Гонка за призы «Вечерки» стала самым ярким воспоминанием

Заслуженный стоматолог России Геннадий Сорокоумов нашел в Российской государственной библиотеке экземпляр газеты «ВМ» за 1987 год, где опубликовано его фото, сделанное во время старта эстафеты на призы издания/ Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В преддверии столетия газеты «Вечерняя Москва» мы продолжаем рубрику «Наш век». Сегодня речь пойдет о жителе столицы Геннадии Сорокоумове, который более десяти раз участвовал в знаменитой эстафете на призы «Вечерней Москвы».

Сегодня коренной москвич Геннадий Сорокоумов известен как доктор медицинских наук и президент Всероссийского стоматологического клуба. Однако 40 лет назад о нем говорили в первую очередь как о перспективном спортсмене-легкоатлете.

В 1979 году, когда ему было 15 лет, он уже стал победителем первенства Москвы в эстафете на дистанции 400 метров. А в забеге на 600 метров юный спортсмен завоевал серебряную медаль.

— Правда, тогда вышла забавная история. Меня наградили сначала бронзовой медалью. Я по своей мальчишеской скромности промолчал, тем более что мы стояли перед полным стадионом зрителей. Уже после награждения я подошел к организаторам, и тогда эту ошибку, конечно, исправили, — вспоминает Геннадий Сорокоумов. — Вообще, бегом я занимался с самого детства. У меня в школьные годы было ощущение, что меня невозможно обогнать. А если кто-то это делал, то я еще усерднее тренировался и все-таки вырывался вперед.

Занимался юный спортсмен в клубе «Динамо». И к окончанию школы перед ним встал трудный выбор. С одной стороны — спортивная карьера, предложения от клубов и институтов физической культуры. С другой — внутреннее желание получить высшее образование. И, вопреки советам своих тренеров, Геннадий Сорокоумов выбрал второй вариант.

Он поступил в Московский медицинский стоматологический институт, который сейчас называется Московским государственным медико-стоматологическим университетом имени А. И. Евдокимова.

— В основном составе спортивной команды ММСИ я участвовал в знаменитой эстафете на призы газеты «Вечерняя Москва». Она проходила по Садовому кольцу. Бегал с 1978 по 1990 год. Всегда с восторгом участвовал в этой эстафете. Я ведь коренной москвич, и бежать среди этих домов и памятников всегда было отрадно. Я очень люблю наш город. И еще для меня это было в чем-то даже ближе, чем соревнования на стадионе. Для меня и всей нашей команды это была такая же важная гонка, как чемпионат среди вузов и другие крупные соревнования, — рассказывает Геннадий. — Сложно передать, как мы волновались перед каждым забегом. Для меня еще было примечательно, что старт нам давал знаменитый олимпийский судья Нимруд Васильевич Томас. Как я позже узнал, еще моя мама тренировалась у него в годы Великой Отечественной войны.

Геннадий Сорокоумов с улыбкой вспоминает те годы. Участие в эстафете на призы «Вечерки» было еще и более сложным испытанием для спортсменов по сравнению с забегами на стадионе. По асфальту мужчины и женщины бежали в шипованных бутсах. Если кто-то упадет, то травмы неизбежны. Но уровень организации соревнований всегда был на высоте. Хотя неловкие моменты все же случались.

— Во время одного из забегов нас сильно подставили организаторы. Напомню, что в один день было много стартов для разных возрастных групп. И не все из них бежали полную дистанцию. Но для каждой группы была своя разметка. И вот мы стартовали. У меня всегда было хорошее начальное ускорение, поэтому меня ставили на первый этап. И вот мы уже видим перед глазами финишную линию. Все последние силы вкладывает каждый спортсмен в этот рывок к победе. И вот, казалось бы, гонка окончена. Мы сбили дыхание. Но подбегает судья и кричит, что это не наш финиш. Эта линия была для юношеского забега. Что ж делать, пришлось восстанавливать дыхание в срочном порядке и бежать дистанцию дальше, — вспоминает Сорокоумов.

По его мнению, эстафета на призы «Вечерней Москвы» была одним из главных спортивных праздников города.В этих соревнованиях участвовали сильнейшие легкоатлеты, а следили за ними все москвичи и болели за своих любимчиков. А потом читали о них на страницах главной газеты города.

— Как сейчас помню, через несколько дней после забега мы пришли на праздник к Виктору Цою, там была вся его группа «Кино» после концерта. И кто-то из моих товарищей показал мне газету «ВМ» с моей фотографией. Там была статья об эстафете. Меня тогда, конечно, наполнила гордость, что я оставил свой след в главном издании города, — вспоминает Сорокоумов.

ИСТОРИЯ

Первая эстафета на призы газеты «Вечерняя Москва» прошла 14 июня 1927 года. Впоследствии все старты проводились в мае. Длина забега всегда равнялась 11 километрам.

Для проведения соревнований власти Москвы на один день полностью перекрывали движение автомобильного транспорта по Садовому кольцу. Переходящим призом был Серебряный ларец, который купил инициатор проведения забегов — журналист Герман Колодный. Проведение эстафеты не прерывалось даже в годы Великой Отечественной войны. После 2000 года газета перестала принимать участие в организации этих забегов.