото: Павел Волков

18 августа, в День военного строителя, лучшим представителям этой отрасли вручили заслуженные награды.

Мероприятие прошло в Общественной палате России. Сотрудников строительного комплекса наградили грамотами и медалями за вклад в укрепление боевого потенциала Вооруженных сил и за создание социально значимых для страны объектов, в том числе в сфере здравоохранения.

Особое внимание уделили тем, кто во время пандемии помогал строить по всей стране госпитали для больных коронавирусом.

— Многие из наших сотрудников положили собственную жизнь на то, чтобы выполнить задачу в максимально короткие сроки и обеспечить безопасность граждан нашей Родины. Нам приходилось работать в тяжелейших условиях, однако мы справились со всеми трудностями и гордимся достижениями наших сотрудников-героев, которых мы сегодня вспоминаем и чествуем, — отметил зампредседателя Общественного совета и член Общественной палаты РФ Александр Каньшин.

Награждение сотрудников прошло в торжественной обстановке с присутствием роты Почетного караула — одним из элитных подразделений Вооруженных сил России. Среди тех, кто получил награды, были и ветераны военно-строительного комплекса.

— Мы безумно горды результатами работы нынешнего поколения военных строителей.

Одним из самых знаковых объектов, на мой взгляд, является Главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот». Это вершина инженерного искусства, так как построить здание подобного масштаба всего за год — задача не из простых. Но наши сотрудники справились с ней на отлично. Очень приятно, что теперь каждый может оценить этот грандиозный архитектурный объект. Я верю, что это только начало для нашей страны, — отметил генерал-лейтенант в отставке Алексей Макарычев.